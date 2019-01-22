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Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza

Kişisel verileri elde ettiği ve işlediği yöntemleri yetkili mercilere aktarmada ihmalkar davrandığı iddia edilen Google hakkında Fransa otoriteleri 57 milyon dolarlık ceza kesti.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Avrupa’da başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Daha önce 5 milyar dolar civarında haksız rekabet cezası ödeyen firmaya şimdi de Fransa tarafından yeterince şeffaf olamadığı için ceza verildi.

Yine başı belada

Fransa Veri Koruma Kurumu, Google’ı reklamlar dahil elde ettiği kişisel verileri nasıl kullandığı ve kontrol ettiği ile ilgili şeffaf bilgiler vermemekle suçluyor. Bu tür bilgileri alabilmek için Google’ın 5 veya 6 kez ikaz edildiği ifade ediliyor.

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Şeffaf olmamak suçlamasıyla Google’a kesilen ceza 57 milyon dolar civarında. Suçlama ise bir avukat grubu tarafından kişisel verilerin korunması düzenlemesinin devreye girdiği Mayıs 2018 tarihinde yapılmış. Kurum Google’ın sadece hassas prensipleri ihlal etmekle kalmayıp bunu alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor.

Google ise otoritelerle sonuna kadar çalışacağını ve sorunu çözmek için uğraşacağını ifade ediyor. Bununla birlikte kişisel verilerin kullanılması konusu önceki Android uygulamaların zorunlu olarak yüklenmesi davası kadar önemli. Zira Google otoriteleri ikna edemezse bu kez kişisel verilerin işlenmesi anlamında ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/21/france-fines-google-over-gdpr/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Sarı yeleğin parası çıksın. Kendimizi ifşa etmeye bayılıyoruz.
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Seyrim 3 ay
Mahremiyet kalmamış..
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Mr. Jingles 3 ay
Adamlar işletim sistemini ücretsiz olarak veriyorlar. Bunca şey nasıl finanse ediliyor sanıyorsunuz? Elbette bunun karşılığı olarak sizin bilgilerinizi alıp sizin profilinize uygun reklamlar gösteriyorlar ve bundan milyonlarca dolar kazanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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khytr89 3 ay Mr. Jingles
ee ama biz bunu zaten androidin girişindeki sözleşmede okuyarak onaylıyoruz, adamlar bildiriyor, a deyip b uygulamıyorlar ki, ayrıca bunu microsoft, apple yapmıyor mu sanıyorsunuz ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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khytr89 3 ay
Ekonomisi çalkantılı olan bütün ülkeler tek tek Google'dan para koparmaya çalışıyor.
Google denen firma yeni bir firma değil, yıllardır yaptıkları şeylere şimdi cezaları kesmek aklıma başka hiçbir şey getirmiyor.
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Emin KOÇ 3 ay
Şeffaflık konusu önemli ceza versinler ama bu aralar gelişmiş teknoloji şirketleri üzerinden ceza kesme yarışı başlamış gibi.
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