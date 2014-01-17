Ultra HD TV'ler 2013'de 3 milyon sınırını geride bıraktı

Televizyon pazarının yeni trendi olan Ultra HD TV panellerini 2013’de 3 milyon sınırını geride bıraktı.

Panel imalatçılarını esas alan veriye göre Innolux, 2013’de üretilen UHD panellerinin %60’ının altına imza atarken; onu sırasıyla China Star Optoelectronics Technology ve ünlü panel üreticisi AU Optronics takip etti.

4.çeyrekteki satış sayısının yıllık bazda %14 artış ile 1,34 milyon olduğu TV pazarında, UHD panelli TV’lerin oranı %1,3’e yükselirken; 2013’deki tüm satışlar 3,1 milyon adet oldu.

Uzmanlar UHD panelli TV’lerin satış sayısının 2014’de 20 milyona yükselmesini bekliyor.