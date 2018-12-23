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Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında

Güney Kore’nin en büyük borsası Upbit, sahte hesaplarla 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi oluşturmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında 3 yönetici göz altına alındı.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Merkezi olmayan bir yapı anlayışıyla yola çıkmasına rağmen kripto para dünyası bunu zaman zaman kötüye kullanabiliyor. Güney Kore’nin en büyük borsasının yöneticileri devasa sahte ticaret hacmi oluşturmak iddiasıyla göz altına alındı.

Devasa sahte hacimler

Gelen bilgilere göre soruşturma Mayıs ayında başladı. Günlük hacim olarak 500 milyon dolara yaklaşan Upbit borsasının bazı yöneticileri sahte hesaplar açarak toplam 110 milyon dolar para yatırdı. Sonrasında bu parayı kullanarak Eylül 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında sürekli sahte ticaret emri verdi.

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Sürekli yapılan işlemlerle bu ticaretin hacmi 250 milyar dolara ulaştı. Çok işlem gören bir borsa havası uyandıran yöneticiler böylece daha fazla yatırımcı çekti. Haliyle kasaya daha fazla para girdi.

Mayıs ayında Upbit borsasının ofisi baskına uğradı ve şirketin üst düzey yöneticilerine ait hard disklere inceleme amacıyla el konuldu. Soruşturma devam ederken Yüksek Mahkeme savcıları borsanın yönetim kurulu başkanı, finansal şefi ve bir çalışanı hakkında göz altı kararı aldı.

Cuma günü bu yöneticilerin göz altına alındığı ifade ediliyor. Göz altılar artacak mı yoksa bu kişilerle mi sınırlı kalacak bilinmiyor. Upbit kesinlikle iddiaları kabul etmezken her şeyin kurallara uygun olarak yapıldığını belirtiyor.

 

https://dailyhodl.com/2018/12/22/cryptocurrency-exchange-denies-charges-of-duping-traders-with-over-250-billion-in-fake-crypto-orders/ Yorum Yaz
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