Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi

Unity Technologies asla oynayamayacağınız bir oyun geliştirdiğini açıkladı. Zira şirketin geliştirdiği bu yeni oyun sadece yapay zeka oyuncuları tarafından oynanabilecek. Obstacle Tower adı verilen bu oyunla yapay zekan 100 farklı seviyede test edilerek geliştirilebilecek.

Ödüllü yarışma da yapılacak

Yapılan açıklamalara göre Obstacle Tower oyunu, makine öğrenimi araştırmacılarının, yapay zekanın yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak. Oyun standart bir platform oyununa benzer bir şekilde çalışıyor. her kat yapay zekanın eylemlerini hızlandırmasını ve belirleyici kararlar vermesini, görevler gerçekleştirmesini gerektiriyor.

https://www.engadget.com/2019/01/28/unity-obstacle-tower-challenge-ai/

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İçinde bilmecelerin de yer aldığı Obstacle Tower oyununda, yapay zekanın işinin de o kadarbelirtilmiş. Zira kulenin her seviyesindevar ve bu da yapay zekanın çözüm becerisini test ediyor.tarihleri arasında da bu oyunu oynayacak yapay zekalar arasında yarışma düzenlenerekkadar ödül dağıtılacağı açıklandı.