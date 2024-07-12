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    Anlık Bildirim

    KVKK açıkladı: Uber'de veri sızıntısı!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) web sitesinden yayımlanan duyuruya göre Uber'de veri ihlali yaşandı. Uber sürücülerinin ehliyet ve kimlik bilgileri sızmış olabilir.
    KVKK açıkladı: Uber'de veri sızıntısı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği veri sızıntısı yaşayan firmaların kullanıcı veri sızıntısını Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bildirmesi gerekiyor. Uber veri sızıntısı yaşandığını KVKK'ya bildirdi ancak hangi kullanıcıların hangi verilerinin sızdığını henüz tespit edemediğini açıkladı.

    Uber'den KVKK'ya yapılan açıklamaya göre Uber, verilerin ele geçirildiğine dair bir hacker tarafından verilerin mail aldı. Hacker, bu verileri internette paylaşmakla tehdit etti. Uber'i kullanan yolcular ve sürücülerin verilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

    Sürücülerin ehliyet ve kimlik bilgileri sızmış olabilir

    Uber, verilerin ne zaman ve nasıl ele geçirildiğini henüz tespit etmediğini açıkladı. Uber'in açıklamasına göre sızan veriler arası Uber yolcularının e-posta adresi ve telefon numarasının yanı sıra Uber sürücülerinin ehliyet ve kimlik kartı verilerinin de bu veri sızıntısında ele geçirilmiş olabileceği ancak sızdırılan kişisel verilerin tam olarak bilinmediği vurgulandı.

    KVKK'ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

    • Veri sorumlusunun 2 Temmuz 2024 tarihinde, Uber kaynaklı olabilecek kişisel verileri kamuya açık hale getirme niyetini ortaya koyan bir kişiden e-posta almış olduğu,
    • Veri ihlalinin ne zaman gerçekleştiğinin ve ihlalin kaynağının ne olduğunun henüz tespit edilemediği, araştırmaların devam ettiği,
    • İhlalden Uber kullanıcıları (yolcular ve/veya yemek siparişi veren kişiler) ve/veya sürücüler ve/veya teslimat yapan kişilerin etkilendiği,
    • İhlalden etkilenen veriler hususunda;
    • Uber kullanıcılarının (yolcular ve/veya yemek siparişi veren kişiler) verilerine dair ekran görüntülerinde isim, e-posta adresi, telefon numarası, profil fotoğrafı, kayıt tarihi ve puan bilgilerinin bulunduğunun öngörüldüğü,
    • Uber platformundaki sürücüler ve/veya teslimat yapan kişiler bakımından ise ihlalden etkilendiği öngörülen verilerin; ekran görüntülerindeki sürücü ehliyeti, sigorta, kimlik kartı, araç kaydı ve özen yükümlülüğü kapsamındaki kontroller gibi belgeler kapsamındaki veriler olduğu,
    • ancak etkilenen kişisel verilerin an itibariyle tam olarak bilinmediği,
    • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği bilgilerine yer verilmiştir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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