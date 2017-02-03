SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia

Ayrıca Bkz.

"İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!"

"Astronot taşımak için güvenli değil"

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"SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi"

"NASA'yla birlikte bu sorun üzerinde çalışıyoruz"

Yaklaşık 4.5 aylık aranın ardından nihayet geçtiğimiz ay tekrar Falcon 9 uçuşlara geri dönen SpaceX, tam da her şey normale döndü derken şimdi de başka bir problemle karşı karşıya kaldı. Bugün Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, ABD Sayıştayından (GAO) federal yetkililer Falcon 9 roketlerinde kullanılan Merlin motorlarında bazı hatalar tespit etti.Federal yetkililer yayınladıkları raporda bu bozukluk içinifadelerini kullanırken, roket motorlarına yakıt pompalayan bileşenlerin bozukluklara meyilli olduğu ve turbofanlarda kullanılan bıçaklarda bazı çatlaklıkların tespit edildiği sözlerine yer verildi.Falcon 9 roketlerinin bu haliyle uzaya astronot taşımak için yeterli güvenliğe sahip olmadığını düşünen yetkililer,Öte yandan SpaceX de başlarda 2017 olarak açıklanan ilk insanlı uzay görevlerininin geçtiğimiz aylarda 2018'e ertelendiğini açıklamıştı. Ancak, zira devlet yetkilileri ne SpaceX'in ne de Boeing'in 2019'dan önce uzaya insan taşımak için yeterli güvenliğe kavuşamayacağını düşünüyor.SpaceX yetkililerinin bugün yayınlanan bu ilginç rapora cevapları da gecikmedi. Türbin bıçaklarındaki bu hata üzerinde bir süredir,"Motorlarımızı bu tarz türbin çatlaklarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarladık; ancak yine de olası hataları önlemek adına bazı modifiye işlemleri yapacağız. SpaceX, NASA'yla beraber Falcon 9 motorlarını güvenli hale getirmek için gerekli işlemleri yapıyor." ifadelerine yer verdi.Son olarak Falcon 9 motorlarında tespit edilen bu bozukluğun 25 Haziran 2015 veya 1 Eylül 2016 patlamalarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyelim.