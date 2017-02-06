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"Uçan Araba" geliştirmek isteyen Uber, NASA mühendisini işe aldı

Uçan araba hayalini sadece 10 yıl içerisinde gerçeğe dönüştürmek isteyen ulaşım şebekesi servisi Uber, projesine liderlik etmek için deneyimli NASA mühendisini bünyesine kattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kişisel taksi servisleriyle taksicilerin korkulu rüyası haline gelen Uber, sürücüsüz araçlara yaptığı yatırımların ardından şimdi de yüzyıllık konsept "uçan araba" hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. İlk kez geçtiğimiz Ekim ayında bir uçan araba projelerinin olduğunu açıklayan şirket, şimdiyse işi biraz daha ileriye götürüp deneyimli bir NASA mühendisini projeye liderlik etmesi için transfer etti.

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Bloomberg'den Brad Stone'un bildirdiği habere göre, Uber'in işe aldığı Mark Moore isimli mühendis hayatının tam 30 yılını NASA'da bir uçak mühendisi olarak geçirmiş. Bu 30 yıl boyunca uçan araba fikrini gerçeğe dönüştürmenin hayallerini kuran Moore, öyle ki Google kurucusu Larry Page'i bile kendisine gönderdiği yazılarla etkilemeyi başarmış ve ardından Page'in "uçan araba" fikrine milyonlarca dolar yatırım yapmasını sağlamış. Tabi sonrasında bu ikili önlerindeki engeller nedeniyle pek de fazla yol kat edemeyip vazgeçmek zorunda kalmışlar. Ancak şimdilerde Mark Moore, yine aynı fikri hayata geçirmek için Google'ın rakiplerinden biri olan Uber'e katılıyor.

Uber'in "uçan arabası" pek de hayallerinizdeki gibi değil

Uber'in 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığı Uber Elevate isimli "kişisel hava aracı" aslında hayallerimizdeki uçan arabalara değil de daha çok normal, küçük bir uçağa benziyor. Saatte 240 kilometre hıza ulaşacağı söylenen aracın birden fazla yolcuyu tam 160 kilometre boyunca hiç durmadan taşıyabileceği belirtiliyor. Uber ayrıca normal bir arabayla yaklaşık 2 saat süren San Jose-San Francisco yolculuğunun(arabayla 90 kilometre) "uçan arabalarla" beraber 15 dakikaya kadar ineceğini de ekliyor.
Tanıtım yazısında belirtilen diğer detaylara göre Uber Elevate dikey bir şekilde havalanıp yine dikey bir şekilde iniş yapacak. Sabit kanatlar ve pervaneler yardımıyla uçacak olan araç çok hafif bir şekilde dizayn edilecek ve inanılmaz sessiz bir şekilde çalışacak. Yolcuların kulaklık takmaları gerekmeyeceğini belirten şirket, Uber Elevate'in normal bir helikopterden 15 desibel daha sessiz olacağını söylüyor.

Elektrikli ve otonom

Uber'in geliştireceği bir uçan arabanın elbette otonom teknolojilere sahip olmaması beklenemez. Tamamiyle otonom şekilde dizayn edilecek olan Uber Elevate yolcularını bir pilota ihtiyaç duymaksızın taşıyabilecek; ancak Uber yine de ilk yıllarda her bir uçan arabanın içerisine güvenlik amaçlı bir de pilot yerleştirileceğini belirtiyor. Şirket, otonom teknolojilerinin bu alanda kendilerini kanıtlamasıyla beraber zamanla pilotlara da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor.

Uber Elevate'e günümüzdeki en yakın teknolojinin helikopterler olduğunu belirten Uber, buna karşın helikopterlerin verimsiz ve gürültülü bir şekilde çalıştığını, doğayı kirlettiğini ve geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi için de fazla pahalı olduğunu söylüyor. Tamamiyle elektrikten gücünü alacak olan Uber Elevate ise hem sessiz, hem doğa dostu hem de çok daha ulaşılabilir olacak.
Uber'in resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı uzun tanıtım yazısına buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şirket her ne kadar oldukça etkileyici bir proje hazırlamış olsa da projenin belirtildiği gibi 2026-2027 yılında hayata geçmesi(en azından geniş bir kitleye yayılması) açıkçası şu anda çok da olası görünmüyor. Bakalım Uber, deneyimli mühendis Mark Moore'un da aralarına katılmasıyla beraber önündeki engelleri aşıp insanlığın yüzyıllardır hayalini kurduğu bir konsepti gerçeğe dönüştürebilecek mi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-06/uber-hires-veteran-nasa-engineer-to-develop-flying-cars Yorum Yaz
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TheDenier 2 yıl
Yav arkadaş uçan araba olmaz. Uçuyorsa uçak denir ona. Yerde gidiyorsa da arabadır.İkisini birleştirip neden güzelim sektörün adını kirletiyorlar anasını satayım uçan araba değil lan o UÇAK UÇAK.
Minik uçak deyin, küçük uçak diyin, portatif uçak diyin ne derseniz diyin ama uçan araba demeyin çünkü değil yahu.
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TheCaliph_ 2 yıl
Bence teknolojiyi çok hayatımıza sokuyoruz ve tehlikeli bu . Onu da geçtim bu oto pilotlar yok efendim şerit takip sistemleri falan araçların ruhu iyice ölüyor . 70 lerde olmak vardı be gerçek arabalarla keyif vardı .
Şimdi içtiğimiz su şişesi kadar bile motor hacmi olmayan arabalara binmek zorundayız ve tamamen hissiz .
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arel.gr 2 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Bence teknolojiyi çok hayatımıza sokuyoruz ve tehlikeli bu . Onu da geçtim bu oto pilotlar yok efendim şerit takip sistemleri falan araçların ruhu iyice ölüyor . 70 lerde olmak vardı be gerçek arabalarla keyif vardı .
Şimdi içtiğimiz su şişesi kadar bile motor hacmi olmayan arabalara binmek zorundayız ve tamamen hissiz .

şampanya şişesi hacimliler üretildiğinde renkleneceğiz. biraz sabır !
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Captain_Ivy 2 yıl
Bi yerden bi yere daha hızlı ulaşcaz diye totomuzu yırtıyoruz he. Ne bu acelecilik?
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Macella 2 yıl
bu adam araba üretmeyeceğiz demişti geçen
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The Balance 2 yıl
Türkiye'ye gelmemesi gereken teknolojilerden birisi. Diğeri de elektrikli arabalar. Gelecekse de hızlanma süresini arttırsınlar. 10 saniye falan olsun. Yoksa trafik felç olur benden söylemesi. Bizim ülke gerçekten manyaklarla dolu :/
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kadirirdem 2 yıl
Uçan arabalar ne kadar mantıklı ? Hava trafiği ne olacak
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Guest-F8946C419 2 yıl
Jetgillerin yapımcısını da alsınlar.
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