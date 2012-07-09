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Twitter'ın iPhone uygulaması için büyük bir güncelleme yolda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
1
63
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Üçüncü parti uygulama geliştiricileri için çeşitli değişikliklerin yolda olduğunun işaretini veren Twitter, kendi uygulamasında bir takım değişiklikler yapmak üzere. iOS 6'da yer alan Appstore üzerinden sızdığı söylenen sürüm notlarına göre iPhone uygulamasının çok yakında 4.3 versiyonuna yükselerek yepyeni özellikler kazanacağı belirtiliyor.

Güncelleme kapsamında Tweet'leri iliştirilmiş içerikler eşliğinde görüntüleme, zaman çizgisi içinde vurgulanmış etkinlikleri görme ve her bir kullanıcı için itme bildirimleri ayarlamanın da sunulacağı belirtiliyor. Performans iyileştirmelerinin de bulunduğu güncellemede uygulama ikonun da yeni Twitter logosunu yansıtacak şekilde değişiklik yapılması da bekleniyor. 

Twitter'ın iPhone uygulamasında yapılacak olan bu geliştirmelerin üçüncü taraf Tweet uygulamalarının müşterilerini azaltacağını söylemek güç olsa da, uygulamanın mevcut kullanıcılarının bu güncellemeden memnun kalacağını belirtmek pekte yanlış olmayacak. Güncellemenin iPad uygulamasına ne zaman geleceği konusunda ise şu an için kesin bir bilgi bulunmamakta.  

http://9to5mac.com/2012/07/08/major-twitter-for-iphone-update-incoming-more-interactive-enhanced-notifications/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
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beytepeli06 7 yıl en beğenilen
şuan güzel,öncekine göre çok iyi.
facebook için sağlam güncelleme gelmeli.
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This Time 7 yıl
Twitter ile oynamayin.Twitter'in zaten bir sorunu yada sikintisi yok ki.

Sorunun babasi Facebook'ta. Bir Uygulama bu kadar kasar mi ya ? Telefon agliyor resmen. Bildirim gelmiyor. Gelsede orda surekli 1 yaziyor. Push bildirim zaten allaha emanet. Uygulama surekli kapaniyor . Rezalet.

Su facebook u adam etsinler kafii.
Twitter ile oynamayin.Twitter'in zaten bir sorunu yada sikintisi yok ki.Sorunun babasi Facebook'ta. Bir Uygulama bu kadar kasar mi ya ? Telefon agliy...
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Yanıtla +5
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udolu1905 7 yıl
Arkadaslar bisey sorcam okudum ama anlamadim simi twitirda eskiden twit e tiklayinca web yada mobil ile yaziyordu ama guncellemeden sonra yazmiyor acaba bb lerde yada androidlerde yada normal mobile ve web sitesinde de durum aynimi ? İphone yazmasi umrumda degil bu arada sadece mobile ve. Veya web yazmasi onemli cunku ona gore isimi gorduruyodum millete
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mechaniciac 7 yıl udolu1905
udolu1905

Arkadaslar bisey sorcam okudum ama anlamadim simi twitirda eskiden twit e tiklayinca web yada mobil ile yaziyordu ama guncellemeden sonra yazmiyor acaba bb lerde yada androidlerde yada normal mobile ve web sitesinde de durum aynimi ? İphone yazmasi umrumda degil bu arada sadece mobile ve. Veya web yazmasi onemli cunku ona gore isimi gorduruyodum millete

aman arkadaşım etme eyleme, benim gördüğüm muameleyi görürsün. bir kere okuyunca anlamıyorlar, ikinci kez okumak da işlerine gelmiyor. ben de benzer bir şey sordum, iPhone'la hava atmaya çalışan insan muamelesi gördüm.
evet bilgisayardan bakınca ne aracılığıyla yazıldığı yazıyor, sadece güncellenen iPhone ve android uygulamalarında yazmıyor.
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Rammstein 7 yıl
Bundan yaklasık 3 yıl oncede ıphone dan face app gırmek ıskenceydı yıne ıskence duzeltmelerı ıcın bı 3 yıl daha lazım
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PwaGG 7 yıl
androidde twiterde facede takilmiyor ama cok cpu kullaniyo
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This Time 7 yıl
iPhone ve BB yazsa nolcak , gormemisin bir telefonu olmus diyenler , Nokia Symbian yada android kullaniyor beyler


onlarida anlayin
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mechaniciac 7 yıl This Time
This Time

iPhone ve BB yazsa nolcak , gormemisin bir telefonu olmus diyenler , Nokia Symbian yada android kullaniyor beyler


onlarida anlayin


android ya da nokia kullanan ergenler diye düzeltiyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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hobametin 7 yıl
Guncelleme yaptim actim 2sn sonra kapandi tekrar actim yine kapandi 3 kere sildim yukledim yok kapaniyor kendiliginden sinirmi bozdu
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hobametin 7 yıl
Guncelleme yaptim actim 2sn sonra kapandi tekrar actim yine kapandi 3 kere sildim yukledim yok kapaniyor kendiliginden sinirmi bozdu
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smyrna 7 yıl
Yeni guncelleme kotu olmus. Bir ust mesajda bahsedilen sorunun yanisira bir sure sonra twitter calismamazlik ediyor, yani tweetleri guncel sekilde goremiyoruz. Once bu sorunu halletsinler. Kaldi ki iphone uygulamasinin bundan baska bir sikintisi yok. Bunun haricinde gayet stabil bir uygulama.
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byJuck 7 yıl
Android'te pek bir fark yok. Özel mesajlardaki sınır kalkmadı.
"Bildirimleri etkinleştir'' geldi. (kişiye özel)
Yazı tipi biraz garip geldi.
Karşı taraf mobilden mi webten mi giriyor belli değil.
Iphone umarım iyidir...
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UyGaR___ 7 yıl
Guncelleme geldi. Kotu haberim var bazilarina :)
Twitter for iphone ya da ipad yazmiyor artik :D
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This Time 7 yıl UyGaR___
uygarozdemir
Guncelleme geldi. Kotu haberim var bazilarina :)
Twitter for iphone ya da ipad yazmiyor artik :D


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AtaTuncel 7 yıl UyGaR___
uygarozdemir

Guncelleme geldi. Kotu haberim var bazilarina :)
Twitter for iphone ya da ipad yazmiyor artik :D

Alakaya gel.Bberry'de yazıyor ama.Ulan Facebook'ta da bberry yazıyor.
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from_anatolia 7 yıl UyGaR___
uygarozdemir

Guncelleme geldi. Kotu haberim var bazilarina :)
Twitter for iphone ya da ipad yazmiyor artik :D

Ne yazıyor? Mobile? :(
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exLovee 7 yıl
Guncelleme geldi gencler :D
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