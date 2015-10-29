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Twitter'ın anket desteği ülkemizde de kullanımına açıldı

Twitter artık kişilerin anket oluşturup kullanıcıları ile paylaşmasına imkan tanıyor. Servisin böyle kullanışlı bir özelliği şimdi sunuyor olması ise büyük şaşkınlık uyandırıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın anket desteği ülkemizde de kullanımına açıldı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kısa süre önce duyurduğu anket oluşturma desteği ülkemizde de kullanıma açtı.
Android, iOS ve Web sürümleri için dağıtıma çıkan özellik, kişilerin yeni tweet atma penceresinde anket oluşturup takipçileri ile paylaşabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede kişilerin takipçileriyle kurduğu etkileşim düzeyi artıyor ve soru - cevap seansları için "favori ya da retweet" isteği ortadan kalkıyor.
Twitter'ın konu hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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Guest-3626416A3 3 yıl
Anket özelliğini kullanamıyorum :(
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EnemyDestroyeD 3 yıl
çok eğlenceli yaw



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alemburda34 3 yıl
Seçim zamanında Tr kullanıma açılması manidar ??
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