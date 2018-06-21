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Ünlü sanatçı Akon, kendi kripto para birimini üretecek

Senegal asıllı Amerikan sanatçı Akon, Akoin adında bir kripto para çıkararak Senegal'de fütüristik bir şehir kurmayı ve şehrin ekonomisini bu kripto para ile yönlendirmeyi planlıyor.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Ünlü sanatçı Akon, kendi kripto para birimini üretecek
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Geçmiş yıllarda birçok kez Grammy Ödüllerine ve MTV Video Müzik Ödüllerine aday gösterilen Senegal asıllı sanatçı Akon, kripto para dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Senegal'de bugüne kadar pek çok girişime ortak olan 45 yaşındaki sanatçı Senegal'de bu kez blockchain teknolojisi üzerinde şekillenen ve kripto para ekonomisinin hakim olduğu bir şehir kurmak istiyor. Bu şehrin ekonomisine yön verecek para birimi ise Akoin isimli kripto para birimi olacak.


Şehre ismini verecek 

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da gerçekleşen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nin bir panelinde sahneye çıkan Akon, iddialı projesinin detaylarını paylaştı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in projesi için iki bin dönümlük arazi tahsis ettiğini açıklayan Akon, bu arazi üzerinde Akon Crypto City isimli bir blockchain şehri kurmayı planlıyor. 


Akon; blockchain teknolojisini ve kripto paraları ''Afrika'nın kurtarıcısı'' olarak değerlendirken kurulacak şehrin; bütün işlemlerin Blockchain ile kayıt altına alınan ve yapılacak bütün harcamalar için kripto paralardan faydalanılan bir şehir olacağını açıkladı. Bu haliyle şehir aslında resmi para birimini kripto paraya çevirmek isteyen ülkelere benziyor. Hatırlanacağı üzere Marshall Adaları, ülkedeki resmi para biriminin ABD doları değil de hükümet tarafından üretilen bir kripto para olmasını hedefliyor. Akon da kuracağı şehirde aslında Marshall Adaları'na benzer bir durum yaratmak istiyor.


Wakanda hayali 

Akoin'in web sitesine baktığımızda ise henüz altı doldurulmamış çok iddialı açıklamaları görüyoruz. Web sitesindeki açıklamaya göre Akon Crytpo City ''Gerçek dünyanın Wakanda'sı'' olacak. Marvel evreninde yer alan ve Black Panther karakteriyle tanıdığımız Wakanda isimli ülke ileri teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Bu bağlamda Akon Crypto City'nin de sadece blockchain değil yenilikçi pek çok teknolojiye ev sahipliği yapan gelişmiş bir şehir olması bekleniyor. 


İki başarılı plak şirketi de kuran Akon'ın fütüristik projesi şu an için büyük belirsizlikler taşıyor. Öte yandan günümüzde pek çok işletmenin blockchain kavramını yerli yersiz kullanıyor olması Akon'ın da bu akımdan etkilenmiş olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Yine de projenin detaylarını öğrenmek ve gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığını görmek için Akon'ın konu hakkında daha fazla açıklama yapmasını beklememiz gerekecek. 



https://news.sky.com/story/akon-to-build-real-life-wakanda-with-its-own-cryptocurrency-in-senegal-11411642 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 11 ay
Bu nedir arkadaş ya, eline para geçen kripto para işine giriyor.
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mert1907 11 ay
İsmi çok sakat.
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interwap 11 ay
İyice titana döndü.
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