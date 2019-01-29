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Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi

Dünyanın önde gelen oyun geliştirme aracını üreten Unity, sadece yapay zekanın oynayabileceği bir oyun tasarladı. Yeni oyun yapay zekayı 100 farklı seviyede test edebilecek.
3 ay
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Unity Technologies asla oynayamayacağınız bir oyun geliştirdiğini açıkladı. Zira şirketin geliştirdiği bu yeni oyun sadece yapay zeka oyuncuları tarafından oynanabilecek. Obstacle Tower adı verilen bu oyunla yapay zekan 100 farklı seviyede test edilerek geliştirilebilecek.

Ödüllü yarışma da yapılacak

Yapılan açıklamalara göre Obstacle Tower oyunu, makine öğrenimi araştırmacılarının, yapay zekanın yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak. Oyun standart bir platform oyununa benzer bir şekilde çalışıyor. her kat yapay zekanın eylemlerini hızlandırmasını ve belirleyici kararlar vermesini, görevler gerçekleştirmesini gerektiriyor.
İçinde bilmecelerin de yer aldığı Obstacle Tower oyununda kule her yükseldiğinde, yapay zekanın işinin de o kadar zorlaşacağı belirtilmiş. Zira kulenin her seviyesinde farklı bulmacalar var ve bu da yapay zekanın çözüm becerisini test ediyor. 11-31 Mart, 15-24 Nisan tarihleri arasında da bu oyunu oynayacak yapay zekalar arasında yarışma düzenlenerek 100 bin dolara kadar ödül dağıtılacağı açıklandı.

https://www.engadget.com/2019/01/28/unity-obstacle-tower-challenge-ai/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Donanım haber yorumlara onay veren akıllı kim hep küfürlü mesajlara onay vermiş site iyice seviyesiz hal aldı bilginize yönetim.
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hamza5806 3 ay
Skynet bunu beğendi
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Eric Theodore Cartman. 3 ay
Portal serisi gibi. GLaDOS falan kontrolden çıkmasın dikkat edin
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SEO-Uzmanı 3 ay
bizim salaklardan biri bu oyunu çözerse :)
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Omisis046 3 ay
Dinozor zıplama gibi basit şeyler olmasın da.
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Sansa Magna 3 ay
Google doğrulama testine yanlış cevap versem ne yapabilirler ki?
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Yirikalische 3 ay
Acaba tum bolumlerin oldugu full surumu yazilimcilara verip oyle mi AI yazmalari beklenecek, yoksa sadece 1-2 bolum verip gittikce zorlasan bolumleri gecmeleri mi istenecek acaba. Bu sorunun cevabina gore isin rengi cok degisir. Katilimci daha bastan yazdigi AI'in bolumleri gecip gecemeyecegini biliyorsa biraz gereksiz gibi geliyor bana, katilimcilarin henuz gormedigi bolumler uzerinde de denenmesi lazim teslim tarihinden sonra.
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Donanım haber yorumlara onay veren akıllı kim hep küfürlü mesajlara onay vermiş site iyice seviyesiz hal aldı bilginize yönetim.
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Askaparta 3 ay
Kazandığı parayı kendine yatırır bence.
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Lola Del Rio 3 ay
yapay zaka kazanınca demesin mi verin o parayı karıya gitçem
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Türevlenebilen Fonksiyon 3 ay Lola Del Rio
Üff ne rami varmis be
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unity, yapay zeka ve
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