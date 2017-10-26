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Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor

Popüler yolculuk paylaşım uygulaması Uber, İngiltere merkezi finans şirketi Barclays'in detsğiyle birlikte kendi kredi kartını çıkarıyor. Kredi kartı 2 Kasım'dan itibaren kullanılır hale gelecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünya genelinde pek çok noktada gerek yetkili kurumlar gerekse taksiciler tarafından davalık olan Uber, tüm bu zorlu süreçlere rağmen giderek büyüyen bir şirket. Yolculuk paylaşım uygulaması olarak iş hayatına giren şirket, şimdi ise kendi markasını taşıyan bir kredi kartı çıkararak müşteri sadakatini korumayı ve müşterilerinin yolculuk dışında yaptığı harcamalardan da para kazanmayı hedefliyor. İngiliz finans şirketi Barclays'in desteğini alan Uber, bir yolculuk paylaşım şirketi tarafından sağlanan ilk kredi kartını 2 Kasım'dan itibaren kullanıcılarına sunacak.


 

İlk etapta sadece ABD'deki kullanıcılara sunulması beklenen kredi kartı için müşteriler Uber uygulaması üzerinden kart başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun birkaç dakika içinde onaylanacağını belirten Uber, fiziksel kartın ise bir hafta içinde müşterilerin adreslerine postalanacağını açıkladı. Kart kullanan müşterilerden yıllık ücret almayacaklarını da ekleyen Uber, kart sahiplerinin ilk 90 günde 500$ ve üzerinde harcama yapması halinde 100$ kazanacaklarını duyurdu.


Harcamalarda Avantajlar Sunuyor 

Şirketin kartı sunmaktaki en önemli amacı, Uber ile yolculuk yapan kişilerin yolculuklarını daha basite indirgemek olsa da kart alışverişlerde de bir takım avantajlar sunacak. Restoran, cafe gibi noktalarda kullanıcısına yüzde 4 indirim sağlayan Uber kart, Airbnb de dahil olmak üzere uçak bileti ve otellerde yüzde 3; Spotify gibi müzik ve video hizmetleri de dahil olmak üzere online alışverişlerde ise yüzde 2 indirim sağlayacak. Uber kart ayrıca kullanıcılarına AmazonPrime, Netflix ve Spotfiy gibi platformlarda kullanılmak üzere yıllık 50$'lık bir abonelik kredisi verecek.


Pek çok şirketin çıkardığı sadakat kartlarına benzeyen ancak kullanım alanı çok daha geniş olan Uber kartın, özellikle Uber kullanıcısı genç kitleler tarafından kolayca benimsenebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte şirketin geçmişte yaşadığı gizlilik ve güvenlik sorunları, müşterilerin Uber kartı kullanmama nedeni olarak karşısına çıkabilir. Uber'in rakibi bir diğer yolculuk paylaşım uygulaması Lyft, daha önce Delta Havayolları ile yaptığı anlaşma ile bu havayolu şirketini kullanan kullanıcılara ücretsiz yolculuk imkanı tanımıştı. Benzer bir anlaşmayı American Express ile yapan Uber şimdi ise ileride bağımsız olabilecek bir platformun ilk adımını atmış oldu.


https://www.theverge.com/2017/10/25/16547300/uber-credit-card-barclays-rewards Yorum Yaz
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BumberShoot 1 yıl
Hani veriler Türkiye de kalacak demiş ya bunlar hiç mi mantık bilmiyorum arama motoruna kelimeyi yazarsın o sana sonuçları gösteri hadi buraya kadar tamam sonra siteye girdiğinde zaten bütün bilgilerinin siteye gidiyor (yani sucu kayıt altına alıyor) çünkü sen benim IP bu şu siteyi görmek istiyorum diye siteye istek yolluyorsun böyle bir durumda kendileri yapsalar bile sadece arama sonuçlarını saklıyacaklar bu da zaten hiç bir işe yaramaz
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damn2u 1 yıl
Güzel fırsatlar sunuyor, keşke bizim ülkemizde de hizmete girseydi.
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canmania 1 yıl
Tasarım çöp diyen birileri gelmemiş daha :)
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St Batuhan 1 yıl
Kartın sundukları indirimler ve hediyeler gayet cazip durumda. Üstüne senelik ücret de olmaması yine hoş bir kısım. Güvenilirlik konusunda adamlar ilerlerse iyi bir kapı olabilir kendilerine.
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