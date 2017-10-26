Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor

Dünya genelinde pek çok noktada gerek yetkili kurumlar gerekse taksiciler tarafından davalık olan Uber, tüm bu zorlu süreçlere rağmen giderek büyüyen bir şirket. Yolculuk paylaşım uygulaması olarak iş hayatına giren şirket, şimdi ise kendi markasını taşıyan bir kredi kartı çıkararak müşteri sadakatini korumayı ve müşterilerinin yolculuk dışında yaptığı harcamalardan da para kazanmayı hedefliyor. İngiliz finans şirketi Barclays'in desteğini alan Uber, bir yolculuk paylaşım şirketi tarafından sağlanan ilk kredi kartını 2 Kasım'dan itibaren kullanıcılarına sunacak.





İlk etapta sadece ABD'deki kullanıcılara sunulması beklenen kredi kartı için müşteriler Uber uygulaması üzerinden kart başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun birkaç dakika içinde onaylanacağını belirten Uber, fiziksel kartın ise bir hafta içinde müşterilerin adreslerine postalanacağını açıkladı. Kart kullanan müşterilerden yıllık ücret almayacaklarını da ekleyen Uber, kart sahiplerinin ilk 90 günde 500$ ve üzerinde harcama yapması halinde 100$ kazanacaklarını duyurdu.





Harcamalarda Avantajlar Sunuyor

Şirketin kartı sunmaktaki en önemli amacı, Uber ile yolculuk yapan kişilerin yolculuklarını daha basite indirgemek olsa da kart alışverişlerde de bir takım avantajlar sunacak. Restoran, cafe gibi noktalarda kullanıcısına yüzde 4 indirim sağlayan Uber kart, Airbnb de dahil olmak üzere uçak bileti ve otellerde yüzde 3; Spotify gibi müzik ve video hizmetleri de dahil olmak üzere online alışverişlerde ise yüzde 2 indirim sağlayacak. Uber kart ayrıca kullanıcılarına AmazonPrime, Netflix ve Spotfiy gibi platformlarda kullanılmak üzere yıllık 50$'lık bir abonelik kredisi verecek.





Pek çok şirketin çıkardığı sadakat kartlarına benzeyen ancak kullanım alanı çok daha geniş olan Uber kartın, özellikle Uber kullanıcısı genç kitleler tarafından kolayca benimsenebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte şirketin geçmişte yaşadığı gizlilik ve güvenlik sorunları, müşterilerin Uber kartı kullanmama nedeni olarak karşısına çıkabilir. Uber'in rakibi bir diğer yolculuk paylaşım uygulaması Lyft, daha önce Delta Havayolları ile yaptığı anlaşma ile bu havayolu şirketini kullanan kullanıcılara ücretsiz yolculuk imkanı tanımıştı. Benzer bir anlaşmayı American Express ile yapan Uber şimdi ise ileride bağımsız olabilecek bir platformun ilk adımını atmış oldu.