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Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2017'de yaklaşık 20 milyon adet taşınabilir şarj cihazı ithal edildi. Türkiye'de ve dünyada taşınabilir şarj cihazı pazarı ile ilgili istatistikler:
1 yıl
2,9b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti
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Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların yoğun kullanımda bir günü çıkaramamasının sonucu olarak kullanıcılar yanlarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’de taşınabilir şarj cihazı kullanımı epey yüksek.

TÜİK’in rakamlarına göre geçtiğimiz yıl ithal edilen telefon sayısının bir buçuk kat fazlası kadar taşınabilir şarj cihazı ithal edildi. 2017’de 19.3 milyon adet taşınabilir şarj cihazı ithalatı gerçekleşti ve toplam 75.9 milyon dolar harcama yapıldı.

İthal edilen taşınabilir şarj cihazlarının ortalama ithalat birim fiyatı yaklaşık 15 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bir orta büyüklükte bir taşınabilir şarj cihazı almak istediğimizde ortalama 50 TL gibi bir fiyat ile karşılaşıyoruz. Ortalama ithal fiyat baz alındığında 35 TL kâr elde ediliyor.

Dünya pazarındaki büyüklüğü 15 milyar dolar

Üretiminin büyük bölümünün Çin’de yapıldığı harici bataryaların toptan alım fiyatları çok düşük rakamlara geriledi. Bunun sonucunda markalar promosyon malzemesi olarak da müşterilerine powerbank dağıtmaya başladı. 2000 mAh büyüklüğündeki taşınabilir şarj cihazları, promosyon için en sık kullanılanları oldu.

Araştırma şirketi Visiongain’in raporuna göre taşınabilir şarj cihazlarının dünya pazarındaki büyüklüğü 2017’de 15.1 milyar dolar olarak belirlendi. Rakamlara göre, Türkiye’nin taşınabilir şarj cihazı pazarı büyüklüğünün dünyanın yüzde 4’ü kadar olduğu görülüyor. 5 yıl içinde yüzde 20’den fazla büyümesi beklenen küresel pazarın, 2022 yılında toplam büyüklüğünün 29.5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.


http://www.haberturk.com/mobilde-guc-sarhosu-olduk-1823472-ekonomi Yorum Yaz
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Sirkadyen 1 yıl en beğenilen sniper23
sniper23
11800 mAH batarya takılı, note 4 telefonda. O yüzden beni ilgilendirmiyor.

Bavulda mı taşıyorsun telefonu ?
1 Yanıt Yanıtla +11
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1ses1 1 yıl
Şu Power banklar hakkında nelere dikkat etmeliyiz hangi markaları tecih etmeliyiz gibi vieolar hazırlasanız çok iyi olur.
HEleki patlama olayları vvarken hangisini tercih etmeliyiz konusunda şahsen hiçbir fikrim yok.
Şu Power banklar hakkında nelere dikkat etmeliyiz hangi markaları tecih etmeliyiz gibi vieolar hazırlasanız çok iyi olur.HEleki patlama olayları vvarken h...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bataryası 1 hafta gidecek telefon yapıp 15 milyar dolarlık pazarı çökertmek isterler mi acaba?
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fuckulteli 1 yıl
Powerbank kullanmıyorum ancak 5000 mAh kapasiteden düşük cihazları ithal etmek, satın almak hem ülke ekonomisine, hem cüzdanımıza hem de çevreye büyük zarar.
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dr20mouse 1 yıl
Ben neredeyse 2 senedir powerbank taşımıyorum Galaxy S7'nin şarjı her türlü 1 günü çıkartıyor. Ondan önceki (Nokia marka olanlar hariç) telefonlarımın şarjı bitiyordu powerbank taşımak zorunda kalıyordum.
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DineİnValhalla 1 yıl
powerbank önemli

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tahir40 1 yıl
Normaldir; zira çoğu Çin malı kullan at kalitesinde olduğu için telefonu bikaç kez anca şarj ediyor...
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zolzauza 1 yıl
Eskiden ne güzel tepe telefon modellerinde bile kolayca değiştirilebilen batarya vardı. Tak yedeği 10 sn bataryan %0 dan %100 olsun :) Şimdi çoğu sabit batarya bi süre sonrada bozuluyor %30~%20 lerde kapanıyor mecburen powerbank ile geziyorsun. Servise versen batarya değişimi için telefonun içine ediyorlar çizik, kasa açıklığı yanına kar kalıyor utanmaz herifler!!!
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sniper23 1 yıl
11800 mAH batarya takılı, note 4 telefonda. O yüzden beni ilgilendirmiyor.
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Sirkadyen 1 yıl sniper23
sniper23
11800 mAH batarya takılı, note 4 telefonda. O yüzden beni ilgilendirmiyor.

Bavulda mı taşıyorsun telefonu ?
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Grkwnxs 1 yıl
Foto anlamlı olmuş nexus 5 power bank olmadan kullanılmıyor artık çünkü
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khytr89 1 yıl
Hediye olarak da kurtarici oluyor.
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Kerim5100 1 yıl
iPhone satışıyla orantılı olarak powerbank ithali de artıyor e yani doğal :D
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powerbank, taşınabilir şarj cihazı ve
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