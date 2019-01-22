Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza

Google’ın Avrupa’da başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Daha önce 5 milyar dolar civarında haksız rekabet cezası ödeyen firmaya şimdi de Fransa tarafından yeterince şeffaf olamadığı için ceza verildi.

Yine başı belada

Fransa Veri Koruma Kurumu, Google’ı reklamlar dahil elde ettiği kişisel verileri nasıl kullandığı ve kontrol ettiği ile ilgili şeffaf bilgiler vermemekle suçluyor. Bu tür bilgileri alabilmek için Google’ın 5 veya 6 kez ikaz edildiği ifade ediliyor.

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Şeffaf olmamak suçlamasıyla Google’a kesilen ceza 57 milyon dolar civarında. Suçlama ise bir avukat grubu tarafından kişisel verilerin korunması düzenlemesinin devreye girdiği Mayıs 2018 tarihinde yapılmış. Kurum Google’ın sadece hassas prensipleri ihlal etmekle kalmayıp bunu alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor.

Google ise otoritelerle sonuna kadar çalışacağını ve sorunu çözmek için uğraşacağını ifade ediyor. Bununla birlikte kişisel verilerin kullanılması konusu önceki Android uygulamaların zorunlu olarak yüklenmesi davası kadar önemli. Zira Google otoriteleri ikna edemezse bu kez kişisel verilerin işlenmesi anlamında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalacak.