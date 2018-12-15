Üşüdüğünüzde sizi ısıtan elbise yaması geliştirildi

Küresel enerjinin %47’si iç alanları ısıtmak için harcanıyor. Bu enerjinin yüzde %42’sinin boş ve gereksiz alanlarla nesneleri ısıtmada kullanıldığı hesaplanmış. Kısacası küresel enerjinin %20’si boşa gidiyor. Küresel ısınmanın ve kişi başına düşen karbon ayak izinin her geçen gün arttığı bir dönemde Rutgers ve Oregon Devlet Üniversitesi’nden bilim adamlarının bir çözümü var.



Araştırmacılar oldukça düşük maliyetli, polyester ve gümüş tellerden oluşan, çok yüksek verimle çalışabilen elbise yamaları geliştirdiklerini açıkladılar. Daha öncelerde benzer çalışmalar yapılmış ve giydiği kişiyi ısıtan elbiseler üretilmişti. Ancak, yeni geliştirilen yamalar benzerlerine nazaran %70 daha verimli çalışıyor.



Araştırmacı ekibin başında yer alan Rajiv Malhotra, tüm binayı ya da odayı ısıtmak yerine, üşüyen kişiyi ısıtmanın çok daha verimli ve ucuz olduğunu, ayrıca küresel ısınmanın giderek büyüyen bir sorun halini aldığı dünyamıza önemli bir katkı olduğunu belirtiyor. Geliştirilen teknolojiyle dışarıda soğuk ve zorlu koşullarda çalışan kişilerin de ısıtılması mümkün hale gelebiliyor.



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Mühendisler yamaları geliştirmek için yoğun ışın demetleri kullanmışlar. Bu sayede polyester ipliklerle saç telinden binlerce kat daha ince olan gümüş telleri birleştirilebilmiş. İki maddenin birleştirilmesi esnasında o denli güçlü bir enerji demeti kullanılıyor ki birleştirme süreci sadece 1/ 300 milyon saniye sürüyor. Üstelik geliştirilen yamalar, yıkama, nem ve dış etkenlere karşı da dayanıklı. Araştırmacı ekibin başında yer alan, tüm binayı ya da odayı ısıtmak yerine, üşüyen kişiyi ısıtmanın çok daha verimli ve ucuz olduğunu, ayrıca küresel ısınmanın giderek büyüyen bir sorun halini aldığı dünyamıza önemli bir katkı olduğunu belirtiyor. Geliştirilen teknolojiyle dışarıda soğuk ve zorlu koşullarda çalışan kişilerin de ısıtılması mümkün hale gelebiliyor.Mühendisler yamaları geliştirmek için yoğun ışın demetleri kullanmışlar. Bu sayede polyester ipliklerle saç telinden binlerce kat daha ince olan gümüş telleri birleştirilebilmiş. İki maddenin birleştirilmesi esnasında o denli güçlü bir enerji demeti kullanılıyor ki birleştirme süreci sadecesürüyor. Üstelik geliştirilen yamalar, yıkama, nem ve dış etkenlere karşı da dayanıklı.



Bilim adamları bir sonraki adımda ısı yamalarının elbisenin neresine konulursa insanı daha verimli ısıtacağını tespit etmek istediklerini ifade ediyorlar. Araştırmacılar öte yandan, yamalar için kullandıkları teknikle sensör ve diğer devrelerin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak istiyorlar.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181213083628.htm