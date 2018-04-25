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Ülkemizin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, Antalya'da başladı

Türkiye'de ilk kez yapılan şova dayalı havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya'da başladı. Devlet adamlarının katılımıyla açılan fuarda 10 milyar dolarlık ticari anlaşmalar yapılması bekleniyor.
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, bugün Antalya'da başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, 25-29 Nisan tarihleri arasında faaliyet gösterecek fuar için: "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

10 milyar dolarlık ticari anlaşmalar yapılacak

Antalya Dış Hatlar Terminali'nde bulunan alanda açılan Eurasia Airshow fuarında, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde ticari anlaşmalar yapılması öngörülüyor. Havacılığın stratejik açından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Coşkunyürek: "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim. Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'nın kesim noktasında doğal bir hat olarak bulunmaktadır. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Avrupa'nın 4'üncü büyük bağlantı merkezi konumuna ulaşmıştır." açıklamalarını yaptı.
Ülkemizdeki havaalanı sayısının 26'dan 55'e, uçak sayısının ise 508'e ulaştığını belirten Coşkunyürek konuşmasında: "2003 yılından itibaren havacılık sektöründe 4,5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Özel sektörün de marifetiyle halihazırda 13,5 milyar dolarlık yatırım devam etmektedir. Kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlarla ülkemize birbirinden güzel havalimanları kazandırılmış, Türk hava sahası dünyanın en güvenli ve en çok tercih edilen hava sahası haline gelmiştir. Yatırımlar hızla devam ediyor, 2018 performans yılımız olacaktır." ifadelerine yer verdi. Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu Eurasia Airshow 29 Nisan'da sona erecek.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-sova-dayali-ilk-havacilik-fuari-eurasia-airshow-acildi/1127622 Yorum Yaz
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bahner 1 yıl en beğenilen
Havacılık sektörünü bilmem ama hava atma sektöründe araplardan sonra ilk sırada olduğumuzu tahmin ediyorum.
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AirSupport 1 yıl
5 Günlük fuar macerasının sonucu olarak değerlendirmem halk gününe hiçbirşey bırakılmamış olması, ve fuarı Türk Yıldızları,Artur Kielak ve MIG29-JAS39 gösterileri kurtarmıştır. Organizasyon tam anlamıyla çöp ve rezalet. Havalimanına ulaşım 0 belediye otobüsleri ile. Medyacity'e bir daha vermesinler bu organizasyonu. Daha protokolde çıkan olayları saymadık bile...
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proteo 1 yıl
Antonov 124, Almanların hür kuşa benzer bir uçağı, atak ve skorsky dışın da bir kaç tane yine kargo uçağı hepsi bu. Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Tek bir tane savaş uçağı yok,stantların çoğu boş, sadece bizim Milli silahlardan bir kaçı. Kendi İHA larımızı görürüm diye düşünüyordum ama onlar da yok. Milletin ilgisi yoğundu ama herkesin yüzün de hayal kırıklığı hakim gibiydi. Üzüldüm açıkçası, Ruslar ve Almanlar dışın da gelen yok.
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zeynelali 1 yıl
Kendi devlet kendi yapmazmi yapmaz utanmadan birde 9.5 milyar dolarlık sanki kendi cebinden çıkıyor para hainler
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hollowman_ 1 yıl
Biri airshow'u hava atma zannetmiş. Dünyada birçok gelişmiş ülkede varolan airshow ülkemizde de başladı ve dünyanın önde gelen havacılık firma devleriyle birlikte ülkemiz de TAİ, ASELSAN, HAVELSAN gövde gösterisi yapıyor, adam hava atma demiş.
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V4LKyR 1 yıl
Arkadakş uçak neymiş öyle, pervaneleri şekil duruyor.
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bahner 1 yıl en beğenilen
Havacılık sektörünü bilmem ama hava atma sektöründe araplardan sonra ilk sırada olduğumuzu tahmin ediyorum.
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