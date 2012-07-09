Twitter'ın iPhone uygulaması için büyük bir güncelleme yolda





Üçüncü parti uygulama geliştiricileri için çeşitli değişikliklerin yolda olduğunun işaretini veren Twitter, kendi uygulamasında bir takım değişiklikler yapmak üzere. iOS 6'da yer alan Appstore üzerinden sızdığı söylenen sürüm notlarına göre iPhone uygulamasının çok yakında 4.3 versiyonuna yükselerek yepyeni özellikler kazanacağı belirtiliyor.





Güncelleme kapsamında Tweet'leri iliştirilmiş içerikler eşliğinde görüntüleme, zaman çizgisi içinde vurgulanmış etkinlikleri görme ve her bir kullanıcı için itme bildirimleri ayarlamanın da sunulacağı belirtiliyor. Performans iyileştirmelerinin de bulunduğu güncellemede uygulama ikonun da yeni Twitter logosunu yansıtacak şekilde değişiklik yapılması da bekleniyor.





Twitter'ın iPhone uygulamasında yapılacak olan bu geliştirmelerin üçüncü taraf Tweet uygulamalarının müşterilerini azaltacağını söylemek güç olsa da, uygulamanın mevcut kullanıcılarının bu güncellemeden memnun kalacağını belirtmek pekte yanlış olmayacak. Güncellemenin iPad uygulamasına ne zaman geleceği konusunda ise şu an için kesin bir bilgi bulunmamakta.

http://9to5mac.com/2012/07/08/major-twitter-for-iphone-update-incoming-more-interactive-enhanced-notifications/?utm_source=feedburner