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New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf

NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, yeni hedefi Ultima Thule'u görüntüledi. Bir Kuiper Kuşağı cismi olan Ultima Thule, Dünya'dan yaklaşık 6.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Plüton kâşifi New Horizons, Güneş Sistemi'nin derinliklerindeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Kuiper Kuşağı'nda bulunan uzay aracı, buradaki yeni hedefi Ultima Thule'a artık neredeyse varmak üzere. NASA, bugün yayınlanan bir güncellemeyle gökcisminin yeni fotoğraflarını yayınladı.

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons, yukarıdaki görüntüyü 2 Aralık'ta yakalamış. Fotoğrafın sol taraftaki hali yıldızlarla kaplı olduğu için Ultima Thule'u seçmek biraz zor. Görselin sağ taraftaki yakınlaştırılmış ve yıldızlaran arındılmış halinde ise Ultima Thule çok net bir şekilde görülebiliyor. New Horizons, bu fotoğrafı yakaladığı sırada göktaşından 38.7 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyormuş.

Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilisi Hal Weaver,"New Horizons hedefine yaklaştıkça Ultima Thule'u çok daha net bir şekilde görmeye başladık. Gökcismi, arkaplandaki yıldız denizine rağmen kendisini gösterebiliyor." ifadelerini kullandı. New Horizons, Ultima Thule'a 1 Ocak 2019'da ulaşacak.

Bir Kuiper Kuşağı cismi olan Ultima Thule, Dünya'dan 6.437 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. NASA'nın tahminlerine göre göktaşı yaklaşık 37 kilometrelik bir genişliğe sahip. Uzay ajansı, New Horizons'un yakın geçiş sırasında Ultima Thule'a yaklaşık 3000 kilometre kadar yakın bir konumda bulunacağını belirtiyor. Plüton geçişindeki mesafeyse bu rakamın yaklaşık 4 katıydı.

Ultima Thule'un Güneş Sistemini anlamlandırma yolunda çok önemli bir durak olacağını belirten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, Ultima Thule herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir." ifadelerini kullandı.

New Horizons, 14 Temmuz 2015'te bir Plüton yakın geçişi gerçekleştirip uzay araştırmaları tarihinin belki de en önemli işlerinden birine imza atmıştı. NASA, New Horizons'un bu yakın geçiş sırasında elde ettiği bilimsel verileri hala incelemeye devam ediyor.
https://www.space.com/42679-new-horizons-ultima-thule-photo.html Yorum Yaz
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teramit 5 ay
Ay yok aslında bunlar hep çinin oyunu
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mehmednaim 5 ay
NASA yetkilisi Hal Weaver olacak, Johns Hopkins üniversitenin adı.
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feylosoft 5 ay
Yıldızların aslında öyle saçakları yok ayna ve merceği tutan tutamaçlar yüzünden yıldızları saçaklanmış gibi görüyoruz, görsel bir yanılsama sadece.
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SEO-Uzmanı 5 ay
ben şunu anladım !
dünya düz değil !
dünya küre,
ama bizim anladığımız anlamda bizim evrenimiz aslında dünyanın içi ve uzayın son sınırı bizim yer küre dediğimiz yerile sınırlı bir evrensel baloncuk
biz aslında evrene değilde düzden ters evren aslında dünyanın içine bakıyoruz ve baktığımız yere evren diyoruz aslında orası dünya dediğimiz şeyin iç derinliğinden başka bir şey değil ! :)
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pspoor 5 ay
Soldaki resimde gorunen "yildizlarin" neden golgeye benzer uzantilari var, yetkili bir abi aciklayabilir mi?
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JosefStone 5 ay
Aynn ben de merak ettim
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nefendim 5 ay pspoor
Prodüksiyon ürünü de ondan:)
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s_mail 5 ay pspoor
hassas ccd lerde bu görüntüler ortaya çıkıyor.
örnek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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