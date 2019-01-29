Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi

Teknoloji Editörü
Unity Technologies asla oynayamayacağınız bir oyun geliştirdiğini açıkladı. Zira şirketin geliştirdiği bu yeni oyun sadece yapay zeka oyuncuları tarafından oynanabilecek. Obstacle Tower adı verilen bu oyunla yapay zekan 100 farklı seviyede test edilerek geliştirilebilecek.
Ödüllü yarışma da yapılacak
Yapılan açıklamalara göre Obstacle Tower oyunu, makine öğrenimi araştırmacılarının, yapay zekanın yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak. Oyun standart bir platform oyununa benzer bir şekilde çalışıyor. her kat yapay zekanın eylemlerini hızlandırmasını ve belirleyici kararlar vermesini, görevler gerçekleştirmesini gerektiriyor.İçinde bilmecelerin de yer aldığı Obstacle Tower oyununda kule her yükseldiğinde, yapay zekanın işinin de o kadar zorlaşacağı belirtilmiş. Zira kulenin her seviyesinde farklı bulmacalar var ve bu da yapay zekanın çözüm becerisini test ediyor. 11-31 Mart, 15-24 Nisan tarihleri arasında da bu oyunu oynayacak yapay zekalar arasında yarışma düzenlenerek 100 bin dolara kadar ödül dağıtılacağı açıklandı.
https://www.engadget.com/2019/01/28/unity-obstacle-tower-challenge-ai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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