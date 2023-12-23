Waymo: Sürücüsüz araçlarımız 6.7 kat daha az yaralanmalı kaza yapıyor

Şirket, Los Angeles, Phoenix ve San Francisco'daki 11 milyon kilometrelik sürücüsüz sürüşlerinden gelen verileri inceleyip aynı bölgelerdeki normal sürüş verilerini de analiz ederek karşılaştırıyor.
Yaralanmalı kazalarda %85 düşüş
Waymo, tüm verileri hesaba katarak sürücüsüz otomobillerinin yaralanmaya neden olan kazalarda yüzde 85'lik bir azalma sağladığını iddia ediyor. Ayrıca polis tarafından bildirilen genel kaza oranlarında da yüzde 57'lik bir azalma söz konusu.
Elbette bu verilerin sorunları yok değil. Örneğin, Waymo'nun araçları GPS sınırlarının dışına çıkamıyor. İnsan sürücüler, her basit kazayı rapor etmiyor. Buna karşılık, Waymo her olayı rapor ediyor. Sonuçta Waymo raporlarının yalnızca yüzde 21'i dosyalanmış bir polis raporuyla sonuçlanıyor.
Görünüşe göre bazı otonom sürüş yazılımları, otomobil kullanma konusunda ortalama bir insandan daha iyi hale gelmeye başlıyor. Sistem mükemmel olmasa da otonom sürüşün yaygınlaşması ve gelişmesi yolları daha güvenli hale getirecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.