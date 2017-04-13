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Google çalışanlarının yeni hobisi: Otonom oyuncak araba yarışı

Otonom araç teknolojilerine yönelik çalışmalar hız kazanırken Google çalışanları ve teknoloji dünyasından iki önemli isim bu teknolojiden yeni bir hobi alanı oluşturmayı başarmış.
2 yıl
3,6b
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5
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Google çalışanlarının yeni hobisi: Otonom oyuncak araba yarışı
 

Tesla, Uber, General Motors ve Google otonom araç denildiği zaman akla ilk gelen şirketlerden. Otonom araçların geleceğin sürüş sistemlerini oluşturacağı düşünülse de önünde halen uzun bir yol var ancak görünen o ki arabaların kendi kendine hareket etmesi fikri farklı eğlence alanlarının doğmasına da yol açacak. Google çalışanları ve teknoloji dünyasından otonomla uğraşan iki isim kendi aralarında düzenledikleri otonom oyuncak araba yarışları ile bunu kanıtlıyor.



Daha önce Wired dergisinde görev alan, şimdilerde ise 3D Robotics isimli otonom drone geliştirmeye çalışan şirketin CEO'su olan Chris Anderson ve ünlü yazılım şirketi Autodesk'in CEO'su Carl Bass bazı Google çalışanları ile bir araya gelerek bazen eski depolarda bazense açık havada otonom oyuncak araba yarışı düzenliyor. Google Translate uygulamasının bugün görsellerdeki yazıları algılayabilmesini ve diğer dillere çevirebilmesini sağlayan Word Lens uygulamasının mimarı Otavio Good da yarışa Google tarafından katılan isimlerden.

Amaç Sadece Eğlence 

Araçlarını hazırlayan pilotlar tıpkı günümüzdeki otonom araçlardaki gibi yapay bir sinir ağı oluşturarak onlara karar verme becerisi yüklüyor. Araçların çoğunun yaklaşık 100$'lık maliyetle geliştirildiğine ve araçların küçük olmasına rağmen mevcut otonom araçlarda kullanılan teknoloji ile aralarındaki benzerliğine dikkat çeken Chris Anderson yapay zeka ve bilgisayar becerilerinin harika olmasına rağmen yarışmacıların burada otonom araba çalışmaları yapmadıklarını ve bu etkinliği sadece eğlenmek için düzenlediklerini dile getirdi.


Google çalışanlarının yeni hobisi: Otonom oyuncak araba yarışı
 
Bu eğlenceli etkinliğin dışında, otonom araçları yarış dünyasıyla buluşturmak isteyen organizasyon Roborace, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın ilk otonom yarış arabalarını tanıtmış ve en kısa zamanda bu araçların rallide boy göstereceğini ifade etmişti. Otonom oyuncak araba yarışı etkinliği de  ilerleyen yıllarda benzer ve geniş çaplı bir organizasyonun olabileceği veya oyuncak endüstrisinin bu alanda yenilikler yapabileceği düşüncesini akıllara getiriyor.
Otonom oyuncak arabaların yarış öncesi hazırlanma sürecini aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz:
 

http://www.cnbc.com/2017/04/12/tech-ceos-and-googlers-self-driving-car-races.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
reshthesucker 2 yıl en beğenilen Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden
Oyuncak veya gerçek olsun, bi insan kendi kendine giden bi arabayı izlemekten ne zevk alır ki!?
Otonomdan geçtim, otomatik vites bile sürmem.

Matba hakkinda ne dusunuyorsun? Sans verelim mi yoksa 200-300 sene sonra mi deneriz?
Rohanli_TheodenOyuncak veya gerçek olsun, bi insan kendi kendine giden bi arabayı izlemekten ne zevk alır ki!?Otonomdan geçtim, otomatik...
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Piêr Dé Sans 2 yıl Rohanli_Theoden
Kendi kendine gitmiyor.
Herşeyini ayarlıyorsun, planlıyorsun, programlıyorsun ve sonucunu görüyorsun. Sonuçta hedefe ulaşmanın verdiği bir zevk.
Yanıtla +5
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porsoro 2 yıl
100$ maliyet ile bu yapilabiliyorsa harika. Umarim üniversite ogrencilerimiz ve forumdaki teknik bilgiye sahip arkadaslarin da ilgisini çeker.
Matbaa esprisi cuk oturmuş hocam.
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faniseyler 2 yıl
Otonom sistemlerini bence gelecekte hava taşımacılığında göreceğiz. Tabi o zamana kadar kıyamet kopmazsa.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Oyuncak veya gerçek olsun, bi insan kendi kendine giden bi arabayı izlemekten ne zevk alır ki!?
Otonomdan geçtim, otomatik vites bile sürmem.
2 Yanıt Yanıtla
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reshthesucker 2 yıl Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden
Oyuncak veya gerçek olsun, bi insan kendi kendine giden bi arabayı izlemekten ne zevk alır ki!?
Otonomdan geçtim, otomatik vites bile sürmem.

Matba hakkinda ne dusunuyorsun? Sans verelim mi yoksa 200-300 sene sonra mi deneriz?
Yanıtla +22
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Piêr Dé Sans 2 yıl Rohanli_Theoden
Kendi kendine gitmiyor.
Herşeyini ayarlıyorsun, planlıyorsun, programlıyorsun ve sonucunu görüyorsun. Sonuçta hedefe ulaşmanın verdiği bir zevk.
Yanıtla +5
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