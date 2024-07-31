Uber ve BYD'den 100 bin araçlık iş birliği

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve Uber, uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı. Buna göre, BYD'nin 100 bin adet yeni elektrikli otomobili dünya genelinde Uber'in araç çağırma platformuna dahil olacak.
İki şirket arasındaki iş birliği Avrupa ve Latin Amerika'dan başlayarak dünya geneline yayılacak. Uber sürücüleri bu sayede BYD'nin elektrikli araçlarına daha erişilebilir fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek. Orta Doğu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülke/bölgelerin dahil olduğu yayılma planına Amerika Birleşik Devletleri dahil değil.
Buna ek olarak Uber ve BYD, Çinli şirketin otonom sürüş teknolojilerine sahip araçlarını araç çağırma platformuna entegre ederek otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek için birlikte çalışmayı planlıyor.
Az önce ABD'nin iş birliği kapsamının dışında tutulduğunu belirtmiştik. Uber'in burada başka bir ortağı bulunuyor: Tesla. Uber, yaptığı iş birlikleriyle 2030 yılına kadar ABD ve Kanada'da emisyonsuz operasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://carnewschina.com/2024/07/31/uber-and-byd-teams-up-to-bring-100000-evs-to-its-platform-globally/ https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2024/Uber-and-BYD-Partner-to-Accelerate-Global-EV-Transition/default.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.