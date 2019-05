New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf

https://www.space.com/42679-new-horizons-ultima-thule-photo.html

Plüton kâşifi New Horizons, Güneş Sistemi'nin derinliklerindeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Kuiper Kuşağı'nda bulunan uzay aracı, buradaki yeni hedefi Ultima Thule'a artık neredeyse varmak üzere. NASA, bugün yayınlanan bir güncellemeyle gökcisminin yeni fotoğraflarını yayınladı.NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons, yukarıdaki görüntüyü 2 Aralık'ta yakalamış. Fotoğrafın sol taraftaki hali yıldızlarla kaplı olduğu için Ultima Thule'u seçmek biraz zor. Görselin sağ taraftaki yakınlaştırılmış ve yıldızlaran arındılmış halinde ise Ultima Thule çok net bir şekilde görülebiliyor. New Horizons, bu fotoğrafı yakaladığı sırada göktaşından 38.7 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyormuş.Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilisi Hal Weaver,"New Horizons hedefine yaklaştıkça Ultima Thule'u çok daha net bir şekilde görmeye başladık. Gökcismi, arkaplandaki yıldız denizine rağmen kendisini gösterebiliyor." ifadelerini kullandı. New Horizons, Ultima Thule'a 1 Ocak 2019'da ulaşacak.Bir Kuiper Kuşağı cismi olan Ultima Thule, Dünya'dan 6.437 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. NASA'nın tahminlerine göre göktaşı yaklaşık 37 kilometrelik bir genişliğe sahip. Uzay ajansı, New Horizons'un yakın geçiş sırasında Ultima Thule'a yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.Ultima Thule'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda çok önemli bir durak olacağını belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, Ultima Thule herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullandı.New Horizons, 14 Temmuz 2015'te bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirip uzay araştırmaları tarihinin belki de en önemli işlerinden birine imza atmıştı. NASA, New Horizons'un bu yakın geçiş sırasında elde ettiği bilimsel verileri hala incelemeye devam ediyor.