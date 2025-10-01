Giriş
    TÜİK açıkladı: Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknolojilerini kullanıyor

    TÜİK, Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka İstatistikleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka kullanan kişilerin oranı %19,2, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %7,5 oldu.

    TÜİK açıkladı: Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknol Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez “Yapay Zeka İstatistikleri 2025” araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de yapay zeka teknolojilerinin hangi yaşta ne kadar kullanıldığı tespit edildi.

    Araştırma hangi yapay zeka teknolojilerini kapsıyor

    TÜİK'in araştırmasında bireylerde ise yapay zeka kullanımı, üretken yapay zeka araçlarının bilinçli ve kasıtlı olarak içerik üretmek amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu içerikler metin, görsel, yazılım kodu, video, müzik ve benzeri farklı formatlarda olabilir. Girişimlerde yapay zeka kullanımı, yazılım tabanlı ya da cihazlara gömülü sistemler aracılığıyla öngörüler, öneriler veya kararlar üreten teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Buna; içerik üreten yapay zeka uygulamaları, sohbet robotları ve sanal asistanlar, yüz veya konuşma tanıma sistemleri, makine öğrenmesine dayalı veri analizleri ile depo otomasyonunda kullanılan otonom robotlar veya paket taşımada kullanılan otonom dronlar örnek olarak gösterilebilir.

    Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknolojilerini kullanıyor

    Türkiye’de üretken yapay zeka teknolojilerini kullandığını beyan eden bireylerin oranı %19,2 olarak kayıtlara geçti. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla %39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu %30,0 ile 25-34 yaş grubunun, %15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı. Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu.

    Cinsiyete ve yaş grubuna göre üretken yapay zeka kullanım oranı, 2025

    TÜİK açıkladı: Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknol Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka kullanan bireylerin %79,7'si yapay zekayı özel amaçlar için, %33,8'i mesleki amaçlar için ve %31,4'ü örgün eğitim için kullandı. Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı %81,9, mesleki amaçlı kullanım oranı %37,7 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla %77,4 ve %29,5 olarak kaydedildi. Örgün eğitim amaçlı kullanımda ise kadınların oranı %36,6 ile erkeklerin %26,7'lik oranının üzerinde gerçekleşti.

    Yapay zeka kullanmama nedenleri neler?

    Yapay zeka kullanmadığını beyan eden bireylerin kullanmama nedenleri incelendiğinde; en yüksek oranın %63,3 ile yapay zekaya ihtiyaç duymama gerekçesinin olduğu görüldü. Bunu, %18,7 ile yapay zekanın nasıl kullanılacağını bilmemek, %12,4 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmamak ve %5,5 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ile ilgili endişeleri izledi.

    Cinsiyete göre üretken yapay zeka kullanmama nedenleri, 2025

    TÜİK açıkladı: Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknol Tam Boyutta Gör

    Girişim şirketlerde yapay zeka kullanım istatistikleri

    Yapay zekanın girişim şirketlerdeki kullanım oranları da araştırıldı. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı 2025 yılında %7,5 oldu. Şirketin çalışan sayısı arttıkça yapay zeka kullanım oranının da arttığı gözlemlendi. Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2025 yılında %9,0 oldu.

    Yapay zekanın en fazla kullanıldığı sektörler incelendiğinde ise ilk sırada tahmin edildiği üzere “Bilgi ve İletişim” sektörü gelirken ikinci sırada “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektörü yer aldı.

    Kullanım amacına göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı, 2025

    TÜİK açıkladı: Her 5 kişiden 1'i yapay zeka teknol

    Yapay zeka kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde %46,5 ile ilk sırada “pazarlama veya satış amacıyla” kullanıldığı tespit edildi. Bunu, %41,1 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla kullanım, %41,0 ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve %40,0 ile işletme süreçleri ve yönetim organizasyonu amacıyla kullanım takip etti.

    Yapay zeka kullanmayan ancak yapay zeka kullanmayı planlayan şirketlere “yapay zekayı kullanmama nedenleri” soruldu. En önemli nedenin %74,2 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, %67,4 ile maliyetlerin çok yüksek olması ve %62,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması izledi.
     

