Ülkemizin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, Antalya'da başladı

Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, bugün Antalya'da başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, 25-29 Nisan tarihleri arasında faaliyet gösterecek fuar için: "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

10 milyar dolarlık ticari anlaşmalar yapılacak

Antalya Dış Hatlar Terminali'nde bulunan alanda açılan Eurasia Airshow fuarında, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde ticari anlaşmalar yapılması öngörülüyor. Havacılığın stratejik açından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Coşkunyürek: "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim. Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'nın kesim noktasında doğal bir hat olarak bulunmaktadır. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Avrupa'nın 4'üncü büyük bağlantı merkezi konumuna ulaşmıştır." açıklamalarını yaptı.

Ülkemizdeki havaalanı sayısının 26'dan 55'e, uçak sayısının ise 508'e ulaştığını belirten Coşkunyürek konuşmasında: "2003 yılından itibaren havacılık sektöründe 4,5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Özel sektörün de marifetiyle halihazırda 13,5 milyar dolarlık yatırım devam etmektedir. Kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlarla ülkemize birbirinden güzel havalimanları kazandırılmış, Türk hava sahası dünyanın en güvenli ve en çok tercih edilen hava sahası haline gelmiştir. Yatırımlar hızla devam ediyor, 2018 performans yılımız olacaktır." ifadelerine yer verdi. Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu Eurasia Airshow 29 Nisan'da sona erecek.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-sova-dayali-ilk-havacilik-fuari-eurasia-airshow-acildi/1127622