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Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor

Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Des Butler, sürücüsüz araçların normal araçlara kıyasla güvenli olduğunu ancak veri gizliliği açısından endişe uyandırdığını açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor
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Otonom araç geliştirme yarışı hız kazanırken otomobil üreticileri ve yazılım şirketleri 5.nesil otonom araç üretimi için tarih belirlemeye başladı. Sürücünün müdahalesine gerek olmaksızın yolculuğu tamamen üstlenebilecek olan 5.nesi otonom teknolojisiyle birlikte yollarda, büyük bir çoğunluğu insan hatasına dayanan, trafik kazalarının azalacağı öngörülüyor. Her yıl gerçekleşen trafik kazaları sonucunda binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyarlarca dolar masrafın ortaya çıkması düşünülünce otonom araçların bir an önce hayatımıza girmesi son derece önemli. Peki bu araçlar gizlilik noktasında kullanıcıya neler sunacak?


Kişisel Verilerle Dolu Altın Madeni 

Otonom araçlarda yaşanabilecek gizlilik sorunlarına dikkat çekmek isteyen Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden hukuk uzmanı Profesör Des Butler, bu soruya yanıt vermeye çalıştı. Sürücüsüz araçlarda yer alan güvenlik risklerinin henüz yetkililer tarafından dikkate alınmadığını vurgulayan Butler'e göre otonom araçlar özel şirketler için adeta ''kişisel verilerle dolu bir altın madeni'' olacak. Profesör, bu araçların sahibinin alışkanlıklarını ve tercihlerini kolayca takip edeceğini kaydederken sürücülerin, bir tüketici olarak hedef alınmasını daha kolay bir hale getireceğini düşünüyor.


''Bu araçların insanların nereye gitmeyi, hangi işi yapmayı sevdiğini bilecek ve onların profilini oluşturacak.'' diyen Butler, insanların; kendileri hakkında ne kadar veri toplandığını ve bu verilerin hangi amaç için kullanılacağını bilemeyeceklerini açıkladı. Butler'in düşüncelerinde haklılık payı var ancak durum en azından şu an için Butler'in tahminleri kadar karamsar değil. Halihazırda pek çok oluşum hem veri gizliliği hem de siber saldırılara karşı otonom araçların yeterli güvenliği sunmayacağını belirtiyor ancak bu sorunun aşılması için çalışmalar başlatılmış durumda.


Çözüm Önerileri Araştırılıyor  

Otomobil üreticileri sürücüye ihtiyaç duymayan otonom araçların 2020 yılı itibariyle Avustralya yollarında olacağını belirtiyor. Avustralya hükümeti ise otonom araçlara yönelik artan endişe karşısında teknolojinin getireceği sorunları araştırmak ve çözüm önerileri sunmak adına bir program başlattı. Toplam 55 milyon dolar finansman sağlanan programın yöneticisi ise ülkede yaklaşık 10 yıldır taşımacılık teknolojileri ve çözümleri için Ar-Ge yapan iMOVE topluluğu. 


IMOVE Genel Müdürü Ian Christensen, otonom araçlar sayesinde Avustralya'da her yıl meydana gelen ve ortalama 1300 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazalarının azalacağını ve kazalar sonucunda ortaya çıkan toplam 30 milyar dolarlık masrafın da düşeceğine inanıyor. Bu olumlu tabloya karşın Ian Christensen öncülüğündeki iMOVE da Des Butler ile benzer endişeleri taşıyor.


Yasal Düzenlemeler Getirilebilir  

Ulusal Taşımacılık Komisyonu ile birlikte hareket eden iMOVE; otonom araçlarda ne tür verilerin toplandığını, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını ve toplanan verilerin nasıl güvende tutulacağını öğrenmek istiyor. Otomobil üreticileri henüz veri güvenliği konusunda net açıklamalar yapmasa da otonom araçların yaygınlık kazanması için sürücülerin araçlara güvenmesi gerektiği düşünülüyor. Görünen o ki otonom araç testleri ve üretilen araç modelleri arttıkça güvenlik endişeleri de artacak. Bu endişeleri gidermek adına yakın zamanda yasal düzenlemelerin başlatılacağı tahmin ediliyor.


https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/22/driverless-cars-safer-perhaps-but-professor-warns-of-privacy-risks Yorum Yaz
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