Üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalp modeli ile operasyon öncesi hazırlık yapılabilecek

İlk başlarda sadece ufak aksesuarların üretimi için kullanılan üç boyutlu yazıcı modelleri, artık birçok farklı alana giriş yapmış durumda. Bu alanlardan sağlık tarafında karşımıza çıkan son gelişme ise, üç boyutlu yazıcının insan hayatı için sunduğu olanakları gözler önüne seriyor.

Kalp rahatsızlığı bulunan 14 aylık Roland Lian Cung Bawi'nin geçirmesi gereken riskli operasyon için yapılan CT taramaları üzerinden üç boyutlu kalp modeli oluşturan Louisville Üniversitesi Hızlı Prototipleme Merkezi araştırmacıları, bu modeli üç boyutlu yazıcı kullanarak 20 saat gibi bir sürede basılı hale getirmişler. Esnek materyal kullanarak 600$ gibi bir maliyet ile gerçeğine uygun olarak hazırlanan kalp, bu riskli operasyon öncesinde kalp cerrahı Erle Austin'in denemeler yapmasına ve farklı yöntemler geliştirmesine olanak sağlamış. Yapılan bu denemelerin de katkısıyla ufak çocuğun operasyonunun gayet başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Austin, operasyon öncesinde yapılabilen böyle bir denemeyi özellikle karmaşık kalp hastalıkları açısından "oyun değiştirici" olarak nitelendiriyor ve oldukça başarılı buluyor.

Geleceğin en önemli üretim teknikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcıların, sağlık alanında kullanımını arttırması oldukça sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://louisville.edu/uofltoday/campus-news/3d-model-of-child2019s-heart-helps-surgeons-save-life