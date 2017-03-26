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Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı

Geçtiğimiz günlerde kişisel taksi uygulaması Uber’e ait bir otonom aracın kaza yapmasının ardından şirket, Arizona eyaletindeki test sürüşlerini askıya aldığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı
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Geçtiğimiz aralık ayında kişisel taksi uygulaması Uber’e ait otonom aracın kırmızı ışıkta geçmesinin ardından Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi, Uber’ın otonom araçlarına ait ruhsatları iptal etmiş ve eyalette test sürüşleri yapmasını yasaklamıştı. Şirket bu olayın ardından otonom araçlarını otonom tırlarla yetkililerin kendisini dört gözle beklediği Arizona eyaletine taşıyarak güvenilirliğini ispatlamaya çalışsa da şirketin başı bu sefer de kaza ile dertte.

Hafta içinde Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta Uber’a ait otonom Volvo SUV model bir otomobilin devrildiği ve yanındaki arabada da hasar meydana geldiği görüldü. Olayın Twitter’da iyice yayılmasının ardından açıklama yapan şirket sözcüsü ise kazayı doğruladı. Sözcü ayrıca olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Arizona’daki otonom araç testlerini askıya aldıklarını açıkladı. Bazı görgü tanıkları sürücü koltuğunda bir sürücünün olduğunu iddia etse de şirket bu iddiaya cevap vermeden kaza anında araçta yolcu olmadığını ve polis raporuna göre de yaralanan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Aksilikler Üst Üste Geldi 

Tabi kazada aracın devrilmiş olması olayın ciddiyetini de gösterir nitelikte. Daha önce yine Arizona eyaletinde test sürüşleri yapan ve toplamda 3 milyon kilometrenin üstünde otonom sürüş tecrübesine sahip olan Google’ın otonom araç kolu Waymo da bazı kazalara karışmıştı ancak bunlar genelde tampona vurma gibi daha basit vakalardı ancak Uber’ın test sürüşlerinde zaman zaman yolcu da taşıyor oluşu şirketi daha da zor bir duruma sokuyor.

Kaza vakası başlı başına şirket için büyük bir problemken bir de şirketin son zamanlarda yaşadığı diğer sıkıntıların varlığı; otonom araç, otonom tır, uçan taksi gibi projeleri olan şirketin bir anda sıkıntılı bir sürecin içine girmesine neden oldu. CEO’su Travis Kalanick’in cinsel ayrımcılık yaptığı iddia edilen şirket son olarak ay başında Google tarafından davalık olmuştu.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-25/uber-autonomous-vehicle-gets-in-accident-in-tempe-arizona Yorum Yaz
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shifisitert 2 yıl en beğenilen
mıllet surucusuz arabayla ugrasıyor bız dogru duzgun ampul bile uretemıyoruz. Çok gerı kaldık. 130 mılyar dolar yola koprulere harcamıs muteahıtlerını zengın etmısler 1 mılyar dolar harcayıp yerlı otomobil bile ureten yok
mıllet surucusuz arabayla ugrasıyor bız dogru duzgun ampul bile uretemıyoruz. Çok gerı kaldık. 130 mılyar dolar yola koprulere harcamıs muteahıtlerını zengın e...
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mustafaaydemir 2 yıl
ÇİNLİ BİR FİRMA ABD'DE OTONOM TEST YAPIYOR VE TRUMP'TA ÇİNLE SAVAŞIN EŞİĞİNDEYKEN HERKES BU DURUMA KAZA DİYEBİLİYOR.
KOMPLO TEORİSYENİ DEĞİLİM FAKAT KAZA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM
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kadirirdem 2 yıl
Daha fazla kazaya karışmadan iyi olmuş.
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shifisitert 2 yıl en beğenilen
mıllet surucusuz arabayla ugrasıyor bız dogru duzgun ampul bile uretemıyoruz. Çok gerı kaldık. 130 mılyar dolar yola koprulere harcamıs muteahıtlerını zengın etmısler 1 mılyar dolar harcayıp yerlı otomobil bile ureten yok
2 Yanıt Yanıtla +19
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aycibin 2 yıl shifisitert
shifisitert
mıllet surucusuz arabayla ugrasıyor bız dogru duzgun ampul bile uretemıyoruz. Çok gerı kaldık. 130 mılyar dolar yola koprulere harcamıs muteahıtlerını zengın etmısler 1 mılyar dolar harcayıp yerlı otomobil bile ureten yok

her seçim öncesi bir yerli otamobil söylentileri çıkar alıştık
bu arada bence araba üretimine yatırım yapılacağına yapay zeka otonom yazılımlarına yatırım yapılsa daha verimli olur.sonrasında bu yazılımları otomotiv dahil her sektöre satmak mümkün olur
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sniper23 2 yıl shifisitert
shifisitert

mıllet surucusuz arabayla ugrasıyor bız dogru duzgun ampul bile uretemıyoruz. Çok gerı kaldık. 130 mılyar dolar yola koprulere harcamıs muteahıtlerını zengın etmısler 1 mılyar dolar harcayıp yerlı otomobil bile ureten yok

donanimhaber.com/...
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gun 2 yıl
Herkes otonom peşinde ama bu işin içinden para kazanan tecrübe yapan tek Tesla var Uber gibi bir yandan para kazanacak bir yandan AR-GE yapacak şirketlerde aceleden belli sıkıntıları var daha. Bu işte güven çok önemli elbet hata yapabilirler ama insandan daha az yaparsa ilerde insanlar yasaklanabilir 🚗 + 🤖 = 👎🙃
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seker1907 2 yıl
sonuçta firma belli bir teknolojinin peşinde bilimin sınırlarını zorlayarak insanoğlu için yenilik peşinde elbette problemler olacak her teknoloji sorunları ile birlikte gelir hava yastığı 40 yılda bu duruma geldi zaman içinde aşılacaktır
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Guest-F2673E0F4 2 yıl seker1907
seker1907
sonuçta firma belli bir teknolojinin peşinde bilimin sınırlarını zorlayarak insanoğlu için yenilik peşinde elbette problemler olacak her teknoloji sorunları ile birlikte gelir hava yastığı 40 yılda bu duruma geldi zaman içinde aşılacaktır

Evette rakiplerine bakarsak yıllarca öndeler özellikle Google ve Tesla'nın milyon km lerce verileri var
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Ussuz 2 yıl
Volvo virali
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axaxa 2 yıl
Sakat bu işler uzun ve zorlu testleri geçmeden izin verilmemeli.
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ozmenakif 2 yıl
Uber'e büyük alkış



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