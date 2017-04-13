Uber, rakip uygulama Lyft'in sürücülerini gizlice takip etmiş

Lyft'e Cehennem Benzetmesi
Bu veritabanıyla birlikte hem Uber'i hem de Lyft'i kullanan yolcuları da tespit eden şirket bu yolcular için özel indirimler ve promosyonlar sunarak Uber'i daha fazla tercih etmelerini sağladı. Yazılımın bir diğer ilgi çeken noktası ise isminin Cehennem(Hell) oluşu. Uber'in kendi sürücülerini takip etmek için kullandığı yazılımın adının Cennet(Heaven) olduğunu düşünürsek şirketin Lyft için düşüncelerinin pek de olumlu olmadığını söyleyebiliriz.
Olumsuz Bir İzlenim Bıraktı
Cinsel taciz ve ayrımcılık, Travis Kalanick'in bir Uber sürücüsüyle yaşadığı tartışma ve son olarak Google'ın otonom araç iştiraki Waymo tarafında kendisine açılan dava ile kamuoyunda kötü bir izlenim bırakan şirketin bu iddialar karşısında ne yapacağı merak konusu. Uber'in iletişimden sorumlu yöneticisi Rachel Whetstone da şirkete yönelik iddiaların ardından görevinden istifa etmiş ve CEO Kalanick ile anlaşamadığını açıklamıştı.
http://www.cnbc.com/2017/04/13/uber-lyft-hell-software-track-drivers.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diyeceğim şu, taksicilik böyle olduğu sürece uber ülkemizde desteklenmeli