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Üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalp modeli ile operasyon öncesi hazırlık yapılabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalp modeli ile operasyon öncesi hazırlık yapılabilecek
İlk başlarda sadece ufak aksesuarların üretimi için kullanılan üç boyutlu yazıcı modelleri, artık birçok farklı alana giriş yapmış durumda. Bu alanlardan sağlık tarafında karşımıza çıkan son gelişme ise, üç boyutlu yazıcının insan hayatı için sunduğu olanakları gözler önüne seriyor.
Kalp rahatsızlığı bulunan 14 aylık Roland Lian Cung Bawi'nin geçirmesi gereken riskli operasyon için yapılan CT taramaları üzerinden üç boyutlu kalp modeli oluşturan Louisville Üniversitesi Hızlı Prototipleme Merkezi araştırmacıları, bu modeli üç boyutlu yazıcı kullanarak 20 saat gibi bir sürede basılı hale getirmişler. Esnek materyal kullanarak 600$ gibi bir maliyet ile gerçeğine uygun olarak hazırlanan kalp, bu riskli operasyon öncesinde kalp cerrahı Erle Austin'in denemeler yapmasına ve farklı yöntemler geliştirmesine olanak sağlamış. Yapılan bu denemelerin de katkısıyla ufak çocuğun operasyonunun gayet başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Austin, operasyon öncesinde yapılabilen böyle bir denemeyi özellikle karmaşık kalp hastalıkları açısından "oyun değiştirici" olarak nitelendiriyor ve oldukça başarılı buluyor.
Geleceğin en önemli üretim teknikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcıların, sağlık alanında kullanımını arttırması oldukça sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://louisville.edu/uofltoday/campus-news/3d-model-of-child2019s-heart-helps-surgeons-save-life Yorum Yaz
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MegaWolt38 5 yıl en beğenilen
Teknolojinin bu şekilde kullanılmasına hayranım...
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xaimwadi 5 yıl
3D daha çok gelişecek. Yakında her evde 3D olur..
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haymatloshan 5 yıl
Yeni sanayi devrim bu,ülkemizde bu yönde bir çalışma umarım geç kalmaz.
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Holk 5 yıl
Acaba Barbara Palvin'i 3D çıkarabiliyor muyuz? Çıkarsa çok güzel olur
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arekamint 5 yıl
Yakında kate upton yaparlarsa şaşmam sonuçta her insan oğlu teknolojiyi bir süre sonra kötüye kullanıyor. Google Glass' ile ahlaksız şeyler çekilmişti bunla da manken yaparlar demedi demeyin.
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çay 5 yıl
Bunlara gerek yok biz kadavradan söküyoruz gerektikçe.
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hukuksever 5 yıl
Yakında insanda yapar bunlar... Bakmayın büyük olay büyük devrimdir bu kabul ediyorum. Fakat hem ahlaki hem hukuki büyük problemlerde çıkaracağına eminim bu konunun...
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MegaWolt38 5 yıl en beğenilen
Teknolojinin bu şekilde kullanılmasına hayranım...
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Sirkadyen 5 yıl
Kalbimiz bu kadar büyükmü yahu
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cnr.kh 5 yıl
forumda neler ilgi çektiği besbelli :)
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