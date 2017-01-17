TP-Link’ten kablo çekmeden kablolu internet keyfi sağlayan adaptör

Haber Editörü
Mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirebilen powerline adaptör serisinin yeni üyesi TL-PA9020P görücüye çıktı. 2000 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızı sunan ürün, 4K video ve online oyun gibi yüksek bağlantı hızına ihtiyaç duyulan anlar için tasarlandı.
"2x2 MIMO" teknolojisine sahip olan cihazda yer alan "HomePlug AV2" özelliği sayesinde elektrik hattı üzerinde birden fazla veri kanalı oluşturulabiliyor. Yük yoğunluğuna göre en uygun kanalı belirleyerek veri dağılımını buna uygun şekilde yönlendiren adaptör gigabit hızlarında internete bağlanabiliyor.
Aktif olmadığı zamanlarda güç tüketimini keserek yüzde 85'e varan enerji tasarrufu sağlayan TL-PA9020P özetle elektrik prizi olan her yere interneti taşımayı sağlıyor. Bir parçası ethernet kablosu yardımıyla modem ya da yönlendiriciye bağlanırken, cihazın diğer parçası ise internetin götürülmek istediği odadaki prize takılıyor. Dilerseniz ürünle ilgili detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.
http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-18_TL-PA9020P-KIT.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabi yüksek hızlı interneti (100 Megabit ve üzeri) olanlar, alacakları performansı koruyabilmeleri için daha kaliteli ve haliyle pahalı modellere bakmaları gerekir.
Türkiyenin bir çok yeri böyleyken gerçekten düşündürüyor.
bu cihazı modeme kabloyla bağlayıp bu şekilde başka odadaki prize mi takıyoruz
Misal, modem evin salonunda. Modem 3'lü prizde takılı diyelim. Üçlü prize bu aleti tak, üstüne artık modemi mi takarsın, laptopun şarjını mı takarsın farketmez, istersen boş bırak. Modemden bir tane ethernet kablosu çek bu alete, zaten yanyana oldukları için 1m kablo yeter. Misal yatak odasında internet çekmiyor. Bu TP-Link'in 2. parçasını yatak odasındaki prize takıyorsun, yatakodasındaki bilgisayarın ethernet kablosunu yatakodasındki TP-Linke bağlıyorsun. Bu kadar.
eğer 3 lü 5 li priz falan bağlarsanız randıman çok düşer , direk duvardaki prizler arasında bağlantı olmalı.
(evde modem antrede salona ve cocuk odasında kullancağım)
Ben de bir suredir bnunlari arastiriyorum. Haberde bahsi gecen urunun fiyatinin hakkini yeteri kadar veremedigi, hatta bunun bir alt modelinin daha performansli calistigina dair yazilar okumustum.
Bunun yerine TL-WPA4226KIT modeline yoneldim. Hem wifi ozelligi de var, yani elektrik hatti uzerinden interneti tasidiginiz bir odadaki bilgisayari ornegin, kablolu olarak bu prozden bagladiktan sonra, yine o odadan bu priz araciligi ile wifi hotspot olarak da kullanabiliyorsunuz..
Benim ihtiyaclarimi daha cok karsiliyor boylesi..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
40883 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
internet, tp-link ve