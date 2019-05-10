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Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor

Ülkemizde faaliyetleriyle büyük tartışmaların odak noktası olan, araç paylaşma ve taşıma hizmeti olarak tanımlanan Uber ve Lyft’in, yapılan bir araştırmayla trafiğe sebebiyet verdiği görülmüş.
1 hf.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Profesyonel bir sürücünün, ulaşım ihtiyacı olan birini bulunduğu yerden alarak gitmek istediği yere götürmesi ve sonra yine başka bir müşteriye benzer şekilde ulaşım hizmeti vermesi prensibine dayanan Uber ve Lyft gibi uygulamaların, insanların kendi araçlarını trafiğe çıkarmalarının önüne geçtiğinden ötürü trafiği azalttığı savunula gelmişti.

Bu konu hakkında bugüne dek birçok çalışma yapılsa da verilerin yetersizliği tutarsız sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu soruya doyurucu bir cevap verilememişi. Kentucky Üniversitesi’yle San Francisco Şehir Ulaşım Birimi yetkilileri ortak yaptıkları çalışmayla bu soruya tatmin edici bir yanıt aramışlar.

2010-2016 yılları arasında şehir trafiğinde etkisi olan rotaların yoğunluğunu incelemeye alan yetkililer, uluslararası ulaşım ağı uygulamalarının etkin olmaya başladığı dönemlerle eski dönemleri karşılaştırmışlar. Önceki araştırmaların yoksun kaldığı “yeterli veri” sorununu yaşamak istemeyen araştırmacılar, Uber ve Lyft’in tercih edilen rotalarını, alma/bırakma noktalarını günün saatine göre tek tek işaretlemiş, bu veriyi şehir ana hatları ve trafik yoğunluk verileriyle birleştirmişler.

Elde ettikleri verilerle ortaya bir model koyan araştırmacılar, bu modeli şehir trafik ağı ve demografik yapısına göre 2016 yılı için çalıştırmışlar ve “Uber gibi uygulamalar olmasaydı nasıl bir trafik bizi bekliyor olacaktı” sorusunun cevabını bulmaya çalışmışlar.
Sonuçların uluslararası ulaşım ağı şirketleri için iç açıcı olmadığı görülmüş, en azından San Francisco için. Model, 2016 yılı için Uber ve Lyft’in sıklıkla kullanıldığı rotalarda ciddi miktarda trafik artışı yaşandığını göstermiş. Ortalama olarak bir yolcu ulaşacağı yere %62 daha geç varmış. Model aynı rotalarda ulaşım ağı şirketleri olmadan çalıştırıldığında gecikme sadece %22’de kalmış. Öte yandan trafikte ortalama hız da düşmüş. Şirketlerinin yer aldığı modelde ortalama hız %13 azalırken, olmadığı modelde hız sadece %4 azalmış.

Araştırmacılar trafik artışına neden olan unsurları, şirketler tarafından trafiğe daha çok araç çıkartılması, yolcuların toplu taşıma, bisiklet sürme, yürüme ya da hiç gitmeme seçeneklerini daha az tercih etmeleri, yolcu indirme ve bindirmenin sıkışıklığa sebebiyet vermesi şeklinde sıralamışlar. Halihazırda San Francisco trafiğinde dolaşan araçların %15’i ulaşım ağı şirketlerine ait ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sektörün yarattığı trafik sorunu ilerleyen dönemde büyük şehirler için ciddi bir sorun haline gelebilir.

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2019/05/08/ride-sharing-apps-make-traffic-worse/#.XNUdQLvVKUl Yorum Yaz
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matador_mirkhan 1 hf. en beğenilen
Hep taksi lobilerinin sponsorluğunda yapılan araştırmalar😁
1 Yanıt Yanıtla +27
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nefendim 1 hf.
San Francisco şehri için 2010-2016 tarihleri arasında yapılmış bir teorik deneyin haberini çevirmiş editörün attığı başlık:
“Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor.”
Orijinal metinde bile “Uber ve Lyft trafiğe neden olabilir” gibi bir cümle yazmışlar.
Donanımhaber’in çeviri haberleri güvenilir değil.
Metin içinin karşılaştırmasını yapmadım, eminim orada da eksik ve hatalı bilgiler çıkacaktır.
San Francisco şehri için 2010-2016 tarihleri arasında yapılmış bir teorik deneyin haberini çevirmiş editörün attığı başlık:“Uber ve Lyft trafiğe neden ...
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nefendim 1 hf.
San Francisco şehri için 2010-2016 tarihleri arasında yapılmış bir teorik deneyin haberini çevirmiş editörün attığı başlık:
“Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor.”
Orijinal metinde bile “Uber ve Lyft trafiğe neden olabilir” gibi bir cümle yazmışlar.
Donanımhaber’in çeviri haberleri güvenilir değil.
Metin içinin karşılaştırmasını yapmadım, eminim orada da eksik ve hatalı bilgiler çıkacaktır.
Yanıtla +7
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Omisis046 1 hf.
Taksiler de sebep oluyor.
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Rachsuchtig 1 hf.
Biz pek bilmiyoruz ama bu Uber vs. taksi savaşı tüm dünyada var olan bir savaş.
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Haplo 1 hf.
İstanbul için farklı araştırmalar gerekiyor. İki bilgi atıp gideceğim:
İstanbul’da hafriyat taşıyan kamyon sayısı 7620. Ancak izin süresini geçiren, izin için henüz başvuruda bulunmayan ya da kaçak olarak çalışanları da dikkate alırsak bu sayı 10 bini buluyor. İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası’nın verilerine göre, İstanbul’daki toplam kamyon sayısı 68 bin. Kamyonet ve çekicileri de sayarsak kentteki ağır vasıta sayısı 130 bine çıkıyor.

İstanbul’daki yasal taksi plakası sayısı ise 18 bin.
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DH Misafiri 1 hf.
neden olunmaz sebep olunur
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matador_mirkhan 1 hf. en beğenilen
Hep taksi lobilerinin sponsorluğunda yapılan araştırmalar😁
1 Yanıt Yanıtla +27
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nefendim 1 hf. matador_mirkhan
Hoca araştırma zaten bir il için yapışmış.
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