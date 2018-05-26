Ukrayna polisi kripto para madenciliği yaparken yakalandı

Madencilik ekipmanları da tespit edildi
Ukrayna'nın Rivne şehrinde, iletişim departmanında çalışan bir grup polis memuru, iş yerinde polis birimine ait elektriği kullanarak madencilik yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Yakalanmadan önce dört ay boyunca kripto para madenciliği yapan polis memurlarının ofisinde; sekiz ekran kartı, altı güç ünitesi, iki hard disk, bir anakart ve bir bilgisayar kasası bulunduğu da tespit edildi. Madencilik operasyonlarında kaç kişinin görev aldığı, hangi kripto paranın kazıldığı ve bugüne kadar ne kadar elektrik harcandığı konusunda ise yetkililer detayları henüz paylaşmış değil.
Ukrayna'da kripto para madenciliğini engelleyen herhangi bir düzenleme yok ancak polis memurları ''kendi amaçları için devlet kurumunun çıkarlarına önemli ölçüde zarar vermek'' ve ''elektrik hırsızlığı'' suçlarından yargılanacak.
https://coinidol.com/ukrainian-policemen-arrested-for-cryptocurrency-mining/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle