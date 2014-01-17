Ultra HD TV'ler 2013'de 3 milyon sınırını geride bıraktı

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Televizyon pazarının yeni trendi olan Ultra HD TV panellerini 2013’de 3 milyon sınırını geride bıraktı.
Panel imalatçılarını esas alan veriye göre Innolux, 2013’de üretilen UHD panellerinin %60’ının altına imza atarken; onu sırasıyla China Star Optoelectronics Technology ve ünlü panel üreticisi AU Optronics takip etti.
4.çeyrekteki satış sayısının yıllık bazda %14 artış ile 1,34 milyon olduğu TV pazarında, UHD panelli TV’lerin oranı %1,3’e yükselirken; 2013’deki tüm satışlar 3,1 milyon adet oldu.
Uzmanlar UHD panelli TV’lerin satış sayısının 2014’de 20 milyona yükselmesini bekliyor.
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emin ol upscale ile izlenen bir 4k yayın native olarak izlenen bir 1080p yayından daha kötüdür misafir efendi
Fiyata bak!!!
Biz hala gri renkli Arçelik tüplü televizyona devam.
4k yayın yapan kanal veya film varmı ?
full hd ye geçemedim 4k mı ? hayırlısı be gülümm
daha hd yayın yok doğru düzgün... en fazla 1080i yayın alıyoruz... ultra hd ye daha çok var ülkemiz açısından...
ülkemizde gelişen teknolojik gelişmelerden bazılarını yazıp çekiliyorum
ötv vergisine zam
teknolojik cihazlara taksit sınırlandırılması
aynı internete yeni yılda gelen güncellemeler!!!!
internet özgürlğüne sansür konulması ve ortaya çıkan masrafların bize giydirilmesi...
bu ülkede teknoloji sever olmak zor.gerçekten zor.öyle böyle değil...
Burdan uygun fiyata bulursam tabiki alacağım ama TV izleme hatrına değil, PS4 ve XboxOne hatrına alacağım.
1 Misafir
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