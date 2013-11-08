Uluslararası 2013 James Dyson Ödülü'nün kazananı belli oldu

James Dyson (Dyson teknoloji şirketinin kurucusu ) Vakfı tarafından yeni nesil mühendislik ve tasarım projelerinin bulunması amacıyla düzenlenen 2013 James Dyson Ödülü'nün kazanan projesi belli oldu.

Dünyanın birçok farklı yerinden gelen 650 projenin yarıştığı 2013 James Dyson Ödülü'nün bu seneki kazananı, 20 finalist arasından "Titan Arm" isimli ürün ile Pennsylvania Üniversitesi'nden katılan ABD'li takım oldu. Sekiz aylık geliştirme sonucunda takımına 48,000$ kazandıran Titan Arm, dahili batayasından ve motorundan güç alan oldukça hafif bir kol destek sistemi. Kolunda oluşan sorunlar nedeniyle çalışamaz duruma gelen kişiler için ya da genel olarak kol yorgunluğunu azaltmak için geliştirilen sistem, ayrıca ağır yüklerin daha rahat kaldırılması noktasında da aktif olarak kullanılabiliyor. Bünyesinde yer alan sensörler ile özellikle fizik tedavi gibi süreçler için doktorlara ayrıntılı bilgi sağlayabilen Titan Arm, piyasada yer alan birçok benzer modelden de 2000$'lık üretim maliyetiyle rahatlıkla ayrılabiliyor. Üretim sürecinde üç boyutlu yazıcı ve CNC sistemlerinde yararlanıldığı belirtiliyor.

Ticari olarak piyasaya sunulabilmesi için çalışmalar yapılan Titan Arm hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=3414&RegionId=0&Winindex=0