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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uluslararası 2013 James Dyson Ödülü'nün kazananı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uluslararası 2013 James Dyson Ödülü'nün kazananı belli oldu
James Dyson (Dyson teknoloji şirketinin kurucusu ) Vakfı tarafından yeni nesil mühendislik ve tasarım projelerinin bulunması amacıyla düzenlenen 2013 James Dyson Ödülü'nün kazanan projesi belli oldu.
Dünyanın birçok farklı yerinden gelen 650 projenin yarıştığı 2013 James Dyson Ödülü'nün bu seneki kazananı, 20 finalist arasından "Titan Arm" isimli ürün ile Pennsylvania Üniversitesi'nden katılan ABD'li takım oldu. Sekiz aylık geliştirme sonucunda takımına 48,000$ kazandıran Titan Arm, dahili batayasından ve motorundan güç alan oldukça hafif bir kol destek sistemi. Kolunda oluşan sorunlar nedeniyle çalışamaz duruma gelen kişiler için ya da genel olarak kol yorgunluğunu azaltmak için geliştirilen sistem, ayrıca ağır yüklerin daha rahat kaldırılması noktasında da aktif olarak kullanılabiliyor. Bünyesinde yer alan sensörler ile özellikle fizik tedavi gibi süreçler için doktorlara ayrıntılı bilgi sağlayabilen Titan Arm, piyasada yer alan birçok benzer modelden de 2000$'lık üretim maliyetiyle rahatlıkla ayrılabiliyor. Üretim sürecinde üç boyutlu yazıcı ve CNC sistemlerinde yararlanıldığı belirtiliyor.
Ticari olarak piyasaya sunulabilmesi için çalışmalar yapılan Titan Arm hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Uluslararası 2013 James Dyson Ödülü'nün kazananı belli oldu

http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=3414&RegionId=0&Winindex=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 6 yıl en beğenilen
Adamlar insanlığa faydalı olmak yolunda bilim adına hızla ilerlerken gazeteleri açıp bizim ülkemizin gündemine bakın.
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deadric 6 yıl
Biz hala kızlı erkekli muhabbeti yapıyoruz.
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seven44 6 yıl
Helal olsun
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JoeyBane 6 yıl
Helal olsun.
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
Adamlar insanlığa faydalı olmak yolunda bilim adına hızla ilerlerken gazeteleri açıp bizim ülkemizin gündemine bakın.
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aspirin_00 6 yıl
allah kimseye göstermesin umarım felçlilerin yada ona benzer kişilerin hayatını kolaylaştırır.
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Thomassee 6 yıl
Gerçekten başarılı bir fikir.

Robot teknolojisinin gelişimiyle uzuv kaybı olan kişiler en azından bu tarz ekipmanlarla normal hayatlarına devam edebilirler.
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