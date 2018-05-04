Vivo X21 UD, Çin dışındaki pazarlara geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip bir akıllı telefon prototipi sergilemişti. Hemen ardından ise dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi tarayıcısına sahip telefonu olan Vivo X20 Plus UD'yi piyasaya sürdü.

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Vivo X21 UD, Vivo'nun X20 Plus UD'den sonra ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ikinci akıllı telefonu. Şirket, Mart ayında Çin'de piyasaya sürülen telefonu dünya genelindeki diğer pazarlara sunma kararı aldı.

İlk durak Singapur

Vivo X21 UD, ekrana gömülü parmak izi sensörü dışında hatırı sayılır özellikler de sunuyor. Cihaz, 2280 × 1080 piksel çözünürlükte 6.28 inç OLED ekrana (18:9) sahip. Qualcomm Snapdragon 660 ve 6 GB RAM'le güçlendirilen telefonun arka tarafında ise 12MP + 5MP'lik çift kamera bulunuyor. Ayrıca 3.200 mAh kapasiteli bir pili var.

Vivo, akıllı telefonu dünyaya açmak için kolları sıvadı. Singapur cihazın Çin dışında satılacağı ilk ülke olacak. Akıllı telefon 5 Mayıs'tan itibaren Singapur'da 600 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Vivo X21 UD çok yakında diğer ülkelere de gelecek ancak şirket Singapur'dan sonraki durağın neresi olacağını henüz açıklamadı.

https://www.gsmarena.com/vivo_x21_ud_leaves_china_first_stop_is_singapore-news-30817.php