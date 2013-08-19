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Ülkemizdeki tablet satışları yaz döneminde %45 arttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizdeki tablet satışları yaz döneminde %45 arttı

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de tabletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.Özellikle uygun fiyatlı tabletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız yaz dönemi içerisinde, bugüne kadar tablet satışları %45’e varan artış gösterdi.

Yaz dönemindeki trrendle %45’lik büyüme oranına ulaşan ülkemizdeki tablet pazarının, önümüzdeki 4 ay daha bu büyüme trendini koruyarak 2013’ü %60’lık büyüme oranıyla tamamlaması bekleniyor.

Sektörün önemli araştırma kuruluşlarından IDC’nin verilerine göre 2013’de toplam satış sayısının 1,400,000 ulaşması beklenen pazarda, son büyüme trendi tablet – dizüstü satışlarının dengelenme tarihiyle ilgili tahmininin de güncellenmesine neden oldu. IDC’nin öngörülerine göre, daha önceden 2017 olarak beklenen tabletlerin dizüstü bilgisayarların satış sayısını geri bırakma tarihi, son trendle birlikte 2016’ya çekildi.


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onur01651 5 yıl en beğenilen
Haber doğru, resim yanlış

200-300 liralık tablet satışları arttı.




İzleyin gülme garantili..
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antonidas 5 yıl
bizim zamanımızda karne hediyesi bisikletti.
Bisikleti olmayan çocuklar trafik polisi olurdu.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Daha fazla olması lazım, 99 liraya satılan tabletleri bu rakamlara dahil etmemişler anlaşılan, 10 tane alıpta evindeki her sehpaya 1 tane koyan var.
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makaramasuko 5 yıl
hep concordun oyunları bunlar.
Ee adamlar haklı 2000 liralık tableti 150 tl ye satıyor.Çok hayırsever adam yav
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daedlus 5 yıl makaramasuko
hilasa

hep concordun oyunları bunlar.
Ee adamlar haklı 2000 liralık tableti 150 tl ye satıyor.Çok hayırsever adam yav

aynen bide size özel 199 tl ye satıyoruz filan diyorlar çok komik ya.Bir kadın çıkıyor bu aralar tri-star diye gülmekten ölüyorum izleyince,bu kadar salak yerine konmaz izleyici.
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Batuist 5 yıl
haberde ipad resmi koymuş editör sanki tablet satışı denince ipad satışı anlaşılıyor.. arkadaşın dediği doğru haberdoğru resim yanlış..
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ConCarnage 5 yıl Batuist
Batuist
haberde ipad resmi koymuş editör sanki tablet satışı denince ipad satışı anlaşılıyor.. arkadaşın dediği doğru haberdoğru resim yanlış..

İpad en iyi tablet olduğu için olabilir mi ?
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ConCarnage 5 yıl
e artar tabi. herkesin elinde çin malı androzort tablet dolu. kullanmayıda bilmiyorlar. geçenlerde birisi almıs. cafede otururken bana soruyor. kardeşim bu internete nasıl giriyor diye.
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Nerevarine 5 yıl
Malum karne hediyesi.

Kardeşime öyle alındı. Media Markt gittiğimde en az 3 çocuğun elinde iPad vardı. Karne hediyesi için.

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abdulmusavvir 5 yıl
99 liraya 7" tabletler satılmaya devam ettikçe tablet satışları da artmaya devam edecektir, fazladan alan bile var, şahidim, çoğu kimse 99 liraya acımıyor. Psikolojik sınır olayı.
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Tosun911 5 yıl
Su tabletleri vi sevemedim gitti
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Peregrino 5 yıl
Gecen ay yegenim aldi 250tl ye. Markasi karmasik bir sey aimdo aklimda degil. Size yemin ediyorum Galaxy Ace kadar bile degil. Yukaridaki videodaki adam bilgisiz malin teki Android islemcili diyen birine nasil guvenilebilir ki?
Birde iPad ile kiyasliyor zeki arkadas. Fazlasi varmis ya.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Surfer Rosa 5 yıl Peregrino
konsolalmayacalisanadam

Gecen ay yegenim aldi 250tl ye. Markasi karmasik bir sey aimdo aklimda degil. Size yemin ediyorum Galaxy Ace kadar bile degil. Yukaridaki videodaki adam bilgisiz malin teki Android islemcili diyen birine nasil guvenilebilir ki?
Birde iPad ile kiyasliyor zeki arkadas. Fazlasi varmis ya.


Bir de camlara asıyorlar bazı dükkanlar "Android İşlemcili" diye. Yazık, anlamayan insanlar teknoloji ticareti yapıyorlar.
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mateacher 5 yıl
150-200 liralık dedelerin torunlarına aldığı hediye tablettir onlar yaz tatili hediyesi
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