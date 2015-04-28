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Ultra ince kabin kaplamasıyla uçak kabinleri 100 kat daha sessiz yapılabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ultra ince kabin kaplamasıyla uçak kabinleri 100 kat daha sessiz yapılabiliyor
 
Güçlü jet motorları ve yüksek hızları nedeniyle uçaklar halen istenilen sessizlik seviyesine ulaşabilmiş değil. Sırf uçak yolculuklarında kullanmak üzere birçok insan gürültü engelleme sistemine sahip kulaklık modelleri satın alıyor. Bu noktada North Carolina State Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen ultra ince kabin kaplaması ise, uçak kabinlerini 100 kat daha sessiz hale getirebiliyor.
Uçak yanında çok daha fazla gürültünün yer aldığı helikopterlere de uygulanabilen kaplama, bal peteği şeklinde yapısı ve 0.25mm'lik kalınlığıyla uçak kabinleri içerisine rahatlıkla uygulanabiliyor. Oldukça hafif olmasıyla da yakıt sarfiyatına olumsuz etkide bulunmayan kaplama, verilen bilgiye göre 500 Hertz altındaki sesleri 100 ila 1000 kat seviyesinde kesebiliyor ve bu da doğal olarak çok daha sessiz bir yolculuğun önünü açıyor.
Sürekli olarak uçak yolcuğu yapması gerekenler için daha huzurlu bir yolcuğun önünü açan kaplama için testler ve ticarileştirme süreci devam ediyor. 

http://www.engadget.com/2015/04/27/airplane-sound-membrane/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl
büyük şehirlerde artan gürültü kirliliği açısında alternatif bir çözüm anlamıyla güzel gelişme yoksa bizim jetimizi yok usta !
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chtsydn 4 yıl
benim odama da lazım bundan :D
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St Batuhan 4 yıl
giogo
St Batuhan500 hertz değil de genel frekansta durumunu da belirtip bir de şu an olan maliyetini yazsalarmış bizim güzide öğrenci evinde bulunan odama yaptırmayı düşünürdüm. Tabii kapı konusuna da el atmak lazım. Sonuçta zincirin en zayıf halkası durumu.
makarnayı bırak evlat,kafa mantara bağlamaya başlamış.

Makarna tamam da mantar ne alaka onu çözemedim :)
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St Batuhan 4 yıl
500 hertz değil de genel frekansta durumunu da belirtip bir de şu an olan maliyetini yazsalarmış bizim güzide öğrenci evinde bulunan odama yaptırmayı düşünürdüm. Tabii kapı konusuna da el atmak lazım. Sonuçta zincirin en zayıf halkası durumu.
1 Yanıt Yanıtla
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giogo 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
500 hertz değil de genel frekansta durumunu da belirtip bir de şu an olan maliyetini yazsalarmış bizim güzide öğrenci evinde bulunan odama yaptırmayı düşünürdüm. Tabii kapı konusuna da el atmak lazım. Sonuçta zincirin en zayıf halkası durumu.

makarnayı bırak evlat,kafa mantara bağlamaya başlamış.
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