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TP-Link’ten kablo çekmeden kablolu internet keyfi sağlayan adaptör

Evinde kablolu internet kullanan fakat her odaya kablo çekmek istemeyenler için TP-Link’in elektrik hattını aynı zamanda internet hattı olarak kullanmayı sağlayan yeni nesil adaptörünü tanıtıldı.
2 yıl
40,9b
1
32
Ağ Ürünleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirebilen powerline adaptör serisinin yeni üyesi TL-PA9020P görücüye çıktı. 2000 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızı sunan ürün, 4K video ve online oyun gibi yüksek bağlantı hızına ihtiyaç duyulan anlar için tasarlandı.
"2x2 MIMO" teknolojisine sahip olan cihazda yer alan "HomePlug AV2" özelliği sayesinde elektrik hattı üzerinde birden fazla veri kanalı oluşturulabiliyor. Yük yoğunluğuna göre en uygun kanalı belirleyerek veri dağılımını buna uygun şekilde yönlendiren adaptör gigabit hızlarında internete bağlanabiliyor.
Aktif olmadığı zamanlarda güç tüketimini keserek yüzde 85'e varan enerji tasarrufu sağlayan TL-PA9020P özetle elektrik prizi olan her yere interneti taşımayı sağlıyor. Bir parçası ethernet kablosu yardımıyla modem ya da yönlendiriciye bağlanırken, cihazın diğer parçası ise internetin götürülmek istediği odadaki prize takılıyor. Dilerseniz ürünle ilgili detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz. 

http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-18_TL-PA9020P-KIT.html Yorum Yaz
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BRNSpawn 2 yıl
Daha mantıklı bir başlık bulamadınız mı? Tık çalmak için ucuz haber sitelerine döndünüz.
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halitozbasli 2 yıl en beğenilen
Senelerdir phillips marka olanını kullanıyorum. Eğer elektirik hattınızda kaçak yok ve topraklamanız iyi yapılmış ise evin wifi çekmeyen yerine İnterneti en güvenli ve hızlı taşımanın yolu. dışardan kesinlikle müdahalesi mümkün değil. Tek sıkıntısı çift kullana bilmeniz 3.bir pa bağlayınca sistemin kafası karışıyor çok kopma oluyor.
Senelerdir phillips marka olanını kullanıyorum. Eğer elektirik hattınızda kaçak yok ve topraklamanız iyi yapılmış ise evin wifi çekmeyen yerine İnterneti en güv...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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stalker(1979) 2 yıl
Bahsedildi mi bilmiyorum ancak elektrik saati ayrı ise bu alet hiç bir işe yaramıyor diye biliyorum. Aynı elektrik hattına internet yüklüyor. Örneğin iki katlı bir binada iki saat varsa diğer kata internet gönderemiyor.
Bahsedildi mi bilmiyorum ancak elektrik saati ayrı ise bu alet hiç bir işe yaramıyor diye biliyorum. Aynı elektrik hattına internet yüklüyor. Örneğin iki katlı ...
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Dr.Gonzo 2 yıl
F/P olarak TPlink in TP-LINK TL-PA4010PKIT 500Mbps tavsiye ederim. 1 Hafta önce PS4 de kullanmak için aldım. İnternetin ulaşamadığı veya kablo çekemediğiniz odalar için ve özellikle PS4 gibi wi-fi sıkıntılı bir cihaz için kesinlikle powerline öneririm.
Tabi yüksek hızlı interneti (100 Megabit ve üzeri) olanlar, alacakları performansı koruyabilmeleri için daha kaliteli ve haliyle pahalı modellere bakmaları gerekir.
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dobrasam 2 yıl
nas cihazı için ideal
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black_flood 2 yıl
" Türkiyede bu cihazı çalıştırmak " direk soru işreti beliriyor insanda bizim evde bile çalıştırmak imkansız fazlar nötürler hepsi çorba tüm tesisatı söküp sil baştan çekmek gerekiyor ve sırf bu sistemi çalışabilmesi için priz ayarlamak lazım her oda için. Yurt dışında çalışıyor sorun yok ama Türkiyedeki elektrik uzmanları kimi yerde faz var topraklama boş kimi yerde bütün evin tüm nötrünü tek hatta fazını farklı 4 hattan çekiyor. kendi odamda 3 priz var 2 sinin nötrü aynı ama fazları farklı 3. priz ise hem nötür hem de fazı ayrı bir hattan geliyor voltaj sorunu hiç olmayan tek hatta 3. prizde diğerlerinde kafasına göre takılıyor voltaj. 2 numaralı prizde ayrıca topraklama çalışmıyor ölçüldüğünde.
Türkiyenin bir çok yeri böyleyken gerçekten düşündürüyor.
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hakan1581 2 yıl
''Bir parçası ethernet kablosu yardımıyla modem ya da yönlendiriciye bağlanırken, cihazın diğer parçası ise internetin götürülmek istediği odadaki prize takılıyor...''


bu cihazı modeme kabloyla bağlayıp bu şekilde başka odadaki prize mi takıyoruz
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Biyturs_OnSr 2 yıl hakan1581
hakan1581
''Bir parçası ethernet kablosu yardımıyla modem ya da yönlendiriciye bağlanırken, cihazın diğer parçası ise internetin götürülmek istediği odadaki prize takılıyor...''


bu cihazı modeme kabloyla bağlayıp bu şekilde başka odadaki prize mi takıyoruz


Misal, modem evin salonunda. Modem 3'lü prizde takılı diyelim. Üçlü prize bu aleti tak, üstüne artık modemi mi takarsın, laptopun şarjını mı takarsın farketmez, istersen boş bırak. Modemden bir tane ethernet kablosu çek bu alete, zaten yanyana oldukları için 1m kablo yeter. Misal yatak odasında internet çekmiyor. Bu TP-Link'in 2. parçasını yatak odasındaki prize takıyorsun, yatakodasındaki bilgisayarın ethernet kablosunu yatakodasındki TP-Linke bağlıyorsun. Bu kadar.
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koyunsavar 2 yıl
2 senedir tp link 500 mb lik modeli kullaniyorum test falan okumadan yeterli gelecegini duşünerek almiştım ama öyle olmadı en yuksek 60mb hiz yapiyor ve stabil değil aradabir kesiliyor bidaha bağlantı yapmakta zor uğraştıyor 1 ay araştırdım sonra dlink marka bitane buldum oda teoride 2000mb teslerde 450 mb aldiğı gordüm 1 haftadir kullaniyorum daha iyi gibi henuz kesilme yapmadı ve 140 mb yapiyor benim internet hızı 150mb
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frostburn 2 yıl
örnek vermem gerekirse bendeki alman malı 300 mbps ürün en fazla 167 mbps bağlantı imkanı sağlıyor.O da hiç ara priz kullanmadan iki oda arasında.
eğer 3 lü 5 li priz falan bağlarsanız randıman çok düşer , direk duvardaki prizler arasında bağlantı olmalı.
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frostburn 2 yıl
yeni bir icat gibi haber yapmışsınız 3 senedir almanyadan ithal dLAN marka bir power adaptör kullanıyorum fena değil.
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V4LKyR 2 yıl
220 Volt üzerinden internet data trafiği. İKİ BİN MEGABİT
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apodur 2 yıl
bu cihaz segmentinde F/P olan bir model onerbilirmisiniz
(evde modem antrede salona ve cocuk odasında kullancağım)
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Elguug 2 yıl apodur
apodur

bu cihaz segmentinde F/P olan bir model onerbilirmisiniz
(evde modem antrede salona ve cocuk odasında kullancağım)

Ben de bir suredir bnunlari arastiriyorum. Haberde bahsi gecen urunun fiyatinin hakkini yeteri kadar veremedigi, hatta bunun bir alt modelinin daha performansli calistigina dair yazilar okumustum.
Bunun yerine TL-WPA4226KIT modeline yoneldim. Hem wifi ozelligi de var, yani elektrik hatti uzerinden interneti tasidiginiz bir odadaki bilgisayari ornegin, kablolu olarak bu prozden bagladiktan sonra, yine o odadan bu priz araciligi ile wifi hotspot olarak da kullanabiliyorsunuz..

Benim ihtiyaclarimi daha cok karsiliyor boylesi..
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ilkerinanç 2 yıl
aynı hat üzerinde ağ oluşturmak mümkün mü mesela 8-10 bilgisayarlık? yoksa o kadarını kaldırmıyor mu bu tarz bağlantılar.mesela ethernet kablosu karmaşası ile falan uğraşılmasın ofiste diye soruyorum.
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