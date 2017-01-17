TP-Link’ten kablo çekmeden kablolu internet keyfi sağlayan adaptör

Mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirebilen powerline adaptör serisinin yeni üyesi TL-PA9020P görücüye çıktı. 2000 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızı sunan ürün, 4K video ve online oyun gibi yüksek bağlantı hızına ihtiyaç duyulan anlar için tasarlandı.

"2x2 MIMO" teknolojisine sahip olan cihazda yer alan "HomePlug AV2" özelliği sayesinde elektrik hattı üzerinde birden fazla veri kanalı oluşturulabiliyor. Yük yoğunluğuna göre en uygun kanalı belirleyerek veri dağılımını buna uygun şekilde yönlendiren adaptör gigabit hızlarında internete bağlanabiliyor.

Aktif olmadığı zamanlarda güç tüketimini keserek yüzde 85'e varan enerji tasarrufu sağlayan TL-PA9020P özetle elektrik prizi olan her yere interneti taşımayı sağlıyor. Bir parçası ethernet kablosu yardımıyla modem ya da yönlendiriciye bağlanırken, cihazın diğer parçası ise internetin götürülmek istediği odadaki prize takılıyor. Dilerseniz ürünle ilgili detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-18_TL-PA9020P-KIT.html