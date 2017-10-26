Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor

İlk etapta sadece ABD'deki kullanıcılara sunulması beklenen kredi kartı için müşteriler Uber uygulaması üzerinden kart başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun birkaç dakika içinde onaylanacağını belirten Uber, fiziksel kartın ise bir hafta içinde müşterilerin adreslerine postalanacağını açıkladı. Kart kullanan müşterilerden yıllık ücret almayacaklarını da ekleyen Uber, kart sahiplerinin ilk 90 günde 500$ ve üzerinde harcama yapması halinde 100$ kazanacaklarını duyurdu.
Harcamalarda Avantajlar Sunuyor
Şirketin kartı sunmaktaki en önemli amacı, Uber ile yolculuk yapan kişilerin yolculuklarını daha basite indirgemek olsa da kart alışverişlerde de bir takım avantajlar sunacak. Restoran, cafe gibi noktalarda kullanıcısına yüzde 4 indirim sağlayan Uber kart, Airbnb de dahil olmak üzere uçak bileti ve otellerde yüzde 3; Spotify gibi müzik ve video hizmetleri de dahil olmak üzere online alışverişlerde ise yüzde 2 indirim sağlayacak. Uber kart ayrıca kullanıcılarına AmazonPrime, Netflix ve Spotfiy gibi platformlarda kullanılmak üzere yıllık 50$'lık bir abonelik kredisi verecek.
Pek çok şirketin çıkardığı sadakat kartlarına benzeyen ancak kullanım alanı çok daha geniş olan Uber kartın, özellikle Uber kullanıcısı genç kitleler tarafından kolayca benimsenebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte şirketin geçmişte yaşadığı gizlilik ve güvenlik sorunları, müşterilerin Uber kartı kullanmama nedeni olarak karşısına çıkabilir. Uber'in rakibi bir diğer yolculuk paylaşım uygulaması Lyft, daha önce Delta Havayolları ile yaptığı anlaşma ile bu havayolu şirketini kullanan kullanıcılara ücretsiz yolculuk imkanı tanımıştı. Benzer bir anlaşmayı American Express ile yapan Uber şimdi ise ileride bağımsız olabilecek bir platformun ilk adımını atmış oldu.
https://www.theverge.com/2017/10/25/16547300/uber-credit-card-barclays-rewards Yorum Yaz Paylaş Tweetle