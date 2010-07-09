Uçan araba 2011'de satışa sunuluyor

Silah kullanmayı sevmeyen ama yanında taşıdığı İsviçre çakısıyla zor durumlardan çıkmayı başaran MacGyver, televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak 80'lere damga vurmuştu. Pratik zekası ve anında karar verebilme yeteneği ile eline geçirdiği her parçayı, etrafındaki her nesneyi güçlü bir kaçış aracına dönüştürebilen MacGyver, MacGyverizm olarak isimlendirilen bir akıma da öncülük etmiş, dizide yer alan kimi icatlar teknoloji dünyasındaki çalışmalara yön vermişti. MacGyver icatları üzerine yapılan bir çalışmada, en yenilikçi MacGyver buluşu olarak uçan arabayı gösterişmişti. 1985 yılında ekranlara gelen ilk sezonunun beşinci bölümünde yer alan uçan araba, içinde bulunduğu uçaktan çıkmak isteyen kahramanımızın, araba+paraşüt ikilisini bir araya getirmesiyle yaratılmış basit bir çözümdü. Kask bile takmadan uçan arabası ya da daha doğru bir tabirle paraşütlü arabasıyla karaya başarılı bir iniş gerçekleştiren MacGyver'dan yaklaşık 15 sene sonra ilk defa uçan bir arabanın hacimli satışı başlayabilir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çalışan beş mühendisin (aynı zamanda pilotlar) kurduğu Terrafugia firması, Transition isimli uçan arabasıyla, Amerikan Havacılık Kurulu'ndan geçmeyi başardı. LSA (Hafif hava taşıtı) onayı alan Transition, havadayken 185 Km sürate ulaşıp 740 Km yol alabilirken, kurşunsuz benzin kullanıyor olması sayesinde, uçak yakıtı kullanan diğer hava taşıtlarıyla kıyaslandığında sınfındaki en çevreci araç olmayı da başarıyor. Kanatları katlanarak normal yol kullanımına uygun bir otomobile dönüşen Transition, genel kullanım karakteristiği ile önden çekişli bir otomobilin kullanım deneyimini yaşatıyor, 100 Km'de 7.85 litre benzin harcıyor. Kanatları açıldıktan sonra kalkışa hazır hale gelen Transition, tahmin edebileceğiniz gibi her yerden kalkamıyor. Kanat açıklığına uygun, trafiğe kapalı ve kalkışa uygun uzunlukta (yaklaşık 500 metre) düz bir alana ihtiyaç duyan araç için, havaalanı, uçak pisti veya uyumlu düz bir alan ideal kalkış alanları olarak gösteriliyor. Çift koltuklu tasarıma sahip olan Transition, yolcu ve yakıta ek olarak 200 Kg civarında taşıma kapasitesi sunuyor. Gerek kargo kapasitesi gerekse de menzil itibariyle iddialı değerlere sahip olmasa da, Transition'ı değerli kılan en önemli detaylardan biri olarak 20 saat sonunda alınabilen pilot lisansıyla kullanılabilmesi gösteriliyor.

Yapılan açıklamalara göre Transition uzun süredir hazır olmasına rağmen, aracın toplam ağırlığı LSA sınıfı için tanımlanan değerlerden fazla olduğu için onay sürecinin geciktiği belirtiliyor. Federal motorlu araçlar standardını karşıalayabilmesi için bazı güvenlik standartlarına yer verilen Transition, yol kullanımı için güvenlik kafesi, çarpışma alanı ve hava yastığı gibi tebirlere de sahip. Piste indikten sonra bagaj ve taksi beklemeden istediğinizi yere gitmenizi sağlayan Transition, özellikle zaman sıkıntısı yaşayan iş adamlarından ilgi görmesi bekleniyor. 2011 yılında 194.000 doarlık satış fiyatıyla kullanıma sunulması beklenen Transition, şimdiden 70 adet sipariş almış durumda.