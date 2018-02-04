Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti

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Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların yoğun kullanımda bir günü çıkaramamasının sonucu olarak kullanıcılar yanlarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’de taşınabilir şarj cihazı kullanımı epey yüksek.

TÜİK’in rakamlarına göre geçtiğimiz yıl ithal edilen telefon sayısının bir buçuk kat fazlası kadar taşınabilir şarj cihazı ithal edildi. 2017’de 19.3 milyon adet taşınabilir şarj cihazı ithalatı gerçekleşti ve toplam 75.9 milyon dolar harcama yapıldı.

İthal edilen taşınabilir şarj cihazlarının ortalama ithalat birim fiyatı yaklaşık 15 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bir orta büyüklükte bir taşınabilir şarj cihazı almak istediğimizde ortalama 50 TL gibi bir fiyat ile karşılaşıyoruz. Ortalama ithal fiyat baz alındığında 35 TL kâr elde ediliyor.

Dünya pazarındaki büyüklüğü 15 milyar dolar

Üretiminin büyük bölümünün Çin’de yapıldığı harici bataryaların toptan alım fiyatları çok düşük rakamlara geriledi. Bunun sonucunda markalar promosyon malzemesi olarak da müşterilerine powerbank dağıtmaya başladı. 2000 mAh büyüklüğündeki taşınabilir şarj cihazları, promosyon için en sık kullanılanları oldu.

Araştırma şirketi Visiongain’in raporuna göre taşınabilir şarj cihazlarının dünya pazarındaki büyüklüğü 2017’de 15.1 milyar dolar olarak belirlendi. Rakamlara göre, Türkiye’nin taşınabilir şarj cihazı pazarı büyüklüğünün dünyanın yüzde 4’ü kadar olduğu görülüyor. 5 yıl içinde yüzde 20’den fazla büyümesi beklenen küresel pazarın, 2022 yılında toplam büyüklüğünün 29.5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

http://www.haberturk.com/mobilde-guc-sarhosu-olduk-1823472-ekonomi