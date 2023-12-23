Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az yaralanmalı kaza yapıyor

Tam Boyutta Gör Otonom araçlar geliştiren Waymo, sürücüsüz araçlarının, sürücülü araçlara çok daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Firma, 11 milyon kilometreden fazla yol kateden araçlarında kazaya bağlı sadece 3 yaralanma olduğunu belirtiyor. Tesla da otopilotun insandan daha güvenli olduğunu söylemişti ancak verilerini halka açmamıştı. Waymo ise veriler konusunda daha şeffaf tutum sergiliyor.

Şirket, Los Angeles, Phoenix ve San Francisco'daki 11 milyon kilometrelik sürücüsüz sürüşlerinden gelen verileri inceleyip aynı bölgelerdeki normal sürüş verilerini de analiz ederek karşılaştırıyor.

Yaralanmalı kazalarda %85 düşüş

Waymo, tüm verileri hesaba katarak sürücüsüz otomobillerinin yaralanmaya neden olan kazalarda yüzde 85'lik bir azalma sağladığını iddia ediyor. Ayrıca polis tarafından bildirilen genel kaza oranlarında da yüzde 57'lik bir azalma söz konusu.

Tam Boyutta Gör Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) baş araştırma görevlisi David Zuby, verilere ilişkin olarak, "Bu raporlar, Waymo'nun otonom sürüş sisteminin güvenliğinin insan sürüşünün güvenliğiyle karşılaştırmaya yönelik iyi niyetli bir çaba. Sonuçlar cesaret verici ve otonom sürüş güvenliği konusunda gelişen anlayışımızda bir adımı temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

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Elbette bu verilerin sorunları yok değil. Örneğin, Waymo'nun araçları GPS sınırlarının dışına çıkamıyor. İnsan sürücüler, her basit kazayı rapor etmiyor. Buna karşılık, Waymo her olayı rapor ediyor. Sonuçta Waymo raporlarının yalnızca yüzde 21'i dosyalanmış bir polis raporuyla sonuçlanıyor.

Görünüşe göre bazı otonom sürüş yazılımları, otomobil kullanma konusunda ortalama bir insandan daha iyi hale gelmeye başlıyor. Sistem mükemmel olmasa da otonom sürüşün yaygınlaşması ve gelişmesi yolları daha güvenli hale getirecektir.

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Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az kaza yapıyor