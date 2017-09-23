Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da trafiğin düzenlenmesinden sorumlu hükümet organı olan TFL(Transport for London) dün önemli bir duyuru yapmış ve lisans yenileme talebinde bulunan Uber'in lisansının yenilenmeyeceğini açıklamıştı. 30 Eylül tarihinde işletme lisansı sona erecek olan Uber'in bu karara itiraz etmek için 20 günü var ancak şirket karara itiraz etmeden önce change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan, faaliyetlerini sürdürebilmek için yardım istedi.





Londra'daki operasyonlar durduğu takdirde halihazırda Londra'da görev yapan 40.000'den fazla Uber sürücüsünün işini kaybedeceğini açıklayan Uber, alınan karar ''Londra'nın açık görüşlü olmadığını ve iş fırsatları yaratan yenilikçi firmalara kapalı olduğunu gösteriyor.'' dedi. Sürücülerin yanı sıra Uber'i kullanan 3.5 milyon Londralının da karardan olumsuz etkileneceğini kaydeden şirket, kullanıcıların; güvenli, güvenilir ve ekonomik bir yolculuktan mahrum kalacağını belirtti.





Diğer Taksi İşletmeleri ile Aynı Geçmiş Sorgulaması

TFL, lisans yenilemem nedenlerinden biri olarak da Uber'in, sürücü seçiminde yeterli özeni göstermiyor oluşunu işaret etmişti. Kampanya metninde bu iddiaya da cevap veren şirket, TFL'nin lisans verdiği diğer taksi işletmeleri ile aynı şekilde gelişmiş bir geçmiş sorgulaması yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca GPS ile takip edilebilen ve yolculuğun güvenliğini sağlayan teknolojilere sahip olduğunu ifade etti.





Uber'in 1 milyon imza hedefi koyduğu kampanya başlayalı henüz 24 saat geçmedi ancak 500.000'den fazla imza atılmış durumda. Tabi bu imzalar Sadiq Khan'i nasıl etkiler bilinmiyor ancak dün konuyla ilgili açıklama yapan Khan, ''Londralıların emniyet ve güvenliği tehdit ediliyorsa TFL'nin Uber'e lisans vermesi yanlış olur.'' açıklamasında bulunmuştu.