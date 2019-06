Unreal Engine 4 ile geliştirilen Angels In The Sky, Appstore'daki yerini aldı

AimToG tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Angels In The Sky adlı shooter oyunu Appstore'daki yerini aldı.





Unreal Engine 4 grafik motoruyla geliştirilen Angels In The Sky'da belirli bir rotada ilerleyen savaş jeti üzerindeki silahları kontrol ederek, düşman jetlerini düşürmeye çalışıyoruz. 10 farklı bölümün yer aldığı oyunda savaş jetini de özelleştirebiliyoruz.





İki farklı silahı kontrol ettiğimiz oyunda basit bir kontrol şeması bizleri bekliyor. Düşmanın üzerine dokunarak hedef aldığımız oyunda ateş etmek için ise, sanal butonları kullanıyoruz.





Şu an için sadece iPhone 5s'te düzgün bir şekilde çalışan oyunun alacağı yeni güncellemeyle birlikte iPad'lerde de çalıştırılması planlanıyor. Eğer, iPhone 5s sahibiyseniz A7 çipsetinin neler yapabildiğini görmek için deneyebileceğiniz Angels In The Sky'a aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinde ulaşabilirsiniz.