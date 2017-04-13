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Uber, rakip uygulama Lyft'in sürücülerini gizlice takip etmiş

Kişisel taksi uygulaması Uber'in; ''Cehennem(Hell)'' isimli bir yazılımla kendisinin en güçlü rakibi olan Lyft'e ait araçları ve şoförleri iki yıl boyunca takip ettiği iddia ediliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda adı olumsuz haberlerle anılan kişisel taksi uygulaması Uber yine ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Geçtiğimiz ayın başında vergi müfettişi, trafik polisi gibi resmi görevlilerin uygulamaya ait araçlara binmesinin önüne geçmek için ''Greyball'' isimli bir yazılım kullandığı ortaya çıkan Uber'in, şimdi ise yine gizli bir yazılımı bu kez rakip uygulamaya karşı kullandığı iddia ediliyor.



The Information'ın hazırladığı rapora göre Uber 2014'ten 2016'nın başlarına kadar rakip kişisel taksi uygulaması Lyft'e ait araçları ve sürücüleri takip etmek için gizli bir yazılım kullandı. Yazılım sayesinde Lyft uygulamasında binlerce sahte hesap oluşturarak yakınlardaki Lyft araçları takip edildi. Rapora göre Uber sadece araçları takip etmekle kalmadı her plaka için belli bir kimlik numarası atayarak detaylı bir veritabanı oluşturdu.


Lyft'e Cehennem Benzetmesi 

Bu veritabanıyla birlikte hem Uber'i hem de Lyft'i kullanan yolcuları da tespit eden şirket bu yolcular için özel indirimler ve promosyonlar sunarak Uber'i daha fazla tercih etmelerini sağladı. Yazılımın bir diğer ilgi çeken noktası ise isminin Cehennem(Hell) oluşu. Uber'in kendi sürücülerini takip etmek için kullandığı yazılımın adının Cennet(Heaven) olduğunu düşünürsek şirketin Lyft için düşüncelerinin pek de olumlu olmadığını söyleyebiliriz.

Uber CEO'su Travis Kalanick, diğer yöneticiler ve bazı veri uzmanları olmak üzere şirketten sadece bir avuç insanın bildiği iddia edilen bu yazılımla ilgili Uber henüz bir açıklama yapmadı. Lyft ise yaptığı açıklamayla rekabetçi bir sektörde bulunduklarını ancak bu iddiaların gerçek olması halinde konuyla ilgileneceklerini açıkladı. Görünen o ki iddiaların kanıtlanması halinde Uber, ciddi bir davayla karşı karşıya kalabilir.


Olumsuz Bir İzlenim Bıraktı 

Cinsel taciz ve ayrımcılık, Travis Kalanick'in bir Uber sürücüsüyle yaşadığı tartışma ve son olarak Google'ın otonom araç iştiraki Waymo tarafında kendisine açılan dava ile kamuoyunda kötü bir izlenim bırakan şirketin bu iddialar karşısında ne yapacağı merak konusu. Uber'in iletişimden sorumlu yöneticisi Rachel Whetstone da şirkete yönelik iddiaların ardından görevinden istifa etmiş ve CEO Kalanick ile anlaşamadığını açıklamıştı.


http://www.cnbc.com/2017/04/13/uber-lyft-hell-software-track-drivers.html Yorum Yaz
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fatihcanery 2 yıl en beğenilen
İstanbul'a ilk geldiğimde taksiye binme fırsatım oldu,zamanın parası ile taksi ücreti 22tl tutmuştu,şofor ,abi hakkını helal et demişti 30lirami almaya çalışmıştı.Tabi beyinsiz şunu unutuyor veya işine gelmiyor 22 den 20ye yuvarlanır,işin özü şu taksicilerin sağlam eğitimden geçmesi lazım çoğunda aynı şeyi yaşadığım için araba satın aldım.
Diyeceğim şu, taksicilik böyle olduğu sürece uber ülkemizde desteklenmeli
İstanbul'a ilk geldiğimde taksiye binme fırsatım oldu,zamanın parası ile taksi ücreti 22tl tutmuştu,şofor ,abi hakkını helal et demişti 30lirami almaya çalışmış...
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DH Misafiri 2 yıl
Para üstünü tam vermeye çalışan taksiciye herzaman para üstünü bırakırım, ama çakallık yaparda vermek istemezse ısrarla para üstünü kuruşu kuruşuna isterim. :)
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zunerall 2 yıl
Bizim taksicilerin büyük çoğunluğu küçük hesaplar peşinde. Kısa mesafede surat asarlar, gitmek istemezler, 50 kuruş 1 lira demez "bozuk yok" ayağına yukarı yuvarlama yaparlar, trafikle terör estirirler, ne ışık ne kural umurlarında olmaz, her durumda mağdur olduklarını iddia ederler ama ilk fırsatta yolcusunu mağdur ederler...
Velhasıl, ister Uber olsun, ister devlet ister başka bir şey. Birinin taksicileri yola getirmesi lazım...
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fatihcanery 2 yıl en beğenilen
İstanbul'a ilk geldiğimde taksiye binme fırsatım oldu,zamanın parası ile taksi ücreti 22tl tutmuştu,şofor ,abi hakkını helal et demişti 30lirami almaya çalışmıştı.Tabi beyinsiz şunu unutuyor veya işine gelmiyor 22 den 20ye yuvarlanır,işin özü şu taksicilerin sağlam eğitimden geçmesi lazım çoğunda aynı şeyi yaşadığım için araba satın aldım.
Diyeceğim şu, taksicilik böyle olduğu sürece uber ülkemizde desteklenmeli
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