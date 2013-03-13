Ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni Canon DSLR modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı





Fotoğraf sistemleri konusunda dünya devleri arasında yer alan Canon'un yakın zamanda ortaya çıkan ve normal DSLR modellerine göre çok daha ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni giriş seviyesi Canon DSLR modeli hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre hali hazırda piyasada mevcut olan Rebel/Kiss ailesinden ve firmanın şuana kadar çıkardığı bütün DSLR modellerinden daha ufak boyutlarda bir fotoğraf makinesi geliştirdiği söylenen Canon, bu sefer yeni modele ait olduğu belirtilen ve oldukça güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen teknik bilgiler ile gündeme geldi. Ortaya çıkan teknik bilgilere göre ufak gövde yapısına sahip yeni Canon DSLR fotoğraf makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olacak;

Canon EOS M ve 650D modellerinde kullanılan aynı sensöre sahip 18MP çözünürlük

DIGIC 5 görüntü işlemcisi

3" boyutlarında dokunmatik ekran

9 otomatik netleme noktası

Yeni hibrit otomatik netleme sistemi

%98 alan kapsamasına sahip vizör

6fps seri çekim hızı

ISO 25,000'e kadar çıkabilme olanağı

Canon EF ve EF-S lens desteği

HD video çekim kapasitesi Yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayan ufak gövde yapısına sahip Canon DSLR modelinin, prototip aşamasında olduğu ve test edilmeye başlandığı belirtiliyor. http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/

http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/