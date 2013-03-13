Ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni Canon DSLR modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

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Fotoğraf sistemleri konusunda dünya devleri arasında yer alan Canon'un yakın zamanda ortaya çıkan ve normal DSLR modellerine göre çok daha ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni giriş seviyesi Canon DSLR modeli hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre hali hazırda piyasada mevcut olan Rebel/Kiss ailesinden ve firmanın şuana kadar çıkardığı bütün DSLR modellerinden daha ufak boyutlarda bir fotoğraf makinesi geliştirdiği söylenen Canon, bu sefer yeni modele ait olduğu belirtilen ve oldukça güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen teknik bilgiler ile gündeme geldi. Ortaya çıkan teknik bilgilere göre ufak gövde yapısına sahip yeni Canon DSLR fotoğraf makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olacak;
- Canon EOS M ve 650D modellerinde kullanılan aynı sensöre sahip 18MP çözünürlük
- DIGIC 5 görüntü işlemcisi
- 3" boyutlarında dokunmatik ekran
- 9 otomatik netleme noktası
- Yeni hibrit otomatik netleme sistemi
- %98 alan kapsamasına sahip vizör
- 6fps seri çekim hızı
- ISO 25,000'e kadar çıkabilme olanağı
- Canon EF ve EF-S lens desteği
- HD video çekim kapasitesi
Yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayan ufak gövde yapısına sahip Canon DSLR modelinin, prototip aşamasında olduğu ve test edilmeye başlandığı belirtiliyor.
http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/
http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Piyasadaki rakipleri 16 ve 24MP kullanıyor. Hepsi kit objektifle aynı performansı veriyor zaten.