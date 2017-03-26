Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı

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Geçtiğimiz aralık ayında kişisel taksi uygulaması Uber’e ait otonom aracın kırmızı ışıkta geçmesinin ardından Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi, Uber’ın otonom araçlarına ait ruhsatları iptal etmiş ve eyalette test sürüşleri yapmasını yasaklamıştı. Şirket bu olayın ardından otonom araçlarını otonom tırlarla yetkililerin kendisini dört gözle beklediği Arizona eyaletine taşıyarak güvenilirliğini ispatlamaya çalışsa da şirketin başı bu sefer de kaza ile dertte.

Hafta içinde Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta Uber’a ait otonom Volvo SUV model bir otomobilin devrildiği ve yanındaki arabada da hasar meydana geldiği görüldü. Olayın Twitter’da iyice yayılmasının ardından açıklama yapan şirket sözcüsü ise kazayı doğruladı. Sözcü ayrıca olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Arizona’daki otonom araç testlerini askıya aldıklarını açıkladı. Bazı görgü tanıkları sürücü koltuğunda bir sürücünün olduğunu iddia etse de şirket bu iddiaya cevap vermeden kaza anında araçta yolcu olmadığını ve polis raporuna göre de yaralanan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Aksilikler Üst Üste Geldi

Tabi kazada aracın devrilmiş olması olayın ciddiyetini de gösterir nitelikte. Daha önce yine Arizona eyaletinde test sürüşleri yapan ve toplamda 3 milyon kilometrenin üstünde otonom sürüş tecrübesine sahip olan Google’ın otonom araç kolu Waymo da bazı kazalara karışmıştı ancak bunlar genelde tampona vurma gibi daha basit vakalardı ancak Uber’ın test sürüşlerinde zaman zaman yolcu da taşıyor oluşu şirketi daha da zor bir duruma sokuyor.

Kaza vakası başlı başına şirket için büyük bir problemken bir de şirketin son zamanlarda yaşadığı diğer sıkıntıların varlığı; otonom araç, otonom tır, uçan taksi gibi projeleri olan şirketin bir anda sıkıntılı bir sürecin içine girmesine neden oldu. CEO’su Travis Kalanick’in cinsel ayrımcılık yaptığı iddia edilen şirket son olarak ay başında Google tarafından davalık olmuştu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-25/uber-autonomous-vehicle-gets-in-accident-in-tempe-arizona