Ultra ince kabin kaplamasıyla uçak kabinleri 100 kat daha sessiz yapılabiliyor

Güçlü jet motorları ve yüksek hızları nedeniyle uçaklar halen istenilen sessizlik seviyesine ulaşabilmiş değil. Sırf uçak yolculuklarında kullanmak üzere birçok insan gürültü engelleme sistemine sahip kulaklık modelleri satın alıyor. Bu noktada North Carolina State Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen ultra ince kabin kaplaması ise, uçak kabinlerini 100 kat daha sessiz hale getirebiliyor.

Uçak yanında çok daha fazla gürültünün yer aldığı helikopterlere de uygulanabilen kaplama, bal peteği şeklinde yapısı ve 0.25mm'lik kalınlığıyla uçak kabinleri içerisine rahatlıkla uygulanabiliyor. Oldukça hafif olmasıyla da yakıt sarfiyatına olumsuz etkide bulunmayan kaplama, verilen bilgiye göre 500 Hertz altındaki sesleri 100 ila 1000 kat seviyesinde kesebiliyor ve bu da doğal olarak çok daha sessiz bir yolculuğun önünü açıyor.

Sürekli olarak uçak yolcuğu yapması gerekenler için daha huzurlu bir yolcuğun önünü açan kaplama için testler ve ticarileştirme süreci devam ediyor.

http://www.engadget.com/2015/04/27/airplane-sound-membrane/?ncid=rss_truncated