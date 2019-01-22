Uber, otonom bisiklet ve scooter geliştiriyor

Uber, bisiklet paylaşım şirketi Jump’ı satın alarak kendi içerisinde bir birim haline getirmişti. Elektrikli bisikletler de üreten bu takıma yeni bir bölüm oluşturuluyor. “Micromobility Robotics” olarak adlandırılan departman, otonom bisiklet ve scooter üzerine çalışmalar yürütecek.

Kendi kendini süren bisikletler

Uber'in kendi kendini kullanan arabalarından sonra bu sefer otonom elektrikli bisikletler geliştirilecek. Bu bisikletler şarj istasyonuna kendi kendine gidecek ve kullanıcıların ihtiyaç duyması anında geri gelebilecekler. Geçtiğimiz Aralık ayında bataryası değiştirilebilen Jump bisikletler duyurulmuştu. Şarj istasyonundaki işlem batarya değişimi yoluyla da gerçekleşebilir.

3D Robotics firmasının CEO’su Chris Anderrson, Uber’in bu duyuruyu hafta sonu gerçekleşen DIY Rotobitcs etkinliğinde yaptığını açıkladı. Proje tamamlandığında bisikletler kendilerini park da edebilecekler.

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Uber bisiklet projesi ile kullanıcılara şehir içinde kullanabilecekleri yeni ulaşım seçenekleri sunmak istiyor. Otonom özellikler yardımıyla bu isteğin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabilir. Lime ve Lyft gibi firmalarla artan rekabet, bu tarz projeleri de daha önemli hale getiriyor.

https://techcrunch.com/2019/01/20/uber-is-exploring-autonomous-bikes-and-scooters/