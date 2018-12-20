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Türkiye’de ilk Bitcoin ATM’si kuruldu

City’s Nişantaşı alışveriş merkezinde faaliyete geçen Bitcoin ATM’si ile birlikte Koineks borsasında işlem gören tüm kripto para birimlerini alıp satabileceksiniz.
5 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’de ilk Bitcoin ATM’si kuruldu

Kripto para dünyasının halka açılma konusundaki önemli adımlarından birisi olan para çekme makinaları yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk Bitcoin para çekme makinası City’s Nişantaşı alışveriş merkezinde faaliyete başladı.

Nakit para çekimi

Bitcoin ATM olarak adlandırılsa da artık bu makinelerden borsanın desteklediği tüm kripto paralarla işlem yapılabiliyor. Ülkemizdeki ilk para çekme makinesi ise Koineks borsasına ait. Borsadaki tüm paralarla işlem yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı"

Bitcoin ATM ile borsa platformunda yapabildiğiniz tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. En büyük avantajı ise nakit olarak parayı yatırabilmeniz ve çekebilmeniz. Normalde bu işlemin bankalara aktarılarak yapılması gerekiyordu.

Koineks ATM’si ile nakit para yatırarak istediğiniz kripto parayı satın alabiliyorsunuz. Yine sahip olduğunu kripto parayı nakite çevirerek çekebiliyorsunuz. Her türlü işlem için borsaya kayıtlı cep telefonunuzu girerek gelen doğrulama kodunu yazmanız gerekiyor.

Alım işlemleri hızlı yapılıyor ancak çekim işlemlerinde blok zinciri üzerinde 1 onay süresi beklemek gerekiyor. Bunun da birkaç dakika sürdüğü ifade ediliyor. Çekim işlemlerinde üst sınır 500TL.

 

https://koineks.com/bitcoinatm Yorum Yaz
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tolgatelli 5 ay en beğenilen
Türkiyedeki ilk Bitcoin ATM'si 2013 yılında İstanbul Atatürk Havalimanında açılmamış mıydı? Dış hatlardaydı sanırım, hatta belkide Avrupa da ilkti o ATM..
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Seyrim 5 ay
Bir dönem açılıp, 3 gün sonra kapanan bankalar aklıma geldi..
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10ff 5 ay
Şimdi de yalan habere mi başladınız...
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Omisis046 5 ay
Lazım bence. Bir sonrakini Ataşehir'e kurarlar diye tahmin ediyorum. Sonra İzmir, Ankara belki.
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DH Misafiri 5 ay
Türkiyedeki ilk Bitcoin ATM'si 2013 yılında İstanbul Atatürk Havalimanında açılmamış mıydı? Dış hatlardaydı sanırım, hatta belkide Avrupa da ilkti o ATM..
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interwap 5 ay
Yıl 2013 : “Dünyanın ikinci Bitcoin ATM’si İstanbul’da hizmete girdi.” (Atatürk Havalimanı Dış hatlar)
Çok geçmeden kapandı.
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ruzgarnufel 5 ay
Bitcoin mi kaldi. Patates oldu hepsi
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tolgatelli 5 ay en beğenilen
Türkiyedeki ilk Bitcoin ATM'si 2013 yılında İstanbul Atatürk Havalimanında açılmamış mıydı? Dış hatlardaydı sanırım, hatta belkide Avrupa da ilkti o ATM..
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koyunsavar 5 ay
He zamanki gibi yamuk işlerde dünya lideriyiz
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Seyrim 5 ay
Bir dönem açılıp, 3 gün sonra kapanan bankalar aklıma geldi..
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