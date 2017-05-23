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Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak

Uber’ın hesaplamalardaki bir sorundan ötürü New York’taki sürücülerine eksik ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu sorundan ötürü sürücülere toplamda milyonlarca dolar ödenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Birçok ülkede yasalardan dolayı sorunlar yaşayan Uber, New York’taki sürücülerine eksik ödeme yaptığını ve ödemelerin yeniden yapılacağını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada uygulamanın hesaplamasında bir sorun olduğunu ve sorundan kaynaklı olarak kendi payından daha fazlasını aldığını açıklayan şirket, toplamı on milyonlarca doları bulan fazla parayı geri ödeyecek.

Yapılan incelemelere göre Uber’ın uygulamasındaki sorun 2014 senesinden bu yana devam ediyor. Her ödemeden ortalama olarak yüzde 25 pay alan şirket, yaklaşık 3 senedir yüzde 2.6 oranında daha fazla  pay alıyormuş. Hesaplama hatası, Uber’ın kullanım şartlarını güncellediği sırada fark edilmiş.

Ödemeler Uber’ı son 90 gün içerisinde kullanan kişilerin direkt olarak hesabına aktarılacak. Bu süreçte Uber’ı kullanmamış olanlar ise banka hesaplarını doğrulatmalarının ardından paylarına düşeni alacaklar.


http://www.businessinsider.com/uber-paying-nyc-drivers-tens-of-millions-accounting-error-2017-5?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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Cinali1 2 yıl
milyonlarca dolarlik canli para akışı. ubere bir 2 yıl ayakta kalma firsati vermiştir
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WB 2 yıl
Ne pis adamlar cikti bunlar da
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alemburda34 2 yıl
Gecen hafta eve giderken kullanayim dedim promosyonum vardi 2 tane mesafede fazla degil neyse baktim uygulamayi promosyon dusuldugun 7-8 TL birsey tutmasi gerekiyor. Arac geldi neyse gidiyorum surucu 2 kere ayni yoldan gecti abi kusura bakma yanlis gectim dedi ama sunuda ekledi ben sana istanbuluda gezdirsem oradaki rakam cikar dedi (keske oyle olsa) bu benim hatam dedi. Madem oyle iyi dedim eve gittim hoppala 28 TL cekmis ayrica 40 kusurmus promosyon sayesinde bu tutmus bastim dusuk yildizi sonra sorunla ilgili iletisime gectiler kanit istendi ekledim vs derken param iade edildi. Ancak asagi yukari aylik 400-600 TL arasi careem kullanimim var gercektende careem cok iyi arac az ancak ucuza gideyim diyorsaniz tam nimet. Mesefa uzunsa hep 5-10 TL fazla dusunmenizde fayda var.
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kadirirdem 2 yıl
Başı bir türlü beladan kurtulmadı şu uygulamanın.
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skythunderr 2 yıl
uberin basi beladan kurtulmuyor:)
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dr20mouse 2 yıl
Eksik alsa hesap hatası derdimde fazla alıyorsa hata diyemem bak.
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