Ülkemizdeki tablet satışları yaz döneminde %45 arttı

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de tabletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.Özellikle uygun fiyatlı tabletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız yaz dönemi içerisinde, bugüne kadar tablet satışları %45’e varan artış gösterdi.

Yaz dönemindeki trrendle %45’lik büyüme oranına ulaşan ülkemizdeki tablet pazarının, önümüzdeki 4 ay daha bu büyüme trendini koruyarak 2013’ü %60’lık büyüme oranıyla tamamlaması bekleniyor.

Sektörün önemli araştırma kuruluşlarından IDC’nin verilerine göre 2013’de toplam satış sayısının 1,400,000 ulaşması beklenen pazarda, son büyüme trendi tablet – dizüstü satışlarının dengelenme tarihiyle ilgili tahmininin de güncellenmesine neden oldu. IDC’nin öngörülerine göre, daha önceden 2017 olarak beklenen tabletlerin dizüstü bilgisayarların satış sayısını geri bırakma tarihi, son trendle birlikte 2016’ya çekildi.