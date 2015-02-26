UNICEF giyilebilir cihaz sektörüne giriyor





Giyilebilir cihazlar artık gündelik hayatımızda yavaş yavaş yerini almaya başladı. Pek çok firma bu sektörde at koştururken, sivil toplum kuruluşları da çeşitli projelerle sektöre katkı yapıyor. UNICEF bunlardan birisi.

UNICEF Kid Power adıyla başlayan program kapsamında ABD'li ilköğretim öğrencilerine sağlıklı yaşamayı teşvik etmek adına özel bir fitness bilekliği dağıtılması hedefleniyor. Yaklaşık 10 bin öğrenci program kapsamında fitness bilekliğini kullanacak. Öğrencilerin 30 gün boyunca fiziksel aktiviteleri takip edilecek ve ne kadar dengeli beslendiği anlaşılmaya çalışılacak.

Program kapsamında 12 000 adım atan çocuklar 5 puan kazanacak ve bunun karşılığında gelişmemiş ülkelerde yaşayan dengesiz beslenme problemi olan çocuklara özel hazırlanmış tedavi edici gıda paketleri hediye edilecek. Yani zengin ülkelerdeki çocuklar obezite olmaktan korunurken, fakir ülkelerdeki çocuklar da açlıktan korunacak.

Program pek çok belediye başkanı ve NBA takımı tarafından mali olarak destekleniyor. İlk pilot denemelerde çocukların yüzde 55 oranında daha aktif hale geldiği ve 473 çocuğun da iyileştirici gıdalara kavuştuğu görülmüş. UNICEF programı yıl sonuna kadar ABD geneline yaymayı planlıyor.









http://mashable.com/2015/02/25/unicef-kid-power/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link