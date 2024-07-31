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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve Uber, uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı. Buna göre, BYD'nin 100 bin adet yeni elektrikli otomobili dünya genelinde Uber'in araç çağırma platformuna dahil olacak.

İki şirket arasındaki iş birliği Avrupa ve Latin Amerika'dan başlayarak dünya geneline yayılacak. Uber sürücüleri bu sayede BYD'nin elektrikli araçlarına daha erişilebilir fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek. Orta Doğu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülke/bölgelerin dahil olduğu yayılma planına Amerika Birleşik Devletleri dahil değil.

Buna ek olarak Uber ve BYD, Çinli şirketin otonom sürüş teknolojilerine sahip araçlarını araç çağırma platformuna entegre ederek otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek için birlikte çalışmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, iş birliğinin sürücülere araç bakımı, şarj, finansman ve kiralama konusunda pazara göre değişen indirimler sunarak elektrikli araç geçişini destekleyeceği belirtildi. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, bir Uber sürücüsünün elektrikli araç kullanmasının yolda geçirdiği zaman göz önüne alındığında normal bir sürücüye kıyasla dört kata kadar daha fazla emisyon tasarrufu sağlayabileceğini söyledi.

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Az önce ABD'nin iş birliği kapsamının dışında tutulduğunu belirtmiştik. Uber'in burada başka bir ortağı bulunuyor: Tesla. Uber, yaptığı iş birlikleriyle 2030 yılına kadar ABD ve Kanada'da emisyonsuz operasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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Uber ve BYD'den 100 bin araçlık iş birliği