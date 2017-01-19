Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama

yerli arama motoru "Geliyoo"nun test yayınına başladığı duyuruldu. Daha sonra yapılan incelemelerde aslında yerli arama motorunun Google’dan aldığı ve hazır bir altyapı sisteminden yararlandığı ortaya çıktı. Hatırlayacağınız gibi 17 Ocak Salı günü basın yayın organlarında yer alan birçok haberdenun test yayınına başladığı duyuruldu. Daha sonra yapılan incelemelerde aslında yerli arama motorunun sanıldığı kadar "yerli" olmadığı , sonuçlarıvesisteminden yararlandığı ortaya çıktı.

Google API ve hazır olarak satılan "Google search script" kullandığı net şekilde görülen Geliyoo, yayınladığı açıklamasıyla 10 milyon TL harcandığını kabul ederek yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadıkları için şimdilik böyle bir sistemle karşımıza çıktığını belirtti. Sayfa incelendiğindeve hazır olarak satılankullandığı net şekilde görülen Geliyoo, yayınladığı açıklamasıyla 10 milyon TL harcandığını kabul ederek yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadıkları için şimdilik böyle bir sistemle karşımıza çıktığını belirtti.

Bakanlık: Maddi ve manevi herhangi bir destek vermedik

Her ne kadar sitenin bakanlıkla herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen bazı ajans ve yayın organlarında yer alan birçok haberde sehven yanlış bir algı ortaya çıktı. Öyle ki biz de bu durumun önüne geçmek için aynı gün, yani 17 Ocak’ta habere ek bilgilendirme yaparak konuyu sizlere aktardık.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise çıkan haberlerle ilgili açıklama paylaşarak ilgili sitenin kendileriyle bağlantılı olmadığının altını çizdi. İşte bakanlığın resmi açıklaması:

"Basın yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla yer alan haberlerde; söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması nedeniyle açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili Bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, 18 Ocak 2017 (Bugün) tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan’a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişlerdir.

“Geliyoo” isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır.

Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın bir televizyon kanalındaki “Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

http://udhb.gov.tr/aciklama-14-basin-aciklamasi---yerli-arama-motoru-hk-.html