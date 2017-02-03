SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia

Yaklaşık 4.5 aylık aranın ardından nihayet geçtiğimiz ay tekrar Falcon 9 uçuşlara geri dönen SpaceX, tam da her şey normale döndü derken şimdi de başka bir problemle karşı karşıya kaldı. Bugün Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, ABD Sayıştayından (GAO) federal yetkililer Falcon 9 roketlerinde kullanılan Merlin motorlarında bazı hatalar tespit etti.
Federal yetkililer yayınladıkları raporda bu bozukluk için "İtki sistemlerindeki hayati bileşenlerde ortaya çıkan çatlaklıklar" ifadelerini kullanırken, roket motorlarına yakıt pompalayan bileşenlerin bozukluklara meyilli olduğu ve turbofanlarda kullanılan bıçaklarda bazı çatlaklıkların tespit edildiği sözlerine yer verildi.
Ayrıca Bkz. "İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!"
Öte yandan SpaceX de başlarda 2017 olarak açıklanan ilk insanlı uzay görevlerininin geçtiğimiz aylarda 2018'e ertelendiğini açıklamıştı. Ancak federallere göre SpaceX'in bu tahmini bile fazla iyimser, zira devlet yetkilileri ne SpaceX'in ne de Boeing'in 2019'dan önce uzaya insan taşımak için yeterli güvenliğe kavuşamayacağını düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi"
Son olarak Falcon 9 motorlarında tespit edilen bu bozukluğun 25 Haziran 2015 veya 1 Eylül 2016 patlamalarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyelim.
Federal yetkililer yayınladıkları raporda bu bozukluk için "İtki sistemlerindeki hayati bileşenlerde ortaya çıkan çatlaklıklar" ifadelerini kullanırken, roket motorlarına yakıt pompalayan bileşenlerin bozukluklara meyilli olduğu ve turbofanlarda kullanılan bıçaklarda bazı çatlaklıkların tespit edildiği sözlerine yer verildi.
Ayrıca Bkz. "İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor!"
"Astronot taşımak için güvenli değil"Falcon 9 roketlerinin bu haliyle uzaya astronot taşımak için yeterli güvenliğe sahip olmadığını düşünen yetkililer, SpaceX'in Uzay İstasyonu'na insan taşımaya başlamadan önce sistemlerini tekrar dizayn etmeleri gerektiğini söylüyorlar.
Öte yandan SpaceX de başlarda 2017 olarak açıklanan ilk insanlı uzay görevlerininin geçtiğimiz aylarda 2018'e ertelendiğini açıklamıştı. Ancak federallere göre SpaceX'in bu tahmini bile fazla iyimser, zira devlet yetkilileri ne SpaceX'in ne de Boeing'in 2019'dan önce uzaya insan taşımak için yeterli güvenliğe kavuşamayacağını düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in uzaya insan taşıma hayalleri 2018'e ertelendi"
"NASA'yla birlikte bu sorun üzerinde çalışıyoruz"SpaceX yetkililerinin bugün yayınlanan bu ilginç rapora cevapları da gecikmedi. Türbin bıçaklarındaki bu hata üzerinde bir süredir NASA'yla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden SpaceX sözcüsü John Taylor,"Motorlarımızı bu tarz türbin çatlaklarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarladık; ancak yine de olası hataları önlemek adına bazı modifiye işlemleri yapacağız. SpaceX, NASA'yla beraber Falcon 9 motorlarını güvenli hale getirmek için gerekli işlemleri yapıyor." ifadelerine yer verdi.
Son olarak Falcon 9 motorlarında tespit edilen bu bozukluğun 25 Haziran 2015 veya 1 Eylül 2016 patlamalarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyelim.
https://www.wsj.com/articles/congressional-investigators-warn-of-spacex-rocket-defects-1486067874 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok ama bize yakışmaz, sonuçta bunu meslek edinen bir grup var, adamların işlerini ellerinden almayalım.
Sen bu kafayla gidersen, yukarıdaki habere daha çook "meeeee" dersin!