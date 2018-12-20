Türkiye’de ilk Bitcoin ATM’si kuruldu

Kripto para dünyasının halka açılma konusundaki önemli adımlarından birisi olan para çekme makinaları yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk Bitcoin para çekme makinası City’s Nişantaşı alışveriş merkezinde faaliyete başladı.

Nakit para çekimi

Bitcoin ATM olarak adlandırılsa da artık bu makinelerden borsanın desteklediği tüm kripto paralarla işlem yapılabiliyor. Ülkemizdeki ilk para çekme makinesi ise Koineks borsasına ait. Borsadaki tüm paralarla işlem yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı"

Bitcoin ATM ile borsa platformunda yapabildiğiniz tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. En büyük avantajı ise nakit olarak parayı yatırabilmeniz ve çekebilmeniz. Normalde bu işlemin bankalara aktarılarak yapılması gerekiyordu.

Koineks ATM’si ile nakit para yatırarak istediğiniz kripto parayı satın alabiliyorsunuz. Yine sahip olduğunu kripto parayı nakite çevirerek çekebiliyorsunuz. Her türlü işlem için borsaya kayıtlı cep telefonunuzu girerek gelen doğrulama kodunu yazmanız gerekiyor.

Alım işlemleri hızlı yapılıyor ancak çekim işlemlerinde blok zinciri üzerinde 1 onay süresi beklemek gerekiyor. Bunun da birkaç dakika sürdüğü ifade ediliyor. Çekim işlemlerinde üst sınır 500TL.