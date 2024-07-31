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    Anlık Bildirim

    Uber ve BYD'den 100 bin araçlık iş birliği

    Yapılan anlaşma ile Uber sürücülerine BYD'nin elektrikli araçlarına yönelik ödeme, bakım ve şarj konularında pazara göre değişen indirimler sağlanacak.           

    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve Uber, uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı. Buna göre, BYD'nin 100 bin adet yeni elektrikli otomobili dünya genelinde Uber'in araç çağırma platformuna dahil olacak.

    İki şirket arasındaki iş birliği Avrupa ve Latin Amerika'dan başlayarak dünya geneline yayılacak. Uber sürücüleri bu sayede BYD'nin elektrikli araçlarına daha erişilebilir fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek. Orta Doğu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülke/bölgelerin dahil olduğu yayılma planına Amerika Birleşik Devletleri dahil değil. 

    Buna ek olarak Uber ve BYD, Çinli şirketin otonom sürüş teknolojilerine sahip araçlarını araç çağırma platformuna entegre ederek otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek için birlikte çalışmayı planlıyor.

    Uber ve BYD'den 100 bin araçlık iş birliği Tam Boyutta Gör
    İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, iş birliğinin sürücülere araç bakımı, şarj, finansman ve kiralama konusunda pazara göre değişen indirimler sunarak elektrikli araç geçişini destekleyeceği belirtildi. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, bir Uber sürücüsünün elektrikli araç kullanmasının yolda geçirdiği zaman göz önüne alındığında normal bir sürücüye kıyasla dört kata kadar daha fazla emisyon tasarrufu sağlayabileceğini söyledi.

    Az önce ABD'nin iş birliği kapsamının dışında tutulduğunu belirtmiştik. Uber'in burada başka bir ortağı bulunuyor: Tesla. Uber, yaptığı iş birlikleriyle 2030 yılına kadar ABD ve Kanada'da emisyonsuz operasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2024/07/31/uber-and-byd-teams-up-to-bring-100000-evs-to-its-platform-globally/ https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2024/Uber-and-BYD-Partner-to-Accelerate-Global-EV-Transition/default.aspx
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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