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John McAfee artık kripto para reklamı yapmayacak

Tek bir Tweet ile kripto para projelerinin milyonlarca dolar toplamasına yardımcı olan John McAfee bundan vazgeçiyor. Kayıtsız reklamlar yakında sıkıntı oluşturabilecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin güvenlik uzmanı olan ve bu sıralarda piyasaya yeni çıkacak kripto para birimlerinin ICO döneminde aradığı isim haline gelen John McAfee, bu alanda önemli bir reklam aracı haline gelmişti. Ne var ki bu popülarite uzun sürmedi.

ICO’lar artık yalnız

John McAfee öyle popüler hale gelmişti ki ICO süresince artık “Endorsed by John McAfee” tanımı belirleyici oluyordu. Bu sayede ICO’lar normalden daha fazla destek bulabiliyordu.

Kripto para birimleri için attığı her Tweet’ten 100 bin dolar civarında para kazanan John McAfee, artık herhangi bir şekilde ICO’lara destek vermeyecek ve duyurusunu yapmayacak.

Ayrıca Bkz. "BTCTurk CEO’sundan güven mesajı"

Ünlü isim Twitter hesabından yaptığı açıklamada menkul kıymetler komisyonu SEC tarafından tehdit edildiğini ve artık ICO duyurusu yapmayacağını bildirdi. Ayrıca ICO süreçlerinin tehdit altında olduğunu ve alternatif bir yöntem için çalıştığını da dile getirdi.

John McAfee’nin bahsettiği konu aslında bir süredir konuşuluyor ve kripto para piyasasını baskı altına almıştı. SEC kripto para birimlerinin menkul kıymetler olarak değerlendirilmesini ve kayıt altına alınmasını istiyor. Böyle olunca ICO süreçleri kontrol altında oluyor ve sisteme kayıt olmayan kişiler duyurusunu yaptığında suç işlemiş oluyor.

Hali hazırda bir kripto para biriminin piyasaya çıkması için bir site üzerinden yatırım toplaması ve sonrasında bir borsa ile anlaşması yeterli. Bu süreç ise dolandırıcılığa oldukça açık.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-19/crypto-celebrity-mcafee-stops-touting-icos-citing-sec-threats Yorum Yaz
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Bloodin 11 ay
Bu adam
"2020 yılında Bitcoin 500.000 dolar olmazsa canlı yayında şeyimi kesip yiyeceğim" diyip ondan sonra da "Arttırıyorum 1 milyon dolar olacak" diyen adam diil mi :)
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MonitörKertenkelesi 11 ay
John McAfee belki de Kripto için artık yolun sonuna gelindiğini biliyor.
Çünkü Kripto Paranın bir oyun olduğunu yakında dünyadan bu "fazla basılan Dolarları toplama oyununun" ortaya çıkarak Kripto piyasasının çakılacağını biliyor.
Şimdiden reklamından kazandığı para ile köşeye çekilip yafta yemeden ününü ayakta tutma derdinde belli ki.
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interwap 11 ay
Artık ponzilere destek olmayacak
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