Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor





Bir süredir Google mühendislerinin, onaylı olmayan USB Type-C kablolarının verdiği zararları anlatan açıklamalarına şahit oluyoruz. Mühendisler, bu açıklamalar için dizüstü bilgisayarından dahi olabiliyor. Bir Google mühendisinin başına gelenler bunun en son örneği.





USB Type-C standardı yavaş yavaş masaüstü ve mobil pazarda yaygınlaşmaya başladı. Haliyle tüketiciler de ekstra Type-C kablolarına ihtiyaç duyuyor. Şimdiden pek çok üretici, farklı Type-C kabloları ile pazar payı arayışında. Bununla birlikte, sağlıklı ve güvenli bir iletişim için kabloların da orijinal olması gerekiyor.









Üretim için USB Uygulayıcı Forumu tarafından belirlenen standartlara uyulması gerekiyor. Bu da, belirli bir maliyet anlamına geliyor. Ucuza kaçarak standartların altında kablo üretenler ise, tüketiciye doğrudan zarar verebiliyor. Amazon üzerinde satılan USB Type-C kablolarının güvenliğini araştıran bir Google mühendisi, bu yüzden Chromebook Pixel cihazından oldu.





Mühendis Benson Leung'un denediği Type-C kablolarından birisi, Chromebook Pixel 2 cihazının anakartının tamamen yanmasına neden oldu. Chromebook Pixel 2 oldukça pahalı bir cihaz ve 1500$ civarında fiyat etiketine sahip. Yani, muhtemelen 3$-5$'lık bir kablo için 1500$'lık cihaz çöpe gitti. Benson, kablonun neden zarar verdiğini bulmaya çalışıyor.





Benson, test cihazı gittiği için artık daha fazla kablo denemesi yapamadığını belirtiyor ve yeni bir test cihazı bulana kadar denemelere ara verdi. Bununla birlikte Amazon üzerinde satılan onlarca Type-C kablosunda Benson'un yorumları bulunuyor ve büyük bir takipçi kitlesi de elde etmiş durumda.

http://www.talkandroid.com/283641-usb-type-c-cable-blows-up-a-google-engineers-computer/