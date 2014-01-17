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Ultra HD TV'ler 2013'de 3 milyon sınırını geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,7b
1
30
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Ultra HD TV'ler 2013'de 3 milyon sınırını geride bıraktı

Televizyon pazarının yeni trendi olan Ultra HD TV panellerini 2013’de 3 milyon sınırını geride bıraktı.

Panel imalatçılarını esas alan veriye göre Innolux, 2013’de üretilen UHD panellerinin %60’ının altına imza atarken; onu sırasıyla China Star Optoelectronics Technology ve ünlü panel üreticisi AU Optronics takip etti.

4.çeyrekteki satış sayısının yıllık bazda %14 artış ile 1,34 milyon olduğu TV pazarında, UHD panelli TV’lerin oranı %1,3’e yükselirken; 2013’deki tüm satışlar 3,1 milyon adet oldu.

Uzmanlar UHD panelli TV’lerin satış sayısının 2014’de 20 milyona yükselmesini bekliyor.


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Fiyaka1903 5 yıl en beğenilen
Yakinda HDnin önüne konacak sıfat kalmayacak diye korkuyorum. Ultra hd, mega hd, wonderful hd, valla billa hd..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu kadar satıldığını tahmin etmiyordum vay be
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DH Misafiri 5 yıl
UHD tvleri yayin SD ya HD olmus pek baglamiyor. Sahip olduklari teklojiler sayesinde yayini 2160*3840 formatina cevirebiliyorlar. Yoksa 55 ve 85 inc arasi boyutlarda bir SD yayini siz hayal edin. O yuzden biraz arastiralim.
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mehmedaltair 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

UHD tvleri yayin SD ya HD olmus pek baglamiyor. Sahip olduklari teklojiler sayesinde yayini 2160*3840 formatina cevirebiliyorlar. Yoksa 55 ve 85 inc arasi boyutlarda bir SD yayini siz hayal edin. O yuzden biraz arastiralim.

emin ol upscale ile izlenen bir 4k yayın native olarak izlenen bir 1080p yayından daha kötüdür misafir efendi
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MCErgun 5 yıl
Biraz abartmışım sanırım :-\
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L@civert 5 yıl
Şirketler alıyor. Sunum yapmak için kullanabiliyorlar, gerçi bunun için profesyonel monitörler de kullanabiliyorlar ama boyut olarak 80 inch monitor yok galiba.
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Master_Evil 5 yıl
galeriada 80bine satılan tv 3 milyon satmış vay be
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bellair 5 yıl
3 milyon zengine burdan selam gönderiyorum
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Sirrüs 5 yıl
bimeks.com.tr/...





Fiyata bak!!!

Biz hala gri renkli Arçelik tüplü televizyona devam.
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senersongur 5 yıl
Bu TVlerin çoğu showroomdadir. Fabrikadan showrooma gönderilmeleri satis sayiyorlar herhalde.
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Fiyaka1903 5 yıl en beğenilen
Yakinda HDnin önüne konacak sıfat kalmayacak diye korkuyorum. Ultra hd, mega hd, wonderful hd, valla billa hd..
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Git-Gel 5 yıl
4k tivi alırsın ama full hd de izlersin :D
4k yayın yapan kanal veya film varmı ?
full hd ye geçemedim 4k mı ? hayırlısı be gülümm
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SystemApps 5 yıl
ULTRA hd ülkemiz açısından gereksizin ötesinde bişey bence...

daha hd yayın yok doğru düzgün... en fazla 1080i yayın alıyoruz... ultra hd ye daha çok var ülkemiz açısından...

ülkemizde gelişen teknolojik gelişmelerden bazılarını yazıp çekiliyorum


ötv vergisine zam
teknolojik cihazlara taksit sınırlandırılması
aynı internete yeni yılda gelen güncellemeler!!!!
internet özgürlğüne sansür konulması ve ortaya çıkan masrafların bize giydirilmesi...

bu ülkede teknoloji sever olmak zor.gerçekten zor.öyle böyle değil...
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abdulmusavvir 5 yıl
Dışarda 499$, bizde en ucuz 6999 lira, amazon.com/...
Burdan uygun fiyata bulursam tabiki alacağım ama TV izleme hatrına değil, PS4 ve XboxOne hatrına alacağım.
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