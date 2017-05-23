Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak

Birçok ülkede yasalardan dolayı sorunlar yaşayan Uber, New York’taki sürücülerine eksik ödeme yaptığını ve ödemelerin yeniden yapılacağını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada uygulamanın hesaplamasında bir sorun olduğunu ve sorundan kaynaklı olarak kendi payından daha fazlasını aldığını açıklayan şirket, toplamı on milyonlarca doları bulan fazla parayı geri ödeyecek.

Yapılan incelemelere göre Uber’ın uygulamasındaki sorun 2014 senesinden bu yana devam ediyor. Her ödemeden ortalama olarak yüzde 25 pay alan şirket, yaklaşık 3 senedir yüzde 2.6 oranında daha fazla pay alıyormuş. Hesaplama hatası, Uber’ın kullanım şartlarını güncellediği sırada fark edilmiş.

Ödemeler Uber’ı son 90 gün içerisinde kullanan kişilerin direkt olarak hesabına aktarılacak. Bu süreçte Uber’ı kullanmamış olanlar ise banka hesaplarını doğrulatmalarının ardından paylarına düşeni alacaklar.

http://www.businessinsider.com/uber-paying-nyc-drivers-tens-of-millions-accounting-error-2017-5?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds