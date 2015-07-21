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Usulsüzlük skandalı Toshiba patronunun istifası ile sonuçlandı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Usulsüzlük skandalı Toshiba patronunun istifası ile sonuçlandı

Japon elektronik devi Toshiba'nın altı yıl boyunca mali tabloların şişirildiği iddiası ile ilgili başlayan soruşturma, firmanın CEO'su Hisao Tanaka'nın da başını yedi. Toshiba patronu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Burada yer verdiğimiz habere göre Japonya'da son beş yılda yaşanan en büyük usulsüzlük olayı olarak kabul edilen skandalda yaklaşık 6 yıl boyunca bölüm yöneticilerinin zarar tablolarını geciktirme veya karı şişirme gibi yollara başvurduğu belirtiliyor. 

Skandaldaki en önemli etkenin tepe yönetiminin bütçe hedeflerine uyulma baskısı yapması ve alt kademeyi sıkıştırması olduğu belirtiliyor. Altı yılda aslında hiç olmayan yaklaşık 1.2 milyar dolar karın kağıt üstünde var edildiği soruşturma raporlarına yansıdı. Patron Tanaka ve yönetim kurulu başkan yardımcısının da bu skandalın içerisinde olduğu belirtiliyor. 

Tanaka'nın yerine Masashi Muromachi geçici CEO olarak görev yapacak. Daha sonra ise yeni bir CEO belirlenecek. Soruşturma neticesinde Toshiba'nın 1.2 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında bir ceza ödeyebileceği belirtiliyor.  

http://sputniknews.com/business/20150721/1024862416.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oktayakgoz 3 yıl
asacan bunun gibileri bak daha yapabiliyorlar mı.
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Infinitum 3 yıl
Adamın yaptıkları usulsüzlük bile şirketi daha iyi göstermek için. İlginç.
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Rubisco 3 yıl
Deflasyon süreci + innovasyon sorunları + tutucu-muhafazakar kafalar + rekabete uyum sağlayamama ---- yamulan şirketler.
Yine iyi dayanmış, iyi gizlemişler.
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Ercangvn 3 yıl
İntihar etmese bari...
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Tolgá 3 yıl
karı şişirmek için usülsüzlük yapanı ilk kez duydum.




ayrıca önce hile hurda yapıp sonra istifa etmek çok samimiyetsiz.seve seve inecek zaten o koltuktan.

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cato16 3 yıl
Adamlar usulsüzlük yapmış, yok Türkiye'de olsaydı bilmem ne. Ülkeyi kötülemek için fırsat mı kolluyorsunuz anlamadım ki...
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MadSlinger 3 yıl
Türkiye'de olsa o patron tüm firmayı hapse yollar yinede istifa etmezdi.
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huseyincarnege 3 yıl
türkiyedeki yöneticilerde japonlar kadar onurlu olaydı şimdi böle olmazadı
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darkest earth 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

türkiyedeki yöneticilerde japonlar kadar onurlu olaydı şimdi böle olmazadı

Yazmak için yazma dostum. Biz de diyoruz yeri geldiğinde onurlular diye de adam usülsüzlük yapmış sonra istifa etmiş.
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