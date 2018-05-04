Twitter'dan önemli uyarı: Şifrenizi değiştirin!

Sosyal medya devi Twitter, bugün kullanıcılarını şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyardı. Twitter hesabınız için belirlediğiniz şifrenin maskelendikten sonra veritabanına kaydedildiğini belirten şirket, kısa bir süre önce bu maskeleme işleminin gerçekleşmemiş olduğu konusunda bir hata tespit ettiklerini duyurdu.

Twitter: Hata kötüye kullanılmadı

Twitter, sistemdeki şifreleri veritabanına kaydederken bcrypt adı verilen bir maskeleme kullanıldığını belirterek, bu işlemin kullanıcı şifrelerini sayı ve harflerle değiştirdiğini belirtiyor. Şirket yaşanan bir hata nedeniyle kullanıcıların şifrelerinin veritabanına düz metin olarak aktarıldığını açıkladı.

Hatanın düzeltildiğini belirten Twitter, bu güvenlik probleminin herhangi biri tarafından ihlal edilmediğini fakat kullanıcıların yine de şifrelerini değiştirmelerini önerirken, Twitter uygulamasında da: "En kötü ihtimali düşünerek, bu şifreyi kullandığın tüm hizmetlerde şifreni değiştirmeni rica ediyoruz." şeklinde bir uyarı yayınladı.

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/keeping-your-account-secure.html