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Ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni Canon DSLR modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sistemleri konusunda dünya devleri arasında yer alan Canon'un yakın zamanda ortaya çıkan ve normal DSLR modellerine göre çok daha ufak boyutlarda çıkması beklenen yeni giriş seviyesi Canon DSLR modeli hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre hali hazırda piyasada mevcut olan Rebel/Kiss ailesinden ve firmanın şuana kadar çıkardığı bütün DSLR modellerinden daha ufak boyutlarda bir fotoğraf makinesi geliştirdiği söylenen Canon, bu sefer yeni modele ait olduğu belirtilen ve oldukça güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen teknik bilgiler ile gündeme geldi. Ortaya çıkan teknik bilgilere göre ufak gövde yapısına sahip yeni Canon DSLR fotoğraf makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olacak;
  • Canon EOS M ve 650D modellerinde kullanılan aynı sensöre sahip 18MP çözünürlük
  • DIGIC 5 görüntü işlemcisi
  • 3" boyutlarında dokunmatik ekran
  • 9 otomatik netleme noktası
  • Yeni hibrit otomatik netleme sistemi 
  • %98 alan kapsamasına sahip vizör
  • 6fps seri çekim hızı
  • ISO 25,000'e kadar çıkabilme olanağı
  • Canon EF ve EF-S lens desteği
  • HD video çekim kapasitesi 
Yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayan ufak gövde yapısına sahip Canon DSLR modelinin, prototip aşamasında olduğu ve test edilmeye başlandığı belirtiliyor.
http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/ 

http://www.canonrumors.com/2013/03/the-next-rebel-cr1/ Yorum Yaz
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muratai 6 yıl
Yeter artık canon, o işe yaramaz dandik 18Mp sensörünü kullana kullana bitiremedi. Kit lens ve giriş - orta seviye zoom lensler ile rezil performans veren bu sensörü neden hala kullanırlar anlamış değilim?
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ozturert 6 yıl muratai
muratzilla
Yeter artık canon, o işe yaramaz dandik 18Mp sensörünü kullana kullana bitiremedi. Kit lens ve giriş - orta seviye zoom lensler ile rezil performans veren bu sensörü neden hala kullanırlar anlamış değilim?

Piyasadaki rakipleri 16 ve 24MP kullanıyor. Hepsi kit objektifle aynı performansı veriyor zaten.
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edi_büdü 6 yıl
hala hd cekim. 4k sı var 8 k sı var ... nereye kadar hd yi kullanacaklar ... bunlar lcd üreticilerinde önünü keser
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ozturert 6 yıl
Powershot N tadında birşey olacak galiba.
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tyuıtyuı 6 yıl
(dlsr-like) like
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Rainbow6 6 yıl
Cok guzel merakla bekliyorum nasıl bişey cıkacak .. yukardaki gibi bişeyse ki onun bayan eli oldugunu farz ediyorum cihaz oldukca kucuk
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DonjuanTR 6 yıl
Bence karamsar yaklaşmayın bir çok kişiye cazip gelebilir boyut olarak..
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oem84 6 yıl
"değiştirilebilir objektifli taşınabilir küçük makina" kavramına kıcından anlayarak bodoslama girmiş canoncan
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