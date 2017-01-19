Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama

Kısa süre önce gündeme gelen "10 yılda 10 milyon liraya yerli arama motoru" haberleriyle ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından resmi açıklama yayınladı.
2 yıl
61,6b
1
70
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hatırlayacağınız gibi 17 Ocak Salı günü basın yayın organlarında yer alan birçok haberde yerli arama motoru "Geliyoo"nun test yayınına başladığı duyuruldu. Daha sonra yapılan incelemelerde aslında yerli arama motorunun sanıldığı kadar "yerli" olmadığı, sonuçları Google’dan aldığı ve hazır bir altyapı sisteminden yararlandığı ortaya çıktı.
Sayfa incelendiğinde Google API ve hazır olarak satılan "Google search script" kullandığı net şekilde görülen Geliyoo, yayınladığı açıklamasıyla 10 milyon TL harcandığını kabul ederek yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadıkları için şimdilik böyle bir sistemle karşımıza çıktığını belirtti.

Bakanlık: Maddi ve manevi herhangi bir destek vermedik

Her ne kadar sitenin bakanlıkla herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen bazı ajans ve yayın organlarında yer alan birçok haberde sehven yanlış bir algı ortaya çıktı. Öyle ki biz de bu durumun önüne geçmek için aynı gün, yani 17 Ocak’ta habere ek bilgilendirme yaparak konuyu sizlere aktardık.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise çıkan haberlerle ilgili açıklama paylaşarak ilgili sitenin kendileriyle bağlantılı olmadığının altını çizdi. İşte bakanlığın resmi açıklaması:
"Basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerde; söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması nedeniyle açıklama yapılması gereği doğmuştur. 
Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili Bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, 18 Ocak 2017 (Bugün) tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan’a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişlerdir.
“Geliyoo” isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır.
Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın bir televizyon kanalındaki “Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

http://udhb.gov.tr/aciklama-14-basin-aciklamasi---yerli-arama-motoru-hk-.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
l053r 2 yıl en beğenilen
Ulaştırma Bakanlığı : Kandırıldık.
1 Yanıt Yanıtla +124
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ürüng ayıg toyon 2 yıl
Adamların RTE ve diğer akpliler ile bizzat fotoğrafı var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kimdir necidir bu kişiler.Araştırmacı gazeteci arkadaşlardan istihbarat bekliyoruz.
Adamların RTE ve diğer akpliler ile bizzat fotoğrafı var.Kimdir necidir bu kişiler.Araştırmacı gazeteci arkadaşla...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +71
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mark Selby 2 yıl l053r
Virgil van Dijk
Ulaştırma Bakanlığı : Kandırıldık.

Hayır bu projenin cidden devletle alakası yok tamamen algı ile reklam yaptı çakal geliyonun yöneticileri bile bile çakma logo vs kullanıp bunlarında haber yapılmasını sağladılar.
Virgil van DijkUlaştırma Bakanlığı : Kandırıldık.Hayır bu projenin cidden devletle alakası yok tamamen algı ile reklam yaptı ç...
Devamını Gör
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draw1907 2 yıl
site zayaretçi patlaması yaşıyor :) Adamların reklamı gerçekten işe yaradı.
Sayın yönetici;
Benim site la***un.net i Türkiyenin İlk yerli sosyal içerik platformu diye yazabilir misiniz?
:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Madem Google altyapısını kullandınız Google varken niye Geliyoo'yu kullanalım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 2 yıl
Bu haber ulkede isminin basinda "yerli" olan butun urunleri ozetlemis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 yıl
bu ülkede kimse kimseye arama motoru geliştir diye 10 milyon usd vermez. eğer ortada kayıp bir 10 milyon usd varsa güzel yolsuzluk dönmüş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
şark kurnazlığı olabilir firma sahiplerinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsntrk 2 yıl
Bakanlık bizim bir ilişkimiz yok dedi ama..
Adım gibi eminim, eğer google tabanlı olduğu ortaya çıkmasaydı yani "türk yapımı" yalanını yedirebilselerdi, bakanlık direk üstüne çöküp, "bizim başarımız, hükümetimiz başardı" diye saçmalayacaktı.
Kötü oldu mu onlar, bunlar, şunlar
İyi oldu mu ben, ben, ben...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yigido59 2 yıl
Numaraları tutmayınca hemen yancılık yapmaya çalışıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
İlgili kurum alakamız yok diye açıklama yapmış bizim mallar hala daha örtülü ödenek falan diye sayıklıyor. İhtimaller, hayaller üzerine değil gerçekler üzerine konuşun da aklı başında insan sansınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Şimdi bu dolandırıcıları düne kadar arkasında hükumet olduğunu sandıkları için canla başla savunmaya çalışan ultra cahilleri görmek isterdim.
Dolandırıcılar diyoruz, ortada motor yok diyoruz. Eğer devletin bahsettiği proje bu ise 10 milyon yatırım buna yapıldıysa paramız çalındı diyoruz.
-Aman olsun ben her türlü bunu kullanırım
-Siz daha iyisini yapın da, siz yerlisini yapın da gurur duyalım
-Her milli projeye köstek olmaya çalışıyorsunuz, bizi durduramazsınız
-Ne var zamanla gelişir, siz yerli projeyi kaldıramıyorsunuz, hükumet düşmanısınız
gibi ultra cahilce savunmaya çalışıyorlardı. Hadi şimdi lütfen bu arkadaşlar 100TL lik her tarafı yabancı scriptli olan siteden çıkmasınlar, ölene kadar bunu kullansınlar, bu arkadaşlara destek olsunlar. Hadi. Cahilliğinizin arkasında durun. Sonuna kadar cahil kalın. Bu arkadaşlara evinizi arabanızı satıp, ülkemizin geleceği için yatırım yapın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
61565 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
MPopüler, yerli arama motoru ve
6 etiket daha geliyoo ulaştırma bakanlığı Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir 2 yıl Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek 2 yıl Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor 2 yıl Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet 2 yıl Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı 2 yıl Samsung Smartcam yine açık verdi 2 yıl İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor 2 yıl Apple iPhone'a beklenen kur zammı geldi: İşte yeni fiyatlar [Güncellendi] 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama Sonraki Mozilla yeni logosunu buldu 2 yıl The Martian'ın yazarından NASA ile ilgili yeni dizi 2 yıl Yeni Mini Coutryman John Cooper Works (2018) artık resmi 2 yıl iPhone 6 için de pil değişim programı başlatılabilir 2 yıl Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak 2 yıl Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir 2 yıl Apple'dan Tesla'ya geçen Chris Lattner bunun nedenini açıkladı 2 yıl Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü "Alınabilecek en iyisi!" 2 yıl Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak 2 yıl Hollanda'da programcı skandalı: geliştirdiği web sitelere arka kapı yerleştirdi 2 yıl Vine öldü, yeni isim ve özelliklerle Vine Camera oldu 2 yıl Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne? 2 yıl Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu 2 yıl Yenilenen Google+ ile klasik sürüme veda ediyoruz 2 yıl Einstein'ın hayatını anlatan Genius'tan ilk fragman yayınlandı 2 yıl Çerçevesiz amiral gemisi Oppo Find 9 büyük heyecan uyandırdı 2 yıl UBER’den Anadolu Yakası’na %50 indirimli promosyon kodu 2 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor 2 yıl İlk Android Wear 2.0 saatleri ortaya çıktı 2 yıl Google Haritalar artık uygun park yerlerini gösterecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim