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Türkiye'nin deprem haritası güncellendi: Mahalle mahalle risk dağılımını görün!

AFAD ve devlet üniversiteleri tarafından hazırlanan yeni deprem haritası yayınlandı. Haritanın yanında web sitesinden de deprem riskini mahalle mahalle görüntüleyebilirsiniz.
1 yıl
16,9b
1
35
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin deprem haritası güncellendi: Mahalle mahalle risk dağılımını görün!
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*Yeni harita 

Türkiye’nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan harita AFAD tarafından web sitesinde yayınlandı.

Deprem riskini bölge bölge gösteren haritadan mahallenizdeki riski görüntüleyebilirsiniz. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar.

Eski haritada risk bölgeleri için derecelendirme yöntemi kullanılırken yeni haritada Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır kullanılan ivme yöntemi kullanılıyor. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar haritadaki yenilikleri şöyle anlattı: “Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontur haritası olarak veriliyor.”

İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı. Haritanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye genelinde inşaatlar buna göre yapılacak.

1996 yılından beri ilk kez güncellenen haritanın Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Bakanlar Kurulu onayı alındıktan sonra haritayı buradan görüntüleyebilirsiniz. 


http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-deprem-haritasi-yenilendi-40693366 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jipper's 1 yıl en beğenilen
Hepsi boş İstanbul'da olacak en ufak deprem bütün Türkiye'yi kitler... Boşuna kafa yormaya gerek yok altyapı yok yapılaşma bozuk bize de müstehaktır bundan kaçamayız...
Hepsi boş İstanbul'da olacak en ufak deprem bütün Türkiye'yi kitler... Boşuna kafa yormaya gerek yok altyapı yok yapılaşma bozuk bize de müstehaktır bundan kaç...
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Yanıtla +74
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Sirkadyen 1 yıl sniper23
sniper23
Bunu zaten biliyoruz. Haritaya gerek yok yani.
Dünya'da deprem riskinin en yüksek olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Anadolu'nun yaklaşık %93'ü deprem riski altında. Toplam 2 ana fay hattı, 3 tane küçük fay hattı ülke boyunca yayılmış durumda.
İşin ilginci deprem riskinin o kadar yüksek olmasına rağmen insanların ve devletin çok rahat takılması. Allah sonumuzu hayır eylesin, çünkü son iyi gözükmüyor.

Ders almıyoruz hocam. 99'daki depremleri çok çabuk unuttuk. Japonların yaptığı binalardan tek toz düşmüyor deprem olunca, bizim ülke toptan yıkılacak hala akıllanmadık.
sniper23Bunu zaten biliyoruz. Haritaya gerek yok yani.Dünya'da deprem riskinin en yüksek olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Anadolu'nun yakl...
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Yanıtla +35
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sniper23 1 yıl
Bunu zaten biliyoruz. Haritaya gerek yok yani.
Dünya'da deprem riskinin en yüksek olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Anadolu'nun yaklaşık %93'ü deprem riski altında. Toplam 2 ana fay hattı, 3 tane küçük fay hattı ülke boyunca yayılmış durumda.
İşin ilginci deprem riskinin o kadar yüksek olmasına rağmen insanların ve devletin çok rahat takılması. Allah sonumuzu hayır eylesin, çünkü son iyi gözükmüyor.
Bunu zaten biliyoruz. Haritaya gerek yok yani.Dünya'da deprem riskinin en yüksek olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Anadolu'nun yaklaşık %93'ü deprem riski alt...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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-MoDeStUs- 9 ay
Deprem konusunda ülke öyle cahilki daha büyüklük ne şiddet ne onun bile farkını bilmiyor? Zamanında baştaki yetkili bakan bile farkını bilmiyorken oda normal : )
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Vega 9 ay
tdth.afad.gov.tr/...
Sanırım haritaya üst linkten bakılacak ama e-devlet ile giriş istiyor.Ondan sonra siteye ayrıca kayıt istiyor.
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Phenx 1 yıl
Biraz cahilce olacak ama mahalle mahalle dağılımın ne önemi var şişli de deprem olurken mecidiyede olamyacak mı?
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BlackGhost12 1 yıl
Erdek açıklarında marmara denizinde 12.4 km derinlikte 4.3 şiddet.
Deprem oldu.
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Umutcan 1 yıl
Devletin halen neden bu konuda birşey yapmadığını merak ediyorum. Olası bir depremde İstanbul'un yarısı yıkılacak ve ülke ekonomisi yerle bir olacak.
1999 depreminden sonra her kafadan bir ses çıkıyordu, deprem ana gündemdi. Bir ara binalara tetkikler yapılıp çelikle güçlendirileceği söyleniyordu noldu?
Halen aynı binalarda oturuyoruz güçlendirme falan yapılmadı. Göz göre göre niye bu kaçınılmaz kaderi bekliyoruz?
Gereksiz şeylere harcanan parayı az kıssak da o paralarla biraz önlem alsak?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bilgisayar Bağımlısı 9 ay Umutcan
Devleti oluşturan bireyler biziz toplum olarak. Yani biz devletiz. Gelelim niye bu konuda bir şey yapmıyoruz. Çünkü biz kendimize birey olarak değer vermiyoruz haliyle bizim oluşturduğumuz toplulukta kendi toplum bütününe değer vermiyor. E bir daha haliyle diğer ülkelerde bize değer vermiyor.
Irak halkı kadar olmasakta dünya arenası içinde önemli değiliz çünkü yerimiz Iraktaki kadar kolay olmayacak olsada doldurulabilir. Bugün Türkiye topraklarından 70-80 milyon insan olarak uzaya ışınlansak bu coğrafyanın diğer ülkeler tarafından yeniden planlı, programlı inşaası, insanları yerleştirmesi ne kadar maliyete sebep olur ki?
Yaşayacağımız ili, ilçeyi, mahalleyi, evi seçerken ilk baktığımız unsurlar arasında güvenlik kaçıncı sırada?
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Surveillance 1 yıl
Altyapıyı hazırlıyorsun iyi güzel de o verileri kullanacak mühendislerin (yapısal dizayn mühendislerinden bahsediyorum) pastadaki en küçük kırıntıları alabiliyorlar sadece.
Türkiye'de denetimler sıklaştırılmalı, hazır paket programlarla mühendislik yaptığını sananların önü kesilmeli, belediyelerde ve resmi kurumlarda gerçekten yetkin insanlar olmalı.
Bu işi hakkıyla yapmaya çalışan insanların da yaşam şartları iyileştirilmeli yoksa şu bölge 0.3g, şu bölge 0.4g olacak diyip, 2007'den beri bilinen şeyleri ısıtıp yeniden servis etmeyle olmaz bu işler...
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dt1907 1 yıl
açılmıyor link.önemli bir konu bakmak isterdim.
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mavizaman 1 yıl
açılmıyor.
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Kartal Göz 1 yıl

Yaşadığımız yer haritada kıpkırmızı. Şansa bala yaşıyoruz.
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Tüm projeleri rant odaklı olduğu için hiç bir projeleri adam gibi,dünyadaki eş değerleri gibi değil...Kentsel dönüşüm de adam gibi yapılmıyor tabii ki...
Oysa hükümete geldiklerinde çok işe değil sadece şu kentsel dönüşüme el atıp rant gözetmeksizin ada bazında,ilçe,mahalle bazında dar yerleşimlere kat izni vererek,garajı,yeşil alanı olan,parkı bahçesi olan,çevresi ferah sağlam binalar yapsalardı şimdiye dek İstanbul'da neredeyse çürük bina kalmazdı ve İstanbul'un çevresi de orman olarak,yeşil alan olarak,şehrin akciğerleri olarak kalırdı...
Ve şuna da adım gibi eminim ki bu hizmet sayesinde herkesin oyunu alır ve 100 yıl hükümet olarak kalırlardı...
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Vanished Man 1 yıl D@rbeli M@tk@p
D@rbeli M@tk@p
Tüm projeleri rant odaklı olduğu için hiç bir projeleri adam gibi,dünyadaki eş değerleri gibi değil...Kentsel dönüşüm de adam gibi yapılmıyor tabii ki...
Oysa hükümete geldiklerinde çok işe değil sadece şu kentsel dönüşüme el atıp rant gözetmeksizin ada bazında,ilçe,mahalle bazında dar yerleşimlere kat izni vererek,garajı,yeşil alanı olan,parkı bahçesi olan,çevresi ferah sağlam binalar yapsalardı şimdiye dek İstanbul'da neredeyse çürük bina kalmazdı ve İstanbul'un çevresi de orman olarak,yeşil alan olarak,şehrin akciğerleri olarak kalırdı...
Ve şuna da adım gibi eminim ki bu hizmet sayesinde herkesin oyunu alır ve 100 yıl hükümet olarak kalırlardı...

Sen adamın 8 katlı apartmanı 200 metre kare arsasını alıp 4 kat imar 150m2'ye düşürünce sana oy verir mi? Ben olsam vermem.
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