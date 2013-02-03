Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera," Lynx Camera"





Kickstarer üzerinden ilginç teknolojik ürünler destek bulmaya devam ediyor. Bu sefer site üzerinde başlatılan proje, “Lynx Camera” isimli ve üç boyutlu çekim yapabilen bir kamera oldu.





Lynx Camera, kullanımı en kolay üç boyutlu kameralar arasında gösteriliyor ve firmanın dediğine göre normal fotoğraf makinesi kullanan herkes tarafından rahatça kullanılabilir bir yapıda. Cihaz, üzerinde 640x480 renkli kamera ve üç boyut sensörü barındırıyor. Dikdörtgen şeklinde bir yapıya sahip olan cihaz üzerindeki 14” LCD ekran sayesinde üç boyutlu tarama işlemini üç farklı mod halinde yapabiliyor. Bu modlardan ilki olan “Scene Modeling” modunda, büyük sahneler ya da alanlar için üç boyutlu tarama işlemi gerçekleştiriliyor. “Object Modeling” modunda ise belirli objelerin taranması için kullanılıyor ve objelerin etrafında dönülerek oluşturuluyor. Son mod olan “Motion Capture” modunda ise kamera ile objelerin derinliklerini ve hareketlerini dijital ortama aktarabiliyor.





Lynx Camera, üzerindeki çok yönlü kontrol tuşları ile yönetilebiliyor ve çalıştırmak ya da kapatmak için tek tuş yeterli oluyor. İçinde yüksek performans verebilen ekran kartı barındıran cihaz, anlık olarak render işlemlerini gerçekleştirip yüksek seviyeli hafıza üzerinde depolayabiliyor. Batarya süresi hakkında bilgi verilmese de, uzun süre dayanabildiği belirtilen Lynx Camera ile çekilen görüntüler, direk olarak üç boyutlu baskı yapan yazıcılara aktarılabiliyor.





Lynx Laboratories tarafından Kickstarter üzerinde $50,000 hedef ile başlatılan Lynx Camera, başlangıcının üçüncü gününde 64 bağış ile $30,545 toplamış durumda. Bitimine 43 gün kalan projenin başarıya ulaşmasına büyük şans tanınıyor. Cihaz, şuan için $1800 ve üstü bağış yapanlara hazrian ayında gönderilebilir durumda. Piyasaya çıktığında ne kadar fiyat ile satılacağı belli olmayan ürün hakkında hazırlamış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/915328713/lynx-a-camera?ref=live

http://www.kickstarter.com/projects/915328713/lynx-a-camera?ref=live