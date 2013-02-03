Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera," Lynx Camera"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
504
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera,

Kickstarer üzerinden ilginç teknolojik ürünler destek bulmaya devam ediyor. Bu sefer site üzerinde başlatılan proje, “Lynx Camera” isimli ve üç boyutlu çekim yapabilen bir kamera oldu.

Lynx Camera, kullanımı en kolay üç boyutlu kameralar arasında gösteriliyor ve firmanın dediğine göre normal fotoğraf makinesi kullanan herkes tarafından rahatça kullanılabilir bir yapıda. Cihaz, üzerinde 640x480 renkli kamera ve üç boyut sensörü barındırıyor. Dikdörtgen şeklinde bir yapıya sahip olan cihaz üzerindeki 14” LCD ekran sayesinde üç boyutlu tarama işlemini üç farklı mod halinde yapabiliyor. Bu modlardan ilki olan “Scene Modeling” modunda, büyük sahneler ya da alanlar için üç boyutlu tarama işlemi gerçekleştiriliyor. “Object Modeling” modunda ise belirli objelerin taranması için kullanılıyor ve objelerin etrafında dönülerek oluşturuluyor. Son mod olan “Motion Capture” modunda ise kamera ile objelerin derinliklerini ve hareketlerini dijital ortama aktarabiliyor. 

Lynx Camera, üzerindeki çok yönlü kontrol tuşları ile yönetilebiliyor ve çalıştırmak ya da kapatmak için tek tuş yeterli oluyor. İçinde yüksek performans verebilen ekran kartı barındıran cihaz, anlık olarak render işlemlerini gerçekleştirip yüksek seviyeli hafıza üzerinde depolayabiliyor. Batarya süresi hakkında bilgi verilmese de,  uzun süre dayanabildiği belirtilen Lynx Camera ile çekilen görüntüler, direk olarak üç boyutlu baskı yapan yazıcılara aktarılabiliyor.

Lynx Laboratories tarafından Kickstarter üzerinde $50,000 hedef ile başlatılan Lynx Camera, başlangıcının üçüncü gününde 64 bağış ile $30,545 toplamış durumda. Bitimine 43 gün kalan projenin başarıya ulaşmasına büyük şans tanınıyor. Cihaz, şuan için $1800 ve üstü bağış yapanlara hazrian ayında gönderilebilir durumda. Piyasaya çıktığında ne kadar fiyat ile satılacağı belli olmayan ürün hakkında hazırlamış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/915328713/lynx-a-camera?ref=live
 
Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera,
Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera,
Üç boyutlu çekim ve taramalar için yeni bir kamera,

http://www.kickstarter.com/projects/915328713/lynx-a-camera?ref=live Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cagataykoroglu 6 yıl
rizeli-alcatraz
Oha dedim resmen bunlardan alcaksin bitane kendi oyununu yapacaksin ne guzel olurdu ucuz bise olsa hemen alirdim :-)

Oyun yapmayı ne sanıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_RIDVAN 6 yıl
Ne yaparlarsa yapsınlar. Emin olun Bu alanda uzman olan kişilerin modellemesinin yerini tutmaz. Ayrıca ne denli algılayacak , algılayamayacak. Bunlar sadece test sürüşüdür bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 6 yıl
Oha dedim resmen bunlardan alcaksin bitane kendi oyununu yapacaksin ne guzel olurdu ucuz bise olsa hemen alirdim :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
çözünürlük berbat. artık modeller çok yüksek detaylar içeriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnszfr 6 yıl
Çok iyi gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Relative Minors 6 yıl
$1800 bağış ile veriliyormuş, piyasaya çıktığında 1500 dolardan aşağı olmaz sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 1. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim