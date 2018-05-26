Ukrayna polisi kripto para madenciliği yaparken yakalandı

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Kripto paraların değerindeki ani değişimlere karşılık kripto para madenciliği halen kazançlı bir faaliyet olarak kabul görüyor. Tabi madencilik için kullanılan pahalı ekipmanlar ve madencilik sürecinde harcanan elektrik bu kazancı büyük ölçüde azaltıyor. Bu iki gider kaleminden kurtulmak isteyen bazı kişilerin ise çalıştıkları ortamlardaki ekipmanları ve elektriği kullanarak madencilik faaliyetlerine giriştiğini görüyoruz. Daha önce Rus mühendislerin gizli bir nükleer tesiste madencilik yapmaya çalıştığına şahit olmuştuk. Rus mühendisler henüz madencilik faaliyetlerine başlamadan yakalanmıştı. Ukrayna'daki benzer bir olayda ise dört ay boyunca kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.





Madencilik ekipmanları da tespit edildi

Ukrayna'nın Rivne şehrinde, iletişim departmanında çalışan bir grup polis memuru, iş yerinde polis birimine ait elektriği kullanarak madencilik yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Yakalanmadan önce dört ay boyunca kripto para madenciliği yapan polis memurlarının ofisinde; sekiz ekran kartı, altı güç ünitesi, iki hard disk, bir anakart ve bir bilgisayar kasası bulunduğu da tespit edildi. Madencilik operasyonlarında kaç kişinin görev aldığı, hangi kripto paranın kazıldığı ve bugüne kadar ne kadar elektrik harcandığı konusunda ise yetkililer detayları henüz paylaşmış değil.





Ukrayna'da kripto para madenciliğini engelleyen herhangi bir düzenleme yok ancak polis memurları ''kendi amaçları için devlet kurumunun çıkarlarına önemli ölçüde zarar vermek'' ve ''elektrik hırsızlığı'' suçlarından yargılanacak.

https://coinidol.com/ukrainian-policemen-arrested-for-cryptocurrency-mining/