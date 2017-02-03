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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia

ABD Sayıştayından federal yetkililer, Falcon 9 roketlerinin motorlarında bazı bozukluklar tespit etti. Yetkililer, roketlerin insan taşımak için güvenli olmadığını düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yaklaşık 4.5 aylık aranın ardından nihayet geçtiğimiz ay tekrar Falcon 9 uçuşlara geri dönen SpaceX, tam da her şey normale döndü derken şimdi de başka bir problemle karşı karşıya kaldı. Bugün Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, ABD Sayıştayından (GAO) federal yetkililer Falcon 9 roketlerinde kullanılan Merlin motorlarında bazı hatalar tespit etti.

Federal yetkililer yayınladıkları raporda bu bozukluk için "İtki sistemlerindeki hayati bileşenlerde ortaya çıkan çatlaklıklar" ifadelerini kullanırken, roket motorlarına yakıt pompalayan bileşenlerin bozukluklara meyilli olduğu ve turbofanlarda kullanılan bıçaklarda bazı çatlaklıkların tespit edildiği sözlerine yer verildi.

Ayrıca Bkz. "İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!"

"Astronot taşımak için güvenli değil"

Falcon 9 roketlerinin bu haliyle uzaya astronot taşımak için yeterli güvenliğe sahip olmadığını düşünen yetkililer, SpaceX'in Uzay İstasyonu'na insan taşımaya başlamadan önce sistemlerini tekrar dizayn etmeleri gerektiğini söylüyorlar.

Öte yandan SpaceX de başlarda 2017 olarak açıklanan ilk insanlı uzay görevlerininin geçtiğimiz aylarda 2018'e ertelendiğini açıklamıştı. Ancak federallere göre SpaceX'in bu tahmini bile fazla iyimser, zira devlet yetkilileri ne SpaceX'in ne de Boeing'in 2019'dan önce uzaya insan taşımak için yeterli güvenliğe kavuşamayacağını düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi"

"NASA'yla birlikte bu sorun üzerinde çalışıyoruz"

SpaceX yetkililerinin bugün yayınlanan bu ilginç rapora cevapları da gecikmedi. Türbin bıçaklarındaki bu hata üzerinde bir süredir NASA'yla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden SpaceX sözcüsü John Taylor,"Motorlarımızı bu tarz türbin çatlaklarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarladık; ancak yine de olası hataları önlemek adına bazı modifiye işlemleri yapacağız. SpaceX, NASA'yla beraber Falcon 9 motorlarını güvenli hale getirmek için gerekli işlemleri yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Falcon 9 motorlarında tespit edilen bu bozukluğun 25 Haziran 2015 veya 1 Eylül 2016 patlamalarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyelim. 

https://www.wsj.com/articles/congressional-investigators-warn-of-spacex-rocket-defects-1486067874 Yorum Yaz
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Logic_Man 2 yıl en beğenilen
Adamların sayıştayı bile roket teknolojisinden anlayıp hata raporu hazırlayacak düzeyde. Bence bu durum haberden bile daha önemli..
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Wi Fi 2 yıl
Hayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdim aslında, kadının telefon faturası ile elin oğlu roket yapıyor falan derdim, arada iki alay ederdim buna oy veren kitleye, "meeee" derdim.

Yok ama bize yakışmaz, sonuçta bunu meslek edinen bir grup var, adamların işlerini ellerinden almayalım.
Hayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdim aslında, kadının telefon fa...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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basartenk 2 yıl Wi Fi
Wi Fi

Hayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdim aslında, kadının telefon faturası ile elin oğlu roket yapıyor falan derdim, arada iki alay ederdim buna oy veren kitleye, "meeee" derdim.


Yok ama bize yakışmaz, sonuçta bunu meslek edinen bir grup var, adamların işlerini ellerinden almayalım.

Sen bu kafayla gidersen, yukarıdaki habere daha çook "meeeee" dersin!
Wi FiHayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdi...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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deniz.gokcen 2 yıl
Törkiye yaparsa daha iyisini yapar yeter ki Reis emri versin Uranüs'te ikindi namazını kılmaya gideriz evelAllah. Ülkemizin gizli servislerinin bu konularda derin çalışmalar yaptığına eminim az kaldı dayanın 2023'te tüm dünya dengeleri değişecek. Ülkemiz yükselecek.
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sniper23 2 yıl deniz.gokcen
deniz.gokcen

Törkiye yaparsa daha iyisini yapar yeter ki Reis emri versin Uranüs'te ikindi namazını kılmaya gideriz evelAllah. Ülkemizin gizli servislerinin bu konularda derin çalışmalar yaptığına eminim az kaldı dayanın 2023'te tüm dünya dengeleri değişecek. Ülkemiz yükselecek.

Toprağın altına gömüşmüş bir sürü R.T.E 2023 roketi var ama 2023'ten önce kullanımına izin verilmiyor.

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V4LKyR 2 yıl
"Çatlaklıklar"
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12 Angry Men 2 yıl
4-5 milyarlık tl lik saraya kaç tane böyle proje yapılırdı ? Yada sarayın aylık giderlerine ? Sarayın ayrlık gideri o telefopn faturasının 10- 20 katından fazla.
Osmanlı diriliyor hüloggg gidin oy verin. Siz ancak osmanlının son dönemi gibi olursunuz, en sonunda ülkeyi batırıp bilalin gemileriyle kaçacaklar. Sizde kandırıldık diyip ağlayacaksınız.
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KaleyDeskop 2 yıl
50 yıllık nasa'ya 10 yıllık spaca x rakip oluyor olacak o kadar, madem hata tespit edilmiş halledilir.
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selcuksert38 2 yıl
Roketi tekrar tekrar kullanmak mantıklı ancak mevcut teknoloji ve materyaller zayıf bence
Daha ne zamana kadar yakıt kullanarak itki gücü sağlayacak bu sistem
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sosisvesalam 2 yıl
az sonra dh uzman ekibi sorunu bulup çözer
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koyunsavar 2 yıl
Şunu bir önce yapsalarda dünyayı terk etseler
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Logic_Man 2 yıl en beğenilen
Adamların sayıştayı bile roket teknolojisinden anlayıp hata raporu hazırlayacak düzeyde. Bence bu durum haberden bile daha önemli..
1 Yanıt Yanıtla +44
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umut_baris 2 yıl Logic_Man
Logic_Man
Adamların sayıştayı bile roket teknolojisinden anlayıp hata raporu hazırlayacak düzeyde. Bence bu durum haberden bile daha önemli..

Amca, dayı oğlu veya o partili bu partili diye bir alım faktörü yok.
İşten anlayan adamı işin başına getiriyorlar.
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Wi Fi 2 yıl
Hayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdim aslında, kadının telefon faturası ile elin oğlu roket yapıyor falan derdim, arada iki alay ederdim buna oy veren kitleye, "meeee" derdim.

Yok ama bize yakışmaz, sonuçta bunu meslek edinen bir grup var, adamların işlerini ellerinden almayalım.
1 Yanıt Yanıtla +12
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basartenk 2 yıl Wi Fi
Wi Fi

Hayret nerede kaldı bu troller, kimse gelmemiş, acaba benmi trollesem, 1.2 milyon telefon faturası olan vekille çokta iyi trollerdim aslında, kadının telefon faturası ile elin oğlu roket yapıyor falan derdim, arada iki alay ederdim buna oy veren kitleye, "meeee" derdim.


Yok ama bize yakışmaz, sonuçta bunu meslek edinen bir grup var, adamların işlerini ellerinden almayalım.

Sen bu kafayla gidersen, yukarıdaki habere daha çook "meeeee" dersin!
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