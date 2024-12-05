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    Soruşturma bitti: Threads, Türkiye’de erişime açılacak

    Rekabet Kurumu tarafından Meta hakkında başlatılan soruşturma, şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle sona erdi. Böylece Threads, Türkiye’de erişime açılacak.
    Soruşturma bitti: Threads, Türkiye’de erişime açılacak Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Instagram ve Threads uygulamaları arasındaki veri birleştirme politikaları nedeniyle rekabetin ihlal edildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada sona gelindi. Rekabet Kurumu tarafından Meta, hakkında başlatılan soruşturma, şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle sona erdi.

    Threads, Türkiye’de yeniden açılacak

    Meta, oluşan rekabet karşıtı endişeleri gidermek adına 30 Ekim 2024’te Rekabet Kurumu’na kapsamlı bir taahhüt metni sundu. Bu metinde, Threads’in Türkiye’de yeniden kullanıma sunulması durumunda kullanıcıların Instagram hesabı olmadan Threads’i bağımsız bir şekilde kullanabileceği, verilerinin iki platform arasında birleştirilmesine açık bir şekilde onay vermediği sürece bu işlemin gerçekleşmeyeceği garanti edildi.

    23 Kasım 2024 tarihli Rekabet Kurulu toplantısında Meta’nın sunduğu bu taahhütler kabul edildi. Taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede uygulanabilir ve etkili bulunması nedeniyle soruşturma sonlandırıldı. Bu kapsamda Threads’in çok yakında Türkiye’de yeniden açılması bekleniyor.

    Sürecin arka planı

    23 Kasım 2023 tarihli Rekabet Kurulu toplantısında, Meta’nın Threads isimli uygulamayı Instagram ile bağlayarak kullanıcı verilerini birleştirdiği ve bu durumun kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İncelemelerde, Meta’nın Threads ve Instagram arasında veri aktarımı yaptığı ve bu verilerin reklam hizmetleri başta olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanıldığı tespit edilmişti.

    Kurul, bu ihlalleri önlemek amacıyla Şubat 2024’te Threads uygulaması üzerinden toplanan verilerin Instagram verileriyle birleştirilmesini yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldı. Ancak Meta, bu yükümlülüklere uymadı ve 335 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı. Meta bu süreçte çözüm önerileri sunsa da bunlar yetersiz bulunarak kabul edilmedi. En nihayetinde Meta, Kuruma yeni bir çözüm önerisi sunmak yerine Threads uygulaması üzerinden 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Threads’in Türkiye’deki faaliyetlerini askıya almıştı.

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