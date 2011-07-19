Üniversite öğrencileri Amazon üzerinden ders kitaplarını kiralayabilecek

Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi eğitim hayatını da baştan başa değiştiriyor. İlk zamanlar kitap okuma zevkini ağır kitapları yanında taşıyarak bozmak istemeyenlere hitap etmek için piyasaya sürülen e-kitaplar popüler olunca bu dökümanları okuyabilecek taşınabilir cihazlar da piyasaya çıkmıştı.





Amazon Kindle ve Barnes&Noble Nook modelleri en çok satan iki e-okuyucu cihazı durumunda. İnsanların kitaplarını sanal ortamda okuma talepleri o kadar arttı ki dergiler de artık sanal ortamda satılır oldu.





Güney Kore’de alınan bir karar ise e-kitap devriminin eğitim alanını da içine alacağını gösterdi. Güney Kore hükümeti 2015 yılına kadar tüm okullarda basılı kitap yerine gerekli e-kitaplar yüklenmiş e-okuyucular kullanılması kararını aldı.





Eğitim pazarının bu alana yöneldiğini farkeden Amazon, üniversite öğrencilerine yönelik cazip bir kampanya başlattı. Buna göre üniversite öğrencileri dersleriyle ilgili basılı kitapların sanal formatını 30-360 gün arasında %80 indirimli kiralayabiliyor. Programın adı ise Kindle Textbook Rental.





Bunun yanında öğrencilerin kitaplarında kaldığı yeri veya aldıkları notları Amazon Cloud bulut depolama sisteminde saklayabildikleri Whispersync teknolojisi de kitabın kiralama dönemi sona erse bile devam edecek.





ABD’de üniversite kitapları ve benzeri malzemelerin satışları önemli bir pazar oluşturuyor. Üniversite Mağazaları Ulusal Birliği verilerine göre 2009-2010 eğitim yılında mağazalardan 10.25 milyar dolar satış yapıldı. Bu da öğrenci başına 745$ ortalama bir harcama miktarına tekabül ediyor.