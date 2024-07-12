KVKK açıkladı: Uber'de veri sızıntısı!

- Sürücülerin ehliyet ve kimlik bilgileri sızmış olabilir
- KVKK'ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadeler yer aldı:
- Yorumlar
Uber'den KVKK'ya yapılan açıklamaya göre Uber, verilerin ele geçirildiğine dair bir hacker tarafından verilerin mail aldı. Hacker, bu verileri internette paylaşmakla tehdit etti. Uber'i kullanan yolcular ve sürücülerin verilerinin ele geçirildiği ifade edildi.
Sürücülerin ehliyet ve kimlik bilgileri sızmış olabilir
Uber, verilerin ne zaman ve nasıl ele geçirildiğini henüz tespit etmediğini açıkladı. Uber'in açıklamasına göre sızan veriler arası Uber yolcularının e-posta adresi ve telefon numarasının yanı sıra Uber sürücülerinin ehliyet ve kimlik kartı verilerinin de bu veri sızıntısında ele geçirilmiş olabileceği ancak sızdırılan kişisel verilerin tam olarak bilinmediği vurgulandı.
KVKK'ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadeler yer aldı:
- Veri sorumlusunun 2 Temmuz 2024 tarihinde, Uber kaynaklı olabilecek kişisel verileri kamuya açık hale getirme niyetini ortaya koyan bir kişiden e-posta almış olduğu,
- Veri ihlalinin ne zaman gerçekleştiğinin ve ihlalin kaynağının ne olduğunun henüz tespit edilemediği, araştırmaların devam ettiği,
- İhlalden Uber kullanıcıları (yolcular ve/veya yemek siparişi veren kişiler) ve/veya sürücüler ve/veya teslimat yapan kişilerin etkilendiği,
- İhlalden etkilenen veriler hususunda;
- Uber kullanıcılarının (yolcular ve/veya yemek siparişi veren kişiler) verilerine dair ekran görüntülerinde isim, e-posta adresi, telefon numarası, profil fotoğrafı, kayıt tarihi ve puan bilgilerinin bulunduğunun öngörüldüğü,
- Uber platformundaki sürücüler ve/veya teslimat yapan kişiler bakımından ise ihlalden etkilendiği öngörülen verilerin; ekran görüntülerindeki sürücü ehliyeti, sigorta, kimlik kartı, araç kaydı ve özen yükümlülüğü kapsamındaki kontroller gibi belgeler kapsamındaki veriler olduğu,
- ancak etkilenen kişisel verilerin an itibariyle tam olarak bilinmediği,
- İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği bilgilerine yer verilmiştir.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.