Ülkemizde ilk yerli Radyolink cihazlarını Turkcell kullanmaya başlayacak

Tam Boyutta Gör Mobil iletişim ağı GSM için önemli kilometre taşlarından birisi sayılan Radyolink teknolojisi ilk kez yerli üretimle birlikte Turkcell tarafından kullanılmaya başlanacak.





Radyolink (Radio Link Protocol - RLP) cihazları, iki nokta arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile havadan bağlantı kurmayı sağlayan dijital aktarım sistemleridir. Radyolink cihazları 3G ve GSM altyapılarında iletişim üniteleri ile santral merkezleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.





Ülkemizin ilk yerli Radyolink cihazı SRC155A, TÜBİTAK tarafından tasarlandı ve İstanbula’da bulunan SimPro firması tarafından üretildi. TÜBİTAK, Turkcell ve SimPro arasında imzalanan protokol gereği ilk yerli Radyolink cihazları Turkcell tarafından kendi altyapısında kullanılacak.





Yerli Radyolink cihazı projesi Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından 2008 yılında hayata geçirildi. Hiçbir mali kaynak olmadan sadece TUBİTAK bütçesiyle başlayan projede 2011 yılında KOBİ'lerin de katkısı oldu. 2010 yılında ise Turkcell projeye 2.1 milyon dolar ile katkıda bulundu. Ayrıca Turkcell mühendisleri Ar-Ge tarafında da çalışmalara katıldı. Cihaz yüzde 100 yerli sanayi tarafından üretiliyor.





SRC155A, 155Mbps hızında veri iletişimi sağlıyor. Cihaz, havadan uzun mesafeli bağlantı için en uygun frekans olan 7 GHz frekansını kullanıyor. Yerli tasarım ve üretim radyolink cihazları yağmurdan daha az etkilendiği için kaliteli iletişimi artırırken, servis sürekliliği ve yedekliliğine de katkı sağlıyor.





İlk etapta SRC155A Radyolink cihazları 51 ildeki 150 bölgede Turkcell şebekesine entegre edilecek. Daha sonra kapsam genişletilecek.





Diğer bir operatör Vodafone da ilk yerli Radyolink cihazını kendi altyapısında kullanmaya başlayacağını duyurdu. Vodafone Şırnak'tan başlayarak 81 ildeki 2G ve 3G altyapınısı Radyolink cihazları ile destekleyecek.