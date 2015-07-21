Usulsüzlük skandalı Toshiba patronunun istifası ile sonuçlandı

Japon elektronik devi Toshiba'nın altı yıl boyunca mali tabloların şişirildiği iddiası ile ilgili başlayan soruşturma, firmanın CEO'su Hisao Tanaka'nın da başını yedi. Toshiba patronu görevinden istifa ettiğini duyurdu.





Burada yer verdiğimiz habere göre Japonya'da son beş yılda yaşanan en büyük usulsüzlük olayı olarak kabul edilen skandalda yaklaşık 6 yıl boyunca bölüm yöneticilerinin zarar tablolarını geciktirme veya karı şişirme gibi yollara başvurduğu belirtiliyor.





Skandaldaki en önemli etkenin tepe yönetiminin bütçe hedeflerine uyulma baskısı yapması ve alt kademeyi sıkıştırması olduğu belirtiliyor. Altı yılda aslında hiç olmayan yaklaşık 1.2 milyar dolar karın kağıt üstünde var edildiği soruşturma raporlarına yansıdı. Patron Tanaka ve yönetim kurulu başkan yardımcısının da bu skandalın içerisinde olduğu belirtiliyor.





Tanaka'nın yerine Masashi Muromachi geçici CEO olarak görev yapacak. Daha sonra ise yeni bir CEO belirlenecek. Soruşturma neticesinde Toshiba'nın 1.2 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında bir ceza ödeyebileceği belirtiliyor.

http://sputniknews.com/business/20150721/1024862416.html