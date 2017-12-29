Türkiye'nin deprem haritası güncellendi: Mahalle mahalle risk dağılımını görün!

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*Yeni harita

Türkiye’nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan harita AFAD tarafından web sitesinde yayınlandı.

Deprem riskini bölge bölge gösteren haritadan mahallenizdeki riski görüntüleyebilirsiniz. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar.

Eski haritada risk bölgeleri için derecelendirme yöntemi kullanılırken yeni haritada Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır kullanılan ivme yöntemi kullanılıyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar haritadaki yenilikleri şöyle anlattı: “Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontur haritası olarak veriliyor.”

İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı. Haritanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye genelinde inşaatlar buna göre yapılacak.

1996 yılından beri ilk kez güncellenen haritanın Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Bakanlar Kurulu onayı alındıktan sonra haritayı buradan görüntüleyebilirsiniz.

http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-deprem-haritasi-yenilendi-40693366