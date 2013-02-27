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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın Windows Phone uygulaması güncellenerek daha kullanışlı bir hale geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter'ın Windows Phone uygulaması güncellenerek daha kullanışlı bir hale geldi


Twitter, Windows Phone platformu için geliştirdiği mobil uygulamasını güncelleyerek yeni bir tasarımı ve daha iyi bir kullanıcı deneyimini Windows Phone kullanıcılarıyla buluşturdu.

Güncellemeyle birlikte diğer mobil işletim sistemlerinden alışık olduğumuz Ana Sayfa, Bağlan, Keşfet ve Ben sekmeleri uygulamada yerini edindi. Söz konusu sekmeler diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının takip ettiği kullanıcıların tweetlerini, bahsedilen tweetleri, yeni eğilimleri ve kendi hesabına ait detayları görmesini sağlıyor. 

Bu yeniliklerin yanı sıra, kolaylıkla erişilebilen arama ve tweet butonlarına da sahip olan uygulamada arama ve paylaşım seçeneklerine de kolaylıkla erişilebiliyor. Window Phone platformuna özel canlı kutucuk desteği sayesinde de kullanıcıların Twitter hesapları, listeler ve arama sorguları ana ekran üzerinde izlenebiliyor.

Yenilenmiş tasarımı ve kolaylaştırılmış arama işlevleriyle daha iyi bir Twitter deneyimi sunan uygulamaya ücretsiz olarak Windows Phone uygulama mağazası üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.  

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/twitter/0b792c7c-14dc-df11-a844-00237de2db9e Yorum Yaz
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