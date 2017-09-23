Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı

Londra'daki yetkililer tarafından lisans yenileme talebi reddedilen Uber, 24 saatten daha kısa bir sürede change.org üzerinden başlattığı kampanya ile yarım milyondan fazla imza topladı.
1 yıl
3,1b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İngiltere'nin başkenti Londra'da trafiğin düzenlenmesinden sorumlu hükümet organı olan TFL(Transport for London) dün önemli bir duyuru yapmış ve lisans yenileme talebinde bulunan Uber'in lisansının yenilenmeyeceğini açıklamıştı. 30 Eylül tarihinde işletme lisansı sona erecek olan Uber'in bu karara itiraz etmek için 20 günü var ancak şirket karara itiraz etmeden önce change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan, faaliyetlerini sürdürebilmek için yardım istedi.


 

Londra'daki operasyonlar durduğu takdirde halihazırda Londra'da görev yapan 40.000'den fazla Uber sürücüsünün işini kaybedeceğini açıklayan Uber, alınan karar ''Londra'nın açık görüşlü olmadığını ve  iş fırsatları yaratan yenilikçi firmalara kapalı olduğunu gösteriyor.'' dedi. Sürücülerin yanı sıra Uber'i kullanan 3.5 milyon Londralının da karardan olumsuz etkileneceğini kaydeden şirket, kullanıcıların;  güvenli, güvenilir ve ekonomik bir yolculuktan mahrum kalacağını belirtti. 


Diğer Taksi İşletmeleri ile Aynı Geçmiş Sorgulaması 

TFL, lisans yenilemem nedenlerinden biri olarak da Uber'in, sürücü seçiminde yeterli özeni göstermiyor oluşunu işaret etmişti. Kampanya metninde bu iddiaya da cevap veren şirket, TFL'nin lisans verdiği diğer taksi işletmeleri ile aynı şekilde gelişmiş bir geçmiş sorgulaması yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca GPS ile takip edilebilen ve yolculuğun güvenliğini sağlayan teknolojilere sahip olduğunu ifade etti.


Uber'in 1 milyon imza hedefi koyduğu kampanya başlayalı henüz 24 saat geçmedi ancak 500.000'den fazla imza atılmış durumda. Tabi bu imzalar Sadiq Khan'i nasıl etkiler bilinmiyor ancak dün konuyla ilgili açıklama yapan Khan, ''Londralıların emniyet ve güvenliği tehdit ediliyorsa TFL'nin Uber'e lisans vermesi yanlış olur.'' açıklamasında bulunmuştu.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-23/uber-reaches-500-000-petition-signatures-to-protest-london-ban Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdemkuru 1 yıl en beğenilen
yabancı ülkelerdeki birlik beraberliğe bayılıyorum. adamlar zengin olsa dahi fahiş fiyat politikasına karşı geliyorlar. sadece uber için geçerli değil herşeyde aynısını yapıyorlar.
yabancı ülkelerdeki birlik beraberliğe bayılıyorum. adamlar zengin olsa dahi fahiş fiyat politikasına karşı geliyorlar. sadece uber için geçerli değil herşeyde ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Uber'i destekleyen cahiliyet abideleri. Bizde veya başka bir ülkede taksi plaka ve taksici belgesi alması için bir sürü yasal şartı yerine getiriyor ve burdan elde ettiği gelirin vergisini devlete veriyor. Uber, lyft veya benzeri şirketler, hiçbir yeterliliği olmayan insanlara bu işi yaptırıp, para kazanıp, vergi de vermiyor.
Neyi savunduğunuzu önce öğrenin, sonra savunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justaprogrammer 1 yıl
Londonistan`in belediye baskani da pakistanli.
ise bak. birde avrupalilara laf ediyordu kafasiz ingilizler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 1 yıl
AKK icin bizim kampanyanin ortalik ....usu gibi 1 seneden fazla ortalikta bos bos dolanip yuksek bir seviye alamamasi geldi aklima.
Ulkede ne birlik var ne beraberlik.
Milletin yapmasi gereken lanet olasi siteye girmek ve kayit birakmak.
Bizde bu islem 1 seneden fazla surdu ve ulastigimiz rakam cok komikti yani.
Lanet olsun diyorum baska da birsey demiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 1 yıl en beğenilen
yabancı ülkelerdeki birlik beraberliğe bayılıyorum. adamlar zengin olsa dahi fahiş fiyat politikasına karşı geliyorlar. sadece uber için geçerli değil herşeyde aynısını yapıyorlar.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 1 yıl
Bottur o bot
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 1 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 1 yıl It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık! 1 yıl Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi 1 yıl Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek 1 yıl İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer" 1 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 1 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 1 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 1 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 1 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 1 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var 1 yıl Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı 1 yıl Bose’den Google Assistant destekli kulaklık 1 yıl Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı 1 yıl Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir 1 yıl İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim 1 yıl Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı Sonraki Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim 1 yıl Imagination Technologies de Çinlilere satıldı 1 yıl Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası 1 yıl AMD gelecek yıl 12nm sürecine geçiş yapıyor 1 yıl Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı 1 yıl Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor 1 yıl Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi 1 yıl Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor 1 yıl Çift kameralı Huawei Mate 10 Lite resmiyet kazandı 1 yıl DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus 1 yıl Razer yeni mobil cihazını yıl sonunda tanıtacak 1 yıl Okyanuslarda su sıcaklığının artması birçok balık türünün sonu olabilir 1 yıl Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor 1 yıl Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme 1 yıl Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir 1 yıl Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor 1 yıl Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı 1 yıl Mercedes’ten 1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı 1 yıl iPhone 8 parçalarına ayrıldı ve tamir edilebilirlik puanı belli oldu 1 yıl Araştırmacılar doğal kasa benzer sentetik kas geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim