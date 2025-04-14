Yapay zeka hata ayıklamada hâlâ yazılımcıların çok gerisinde

Başta Meta olmak üzere Silikon Vadisi'nde pek çok şirket kod yazma konusunda AI'a gitgide daha çok güveniyor olsa da Microsoft tarafından paylaşılan son veriler, bu konuda biraz aceleci davranıldığını gösteriyor. Çünkü yapay zeka, özellikle hata ayıklama konusunda hâlâ yazılımcıların çok gerisinde.
Debug-gym, Yapay Zekanın Hata Ayıklama Kabiliyetlerini Test Ediyor
Microsoft Research, yapay zekanın kod yazma ve hata ayıklama konusunda ne durumda olduğunu görmek ve bu alanlarda daha da gelişmesini sağlamak için Debug-gym adını verdiği yeni bir araç geliştirdi. GitHub üzerinden kullanıma sunulan Debug-gym, AI modellerinin normalde programlarının parçası olmayan hata ayıklama araçlarını da kullanabildikleri bir platform sunuyor.
Microsoft tarafından paylaşılan sonuçlar, yapay zeka modellerinin Debug-gym'in kendilerine sunduğu bu araçları kullanırken bile hata ayıklamada o kadar iyi olmadığını gösteriyor. Debug-gym dışındaki performanları ise çok daha kötü.
Yapay zekanın Debug-gym'de kendisine sunulan hata ayıklama araçlarını tam olarak nasıl kullanacağını bilmediği, çünkü bu konuda eğitilmediği vurgulanıyor. Yapay zeka bu alanda daha çok eğitilip, buna yönelik araçlarla donatıldıkça, başarı oranı da artacaktır. Nitekim Debug-gym'deki tam olarak anlamadığı araçları kullandıklarında bile performanslarında ciddi bir artış yaşandığı görülüyor. Zaten Microsoft Research de Debug-gym aracıyla yapay zekaların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Microsoft Research ekibi tarafından yazılan makalede, hata ayıklamaya özel olarak ayarlanmış bir modelin daha iyi sonuç verebileceğine dikkat çekiliyor. Bu noktada ortaya çıkan bir çözüm, bu büyük dil modellerine eşlik edecek daha küçük modeller geliştirmek olabilir. Tamamen bilgi toplama ve hata ayıklama odaklı bu küçük model, daha sonra bu bilgileri büyük modele aktararak çok daha iyi sonuçlar vermesini sağlayabilir. Ama en azından şimdilik, hata ayıklama konusunda yapay zekanın yazılımcılara alternatif olması gibi bir durum söz konusu değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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