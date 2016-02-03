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Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor

Standart koşullara göre üretilmeyen ucuz aksesuar ürünler, zaman zaman tehlikeli olabiliyor. Google mühendisi Benson Leung, ucuz bir kablo yüzünden dizüstü bilgisayarından oldu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor


Bir süredir Google mühendislerinin, onaylı olmayan USB Type-C kablolarının verdiği zararları anlatan açıklamalarına şahit oluyoruz. Mühendisler, bu açıklamalar için dizüstü bilgisayarından dahi olabiliyor. Bir Google mühendisinin başına gelenler bunun en son örneği.

USB Type-C standardı yavaş yavaş masaüstü ve mobil pazarda yaygınlaşmaya başladı. Haliyle tüketiciler de ekstra Type-C kablolarına ihtiyaç duyuyor. Şimdiden pek çok üretici, farklı Type-C kabloları ile pazar payı arayışında. Bununla birlikte, sağlıklı ve güvenli bir iletişim için kabloların da orijinal olması gerekiyor. 


Üretim için USB Uygulayıcı Forumu tarafından belirlenen standartlara uyulması gerekiyor. Bu da, belirli bir maliyet anlamına geliyor. Ucuza kaçarak standartların altında kablo üretenler ise, tüketiciye doğrudan zarar verebiliyor. Amazon üzerinde satılan USB Type-C kablolarının güvenliğini araştıran bir Google mühendisi, bu yüzden Chromebook Pixel cihazından oldu.

Mühendis Benson Leung'un denediği Type-C kablolarından birisi, Chromebook Pixel 2 cihazının anakartının tamamen yanmasına neden oldu. Chromebook Pixel 2 oldukça pahalı bir cihaz ve 1500$ civarında fiyat etiketine sahip. Yani, muhtemelen 3$-5$'lık bir kablo için 1500$'lık cihaz çöpe gitti. Benson, kablonun neden zarar verdiğini bulmaya çalışıyor. 

Benson, test cihazı gittiği için artık daha fazla kablo denemesi yapamadığını belirtiyor ve yeni bir test cihazı bulana kadar denemelere ara verdi. Bununla birlikte Amazon üzerinde satılan onlarca Type-C kablosunda Benson'un yorumları bulunuyor ve büyük bir takipçi kitlesi de elde etmiş durumda. 

http://www.talkandroid.com/283641-usb-type-c-cable-blows-up-a-google-engineers-computer/ Yorum Yaz
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bulteir 3 yıl
adam googleda mühendis gitmiş ucuz kablo almış. Biz ne yapak!
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oray 3 yıl
biz zarar veriyo diyelim ki elimizdeki pahalli kablolari satabilelim :) ayni goygoy iphone kablolarinda da vardi :)
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Eskidendi bu kalitesiz, zararlı durumu. Şimdi sırf positive feedback almak için neredeyse Apple'dan kaliteli kablo yapıyor Asyalı üreticiler.
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shadowtr 3 yıl
USB 3 ile birlikte aktarılabilen güç miktarı bir hayli arttı. Düşük güçlerde temassızlık vb sorun teşkil etmiyordu ancak yüksek güç aktarımlarında temassızlıklar başa bela.
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Pi 3 yıl
Illa orjinal almaya gerek yok. Gayet kaliteli uretilen ek aksesuarlar mevcut. Bir kabloya gidip 100 lira mi verek?
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hacı.basat 3 yıl
Aynı durumla en üst seviye üretimden çıkmış uçuk fiyatlı üründe de aynı sıklıkla karşılaşıyoruz malesef, bu ürünler çok pahalı olduğundan çöpe atıp yenisini alamıyoruz ve garantisi bitmemişse garantiye gidiyor, yenisi geliyor falan vs. Adamlarda evet bizde de bu durum oluyor ama çözüyoruz, müşteri gelince yenisini veriyoruz diyorlar.
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Master_Evil 3 yıl
type c gelmeden kötü namı geldi, diyorlar ki illa orjinal kablo kullanın
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Kasatka 3 yıl
Simdi google muhendisi degil biri kullanmis diye algi yapip ordan girseler KIMMIS o diycekler oyle biri cikmayacak. Oyle birini kendi iclerinden gosterince de koca google calisani nasil olmusta cinden ucuz kablo almis ?????
Nerden tutsan dokulen bir algi haberi.
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emre1393 3 yıl
adamın yazdığına göre bırak kalite seviyesini, data kablosuyla elektrik akımı taşıyan kablonun yanlış pinlere bağlandığı kablolar bile varmış. ucuz kablo yerine usb 3.0 a çeviren ufak aparatlardan alın.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Reklam kokan hareketler.
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oray 3 yıl
biz zarar veriyo diyelim ki elimizdeki pahalli kablolari satabilelim :) ayni goygoy iphone kablolarinda da vardi :)
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kadirirdem 3 yıl
Bu her kablo için geçerli ucuz etin yahnisi...
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bulteir 3 yıl
adam googleda mühendis gitmiş ucuz kablo almış. Biz ne yapak!
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smart1978 3 yıl
Alan kisilerin yorumlarina bakin ...
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