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Ülkemizde ilk yerli Radyolink cihazlarını Turkcell kullanmaya başlayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil iletişim ağı GSM için önemli kilometre taşlarından birisi sayılan Radyolink teknolojisi ilk kez yerli üretimle birlikte Turkcell tarafından kullanılmaya başlanacak.

Radyolink (Radio Link Protocol - RLP) cihazları, iki nokta arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile havadan bağlantı kurmayı sağlayan dijital aktarım sistemleridir. Radyolink cihazları 3G  ve GSM altyapılarında iletişim üniteleri ile santral merkezleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Ülkemizin ilk yerli Radyolink cihazı SRC155A, TÜBİTAK tarafından tasarlandı ve İstanbula’da bulunan SimPro firması tarafından üretildi. TÜBİTAK, Turkcell ve SimPro arasında imzalanan protokol gereği ilk yerli Radyolink cihazları Turkcell tarafından kendi altyapısında kullanılacak. 

Yerli Radyolink cihazı projesi Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından 2008 yılında hayata geçirildi. Hiçbir mali kaynak olmadan sadece TUBİTAK bütçesiyle başlayan projede 2011 yılında KOBİ'lerin de katkısı oldu. 2010 yılında ise Turkcell projeye 2.1 milyon dolar ile katkıda bulundu. Ayrıca Turkcell mühendisleri Ar-Ge tarafında da çalışmalara katıldı. Cihaz yüzde 100 yerli sanayi tarafından üretiliyor.

SRC155A, 155Mbps hızında veri iletişimi sağlıyor. Cihaz, havadan uzun mesafeli bağlantı için en uygun frekans olan 7 GHz frekansını kullanıyor. Yerli tasarım ve üretim radyolink cihazları yağmurdan daha az etkilendiği için kaliteli iletişimi artırırken, servis sürekliliği ve yedekliliğine de katkı sağlıyor.

İlk etapta SRC155A Radyolink cihazları 51 ildeki 150 bölgede Turkcell şebekesine entegre edilecek. Daha sonra kapsam genişletilecek. 

Diğer bir operatör Vodafone da ilk yerli Radyolink cihazını kendi altyapısında kullanmaya başlayacağını duyurdu. Vodafone Şırnak'tan başlayarak 81 ildeki 2G ve 3G altyapınısı Radyolink cihazları ile destekleyecek. 

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Cremiesto 7 yıl en beğenilen
kalorifer peteği ile davul çanak anten benzeri birşeye benzio :D
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hardcrss 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Turkcelli olmakdan gurur duyuyorum.:)

Turkcell babanizin mali sanki neden bizim insanlarimiz kullandigi markanin kolesi oluyor?
isyankar_emreTurkcelli olmakdan gurur duyuyorum.:)Turkcell babanizin mali sanki neden bizim insanlarimiz kullandigi markanin k...
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efem-35 7 yıl
bugün öğlen izmir nokta durağındaki direğe bu davula benzer bir şey takıyorlardı....
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sis651 7 yıl
Rayolinkler, 1947'de Amerika'da AT&T mühendislerinin ""The latest word in communication" yani "iletişimde son söz" diye tanımladığı teknoloji. 50'lerde çok önemli bir olayın, canlı yayın olarak tüm Amerika'da izlenebilmesini sağlıyorlar falan. Biz 60 seneden fazla zaman sonra kendi radyolinkimizi üretmeye başlıyoruz. Espri yapıyorlar diye korkuyorum ben. :D
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DH Misafiri 7 yıl
kullanisli degil. su an nec urunleri kullaniliyor. ve tek kabloyla iletisim saglaniyor. burada 2 kablo kullanilmis ve canak ile devre ayri ayri sabitlendigi icin bunun degisimi bakimi ve montaji epey zor olacaktir. su an kullanilan cihazlar bunun cok uzerinde. yerli sermaye olmasi guzel tabiiki ama umarim basarili olurlar
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DH Misafiri 7 yıl
Yorumlara bittim ! Arkadaşlar zaten bu cihazı ister istemez kullanıyorlar yani para dışarı kacağına içeri aksın !
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DH Misafiri 7 yıl
Batuist
sürekli radyasyona maruz kalıyoruz. bu şekilde havadan frekanslarla Mbit seviyelerinde hız alacaklarına neden fiber teknolojisi ile terabyteları iletmeyi denemiyorlar??

o zaman her cep telefonuna fiber kaplo çeksinler.
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whitehazel 7 yıl
Ayrıca gurur duyulması gereken tübıtaktır turkcell in pek birşey yaptığı yok ben bu olayda
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Rubisco 7 yıl
Yaptığı iş odur dediğiniz gibi. Yeri üretim olması teknolojisinin burada geliştirilmiş olması elbette güzel bişey. Radyolink yeni bişey değil zaten, yukarda denildiği gibi doğrusal yayılım yapar. Önüne geçmezseniz kızartma olmazsınız (dalga ://).
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whitehazel 7 yıl
Bu radyo linkin mantığı enerjisini bir yöne yoğunlaştıran anten misali kablosuz veri akışını belli bir noktaya yoğunlaştırması mıdır ? Yani bir nevi tel çekmek yerine tek noktaya yayın yoğunlaştırmak. Wireless in tek noktaya ayarlanmışı mı bir nevi doğru mu anladım ? Bu durumda link in önünden geçmeyenler için radyasyon sorunu olmuyor sanırım.
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DH Misafiri 7 yıl
Biri turkcell li olaktan gurur duyuyorum demiş şebekeleri eyüp ün göbeğinde 4 değil 1 bile çekmiyor Turkcell li olmaktan nefret ediyorum sözleşmem bittiği gün operatör değiştiricem.
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joevitti 7 yıl
S
Radyolink = Radyasyon Bildiğim kadarıyla bu cihaz oldukça fazla radyasyon saçıyor.

bilmiyorsun..
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bluelizard17 7 yıl
özet:
1. Cihaz yüzde 100 yerli sanayi tarafından üretiliyor.
2. TÜBİTAK tarafından tasarlandı ve İstanbula’da bulunan SimPro firması tarafından üretildi.
3. Turkcell sadece kullanıcı.
İlk etapta 51 ildeki 150 bölgede Turkcell şebekesine entegre edilecek.
Vodafone da ilk yerli Radyolink cihazını kendi altyapısında kullanmaya başlayacağını duyurdu.
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artcraft35 7 yıl
tam olarak anlamadım ne işe yarıyor bu şeyler cep telefonlarına sinyal mi gönderiyor yoksa baz istasyonu ile merkez arasında bağlantı mı kuruyor?
bir de sözüm radyasyondan yakınanlara çoğu insan evindeki sabit telefonu kapattırıp cep telefonunu kullanmayı tercih etti bu gidişle ev telefonlarının sonu da yakındır sonra sokağa çıkın bir bakın çoluk çocuğun eli telefonlarla dolu habire biyerlere mesaj gönderip duruyorlar, kimi telefonundan internete giriyor, kimi işi gereği habire telefonla konuşuyor hal böyleyken adamlar ne yapsın dağın başına bir istasyon kurup herkesin oraya bağlanmasını mı beklesinler? sonra yok bodrum katta çekmiyo yok şurda çekmiyo yok falan yok filan onlar da siz şikayet etmeyin en iyi şekilde konuşun diye uğraşıyorlar. birisi de demiş neden fiber bağlantısını geliştirmiyorlar sadece gülüyorum :)
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utkanizmit 7 yıl artcraft35
artcraft35

tam olarak anlamadım ne işe yarıyor bu şeyler cep telefonlarına sinyal mi gönderiyor yoksa baz istasyonu ile merkez arasında bağlantı mı kuruyor?

bir de sözüm radyasyondan yakınanlara çoğu insan evindeki sabit telefonu kapattırıp cep telefonunu kullanmayı tercih etti bu gidişle ev telefonlarının sonu da yakındır sonra sokağa çıkın bir bakın çoluk çocuğun eli telefonlarla dolu habire biyerlere mesaj gönderip duruyorlar, kimi telefonundan internete giriyor, kimi işi gereği habire telefonla konuşuyor hal böyleyken adamlar ne yapsın dağın başına bir istasyon kurup herkesin oraya bağlanmasını mı beklesinler? sonra yok bodrum katta çekmiyo yok şurda çekmiyo yok falan yok filan onlar da siz şikayet etmeyin en iyi şekilde konuşun diye uğraşıyorlar. birisi de demiş neden fiber bağlantısını geliştirmiyorlar sadece gülüyorum :)

slm. bu cihazların amacı merkez ve meşhur baz istasyonları arasındaki yada 2 baz istasyonu arasındaki ana omurga diyebileceğimiz bağlantıyı kurmak.
yani cep telefonu ---- baz istasyonu --- bu cihaz --- merkez yada diğer baz istasyonu gibi.
aslında 7 ghz bi alıcı yapacaksın neler düşer neler dinlemeye
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umutarslan.com 7 yıl
tam olarak neleri yerli.Mesela siyah boru mu?
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