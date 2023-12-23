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    Anlık Bildirim

    Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az yaralanmalı kaza yapıyor

    Otonom araçlar geliştiren Waymo, sürücüsüz araçlarının, sürücülü araçlara çok daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Firma, 11 milyon kilometrelik sürüşte sadece 3 yaralanma olduğunu söylüyor.
    Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az kaza yapıyor Tam Boyutta Gör
    Otonom araçlar geliştiren Waymo, sürücüsüz araçlarının, sürücülü araçlara çok daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Firma, 11 milyon kilometreden fazla yol kateden araçlarında kazaya bağlı sadece 3 yaralanma olduğunu belirtiyor. Tesla da otopilotun insandan daha güvenli olduğunu söylemişti ancak verilerini halka açmamıştı. Waymo ise veriler konusunda daha şeffaf tutum sergiliyor.

    Şirket, Los Angeles, Phoenix ve San Francisco'daki 11 milyon kilometrelik sürücüsüz sürüşlerinden gelen verileri inceleyip aynı bölgelerdeki normal sürüş verilerini de analiz ederek karşılaştırıyor.

    Yaralanmalı kazalarda %85 düşüş

    Waymo, tüm verileri hesaba katarak sürücüsüz otomobillerinin yaralanmaya neden olan kazalarda yüzde 85'lik bir azalma sağladığını iddia ediyor. Ayrıca polis tarafından bildirilen genel kaza oranlarında da yüzde 57'lik bir azalma söz konusu.

    Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az kaza yapıyor Tam Boyutta Gör
    Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) baş araştırma görevlisi David Zuby, verilere ilişkin olarak, "Bu raporlar, Waymo'nun otonom sürüş sisteminin güvenliğinin insan sürüşünün güvenliğiyle karşılaştırmaya yönelik iyi niyetli bir çaba. Sonuçlar cesaret verici ve otonom sürüş güvenliği konusunda gelişen anlayışımızda bir adımı temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

    Elbette bu verilerin sorunları yok değil. Örneğin, Waymo'nun araçları GPS sınırlarının dışına çıkamıyor. İnsan sürücüler, her basit kazayı rapor etmiyor. Buna karşılık, Waymo her olayı rapor ediyor. Sonuçta Waymo raporlarının yalnızca yüzde 21'i dosyalanmış bir polis raporuyla sonuçlanıyor.

    Görünüşe göre bazı otonom sürüş yazılımları, otomobil kullanma konusunda ortalama bir insandan daha iyi hale gelmeye başlıyor. Sistem mükemmel olmasa da otonom sürüşün yaygınlaşması ve gelişmesi yolları daha güvenli hale getirecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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